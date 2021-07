Mitsubishi Outlander 2022 từ 621 triệu đồng - đẹp và cao cấp hơn

Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã chính thức trình làng vào hồi tháng 2 đầu năm nay. Chỉ 2 tháng sau, mẫu SUV cỡ C này bắt đầu xuất hiện tại các đại lý ở thị trường Mỹ và nhanh chóng được yêu thích. Theo các đại lý Mitsubishi tại Mỹ, Outlander 2022 mới chính xác là loại xe "làm thương hiệu" mà hãng cần. Hiện Outlander 2022 là mẫu xe đắt nhất của thương hiệu Mitsubishi kể từ khi Lancer Evolution Final Edition 2015 bị ngừng bán. Cụ thể, giá xe Mitsubishi Outlander 2022 dao động từ 26.990 - 32.340 USD (khoảng 621 - 744 triệu đồng). Vì thế, mẫu xe SUV 7 chỗ này đang thu hút nhiều khách hàng giàu có hơn đến với thương hiệu Nhật Bản. "Outlander mới là mẫu xe Mitsubishi đẹp nhất mà tôi từng thấy trong nhiều năm qua", ông Ryan Gremore, chủ tịch đại lý O’Brien Auto Team tại thành phố Bloomington, bang Illinois, phát biểu với phóng viên trang Auto News. "Mẫu xe này hiện đang bán tốt". Ngoài Outlander 2022, các mẫu xe Mitsubishi khác tại thị trường Mỹ như Eclipse Cross và Mirage phiên bản nâng cấp hiện cũng đang trên đà tăng giá trung bình. Giá giao dịch tăng lên đương nhiên là có lợi lớn cho các đại lý. Nhờ đó, các đại lý ôtô của Mitsubishi hiện có lợi nhuận cao hơn so với vài năm trước. Trong tháng 6/2021 vừa qua, cả hai mẫu crossover cỡ C là Mitsubishi Outlander 2022 và Eclipse Cross đều đạt doanh số tốt nhất từ trước đến nay tại thị trường Mỹ. Nhờ đó, tổng doanh số của thương hiệu Mitsubishi trong quý II và nửa đầu năm nay đều tăng mạnh. Cụ thể, trong quý II năm 2021, Mitsubishi đã bán được tổng cộng 25.146 xe cho người Mỹ, tăng 106% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số 6 tháng đầu năm của thương hiệu này tăng 12% lên 53.377 xe. "Outlander đã có bước khởi đầu mạnh mẽ", ông Mark Chaffin, giám đốc vận hành của Mitsubishi Bắc Mỹ, phát biểu. "Lâu lắm Mitsubishi mới có một sản phẩm mới với nguồn năng lượng và sự hứng khởi cao đến vậy". Dù Outlander thế hệ mới đang gặt hái thành công nhưng các đại lý ôtô của Mitsubishi tại Mỹ vẫn chưa thể yên lòng. Các đại lý cho rằng hãng Mitsubishi cần phải làm mới dàn sản phẩm của mình. Ví dụ như Mitsubishi Outlander Sport và Mirage cần phải được thay bằng thế hệ mới. "Hãng Mitsubishi cần phải tân trang về cơ bản một nửa dòng sản phẩm để chúng tôi có thể cạnh tranh được. Và tôi chưa thấy điều đó xảy ra, ít nhất là trong tương lai gần", ông Ayman Moussa, Tổng giám đốc tập đoàn ô tô Carnamic ở thành phố San Francisco, trao đổi với phóng viên Auto News. Tại Việt Nam, Outlander hiện cũng là một mẫu xe có sức bán khá tốt của thương hiệu Mitsubishi. Trong 5 tháng đầu năm nay, đã có tổng cộng 1.017 chiếc Mitsubishi Outlander được bán cho người tiêu dùng Việt Nam. Video: Mitsubishi Outlander 2022 - 5 điều bạn chắc chắn muốn biết.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã chính thức trình làng vào hồi tháng 2 đầu năm nay. Chỉ 2 tháng sau, mẫu SUV cỡ C này bắt đầu xuất hiện tại các đại lý ở thị trường Mỹ và nhanh chóng được yêu thích. Theo các đại lý Mitsubishi tại Mỹ, Outlander 2022 mới chính xác là loại xe "làm thương hiệu" mà hãng cần. Hiện Outlander 2022 là mẫu xe đắt nhất của thương hiệu Mitsubishi kể từ khi Lancer Evolution Final Edition 2015 bị ngừng bán. Cụ thể, giá xe Mitsubishi Outlander 2022 dao động từ 26.990 - 32.340 USD (khoảng 621 - 744 triệu đồng). Vì thế, mẫu xe SUV 7 chỗ này đang thu hút nhiều khách hàng giàu có hơn đến với thương hiệu Nhật Bản. "Outlander mới là mẫu xe Mitsubishi đẹp nhất mà tôi từng thấy trong nhiều năm qua", ông Ryan Gremore, chủ tịch đại lý O’Brien Auto Team tại thành phố Bloomington, bang Illinois, phát biểu với phóng viên trang Auto News. "Mẫu xe này hiện đang bán tốt". Ngoài Outlander 2022, các mẫu xe Mitsubishi khác tại thị trường Mỹ như Eclipse Cross và Mirage phiên bản nâng cấp hiện cũng đang trên đà tăng giá trung bình. Giá giao dịch tăng lên đương nhiên là có lợi lớn cho các đại lý. Nhờ đó, các đại lý ôtô của Mitsubishi hiện có lợi nhuận cao hơn so với vài năm trước. Trong tháng 6/2021 vừa qua, cả hai mẫu crossover cỡ C là Mitsubishi Outlander 2022 và Eclipse Cross đều đạt doanh số tốt nhất từ trước đến nay tại thị trường Mỹ. Nhờ đó, tổng doanh số của thương hiệu Mitsubishi trong quý II và nửa đầu năm nay đều tăng mạnh. Cụ thể, trong quý II năm 2021, Mitsubishi đã bán được tổng cộng 25.146 xe cho người Mỹ, tăng 106% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số 6 tháng đầu năm của thương hiệu này tăng 12% lên 53.377 xe. "Outlander đã có bước khởi đầu mạnh mẽ", ông Mark Chaffin, giám đốc vận hành của Mitsubishi Bắc Mỹ, phát biểu. "Lâu lắm Mitsubishi mới có một sản phẩm mới với nguồn năng lượng và sự hứng khởi cao đến vậy". Dù Outlander thế hệ mới đang gặt hái thành công nhưng các đại lý ôtô của Mitsubishi tại Mỹ vẫn chưa thể yên lòng. Các đại lý cho rằng hãng Mitsubishi cần phải làm mới dàn sản phẩm của mình. Ví dụ như Mitsubishi Outlander Sport và Mirage cần phải được thay bằng thế hệ mới. "Hãng Mitsubishi cần phải tân trang về cơ bản một nửa dòng sản phẩm để chúng tôi có thể cạnh tranh được. Và tôi chưa thấy điều đó xảy ra, ít nhất là trong tương lai gần", ông Ayman Moussa, Tổng giám đốc tập đoàn ô tô Carnamic ở thành phố San Francisco, trao đổi với phóng viên Auto News. Tại Việt Nam, Outlander hiện cũng là một mẫu xe có sức bán khá tốt của thương hiệu Mitsubishi. Trong 5 tháng đầu năm nay, đã có tổng cộng 1.017 chiếc Mitsubishi Outlander được bán cho người tiêu dùng Việt Nam. Video: Mitsubishi Outlander 2022 - 5 điều bạn chắc chắn muốn biết.