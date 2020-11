Mitsubishi Lancer IO chạy 10 năm tại Việt Nam, hơn 300 triệu đồng

Cách đây khoảng 10 năm, những chiếc Mitsubishi Lancer nhập khẩu Đài Loan được đưa về nước khá nhiều phiên bản như dòng “Fortis” mang phong cách nhẹ nhàng khá trung lập, cho đến phiên bản mang hơi hướng thể thao như Lancer “iO” hay Lancer “EX” nhập Nhật được nhiều “dân chơi” săn lùng. Ngoại thất Mitsubishi Lancer IO đời 2010 mang ADN thiết kế của phiên bản hiệu năng cao Lancer Evolution, phần đầu nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, bodykit thể thao và “dàn chân” lắp bộ mâm 18 inch. Nếu yêu thích xe JDM, người chơi thậm chí có thể độ ngoại thất Lancer IO để thêm phần thể thao hơn với đồ chơi dễ kiếm, đặc biệt là chơi theo phong cách của phiên bản hiệu năng cao Lancer Evolution X. Hiện tại với số tiền khoảng 350 triệu đồng, người mua hoàn toàn có thể tìm lại những chiếc Lancer 10 năm tuổi này. Rẻ hơn một nửa so với thời điểm lăn bánh cách đây hơn 10 năm, ngoài 700 triệu đồng. Tại thời điểm đó, Mitsubishi Lancer IO thường được so sánh với “người đồng hương” Mazda3 Speed (cũng nhập Đài Loan), bởi hai dòng xe này đều mang phong cách thể thao và trang bị tương đồng. Bên dưới nắp ca-pô xe là động cơ xăng 4cyl thẳng hàng dung tích 2.0L (4B11), hút khí tự nhiên, cam đôi DOHC, MIVEC, cho công suất tối đa khoảng 155 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205Nm đạt được tại 4.250 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động vô cấp (CVT) quen thuộc của dòng Lancer, mặc dù dùng hộp số CVT nhưng trên Lancer IO được giả lập 6 cấp số. Nhờ đó, để mang lại cảm giác cầm lái thú vị đở nhàm chán, người lái có thể sử dụng lẫy chuyển số đằng sau vô lăng. Nội thất Lancer IO được thiết kế tối giản, cabin mang hơi hướng thể thao với ghế ngồi thiết kế thể thao ơm lưng phối nhiều chi tiết màu đỏ và logo “IO”, vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, thay vì vô lăng trơn như phiên bản Fortis. Hơn nữa, những trang bị tiện nghi có trên Lancer IO chưa chắc các đối thủ như Toyota Corolla Altis hay Honda Civic có thể sánh bằng. Xe đi kèm với nhiều “đồ chơi” options như: Cửa sổ trời (cho hàng ghế phía trước), gương chiếu hậu gập và chỉnh điện, trang bị màn hình DVD trung tâm… Hiện tại, giá xe Mitsubishi Lancer cũ phiên bản IO này đang được chào bán trên sàn xe cũ với mức “thách cưới” khoảng 350 triệu đồng, nằm trong tầm giá của một chiếc xe hạng A phổ thông. Nhìn chung, Lancer IO là một gợi ý dành cho các bạn trẻ đang tìm kiếm một mẫu xe khác biệt, thể thao với khả năng vận hành thú vị. Đặc biệt là chi phí nuôi hợp lý hơn nhiều so với lựa chọn những chiếc sedan Đức cùng năm tuổi như Mercedes-Benz C-Class (W204) hay BMW 3 Series (E90). Video: Mitsubishi Lancer IO độ Evolution X tại Việt Nam.

Cách đây khoảng 10 năm, những chiếc Mitsubishi Lancer nhập khẩu Đài Loan được đưa về nước khá nhiều phiên bản như dòng “Fortis” mang phong cách nhẹ nhàng khá trung lập, cho đến phiên bản mang hơi hướng thể thao như Lancer “iO” hay Lancer “EX” nhập Nhật được nhiều “dân chơi” săn lùng. Ngoại thất Mitsubishi Lancer IO đời 2010 mang ADN thiết kế của phiên bản hiệu năng cao Lancer Evolution, phần đầu nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, bodykit thể thao và “dàn chân” lắp bộ mâm 18 inch. Nếu yêu thích xe JDM, người chơi thậm chí có thể độ ngoại thất Lancer IO để thêm phần thể thao hơn với đồ chơi dễ kiếm, đặc biệt là chơi theo phong cách của phiên bản hiệu năng cao Lancer Evolution X. Hiện tại với số tiền khoảng 350 triệu đồng, người mua hoàn toàn có thể tìm lại những chiếc Lancer 10 năm tuổi này. Rẻ hơn một nửa so với thời điểm lăn bánh cách đây hơn 10 năm, ngoài 700 triệu đồng. Tại thời điểm đó, Mitsubishi Lancer IO thường được so sánh với “người đồng hương” Mazda3 Speed (cũng nhập Đài Loan), bởi hai dòng xe này đều mang phong cách thể thao và trang bị tương đồng. Bên dưới nắp ca-pô xe là động cơ xăng 4cyl thẳng hàng dung tích 2.0L (4B11), hút khí tự nhiên, cam đôi DOHC, MIVEC, cho công suất tối đa khoảng 155 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205Nm đạt được tại 4.250 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động vô cấp (CVT) quen thuộc của dòng Lancer, mặc dù dùng hộp số CVT nhưng trên Lancer IO được giả lập 6 cấp số. Nhờ đó, để mang lại cảm giác cầm lái thú vị đở nhàm chán, người lái có thể sử dụng lẫy chuyển số đằng sau vô lăng. Nội thất Lancer IO được thiết kế tối giản, cabin mang hơi hướng thể thao với ghế ngồi thiết kế thể thao ơm lưng phối nhiều chi tiết màu đỏ và logo “IO”, vô lăng tích hợp lẫy chuyển số, thay vì vô lăng trơn như phiên bản Fortis. Hơn nữa, những trang bị tiện nghi có trên Lancer IO chưa chắc các đối thủ như Toyota Corolla Altis hay Honda Civic có thể sánh bằng. Xe đi kèm với nhiều “đồ chơi” options như: Cửa sổ trời (cho hàng ghế phía trước), gương chiếu hậu gập và chỉnh điện, trang bị màn hình DVD trung tâm… Hiện tại, giá xe Mitsubishi Lancer cũ phiên bản IO này đang được chào bán trên sàn xe cũ với mức “thách cưới” khoảng 350 triệu đồng, nằm trong tầm giá của một chiếc xe hạng A phổ thông. Nhìn chung, Lancer IO là một gợi ý dành cho các bạn trẻ đang tìm kiếm một mẫu xe khác biệt, thể thao với khả năng vận hành thú vị. Đặc biệt là chi phí nuôi hợp lý hơn nhiều so với lựa chọn những chiếc sedan Đức cùng năm tuổi như Mercedes-Benz C-Class (W204) hay BMW 3 Series (E90). Video: Mitsubishi Lancer IO độ Evolution X tại Việt Nam.