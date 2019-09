Mini Remastered Oselli Edition bán “cắt cổ”, hơn 3 tỷ đồng

Được tạo ra dựa trên sự hợp tác với chuyên gia xe cổ điển Mini Oselli,Remastered Oselli Edition mới mang ý nghĩa kỷ niệm 60 năm ra đời của chiếc hatchback biểu tượng nhà Mini. Cũng vì lý do đó mà sẽ chỉ có 60 chiếc Mini Remastered Oselli Edition được sản xuất. Được tạo ra dựa trên sự hợp tác với chuyên gia xe cổ điển Oselli, Mini Remastered Oselli Edition mới mang ý nghĩa kỷ niệm 60 năm ra đời của chiếc hatchback biểu tượng nhà Mini. Cũng vì lý do đó mà sẽ chỉ có 60 chiếc Mini Remastered Oselli Edition được sản xuất. Đầu tiên, phiên bản giới hạn được trang bị động cơ A-Series nguyên bản đã qua nâng cấp, với dung tích 1.420cc để cung cấp thêm 40% năng lượng, đưa công suất đạt mức 100 mã lực. Hệ thống nạp khí và xả cũng được điều chỉnh để tăng cường hiệu suất. Xe chỉ có duy nhất một lựa chọn hộp số sàn 5 cấp. Các cải tiến cơ học đáng chú ý khác của Mini Remastered Oselli Edition bao gồm bổ sung bộ giảm chấn hiệu suất Spax, hệ thống phanh nâng cấp với đĩa phanh trước lớn hơn đi kèm kẹp phanh 4 piston và phanh tang trống hợp kim phía sau. Các bánh xe hợp kim Enkei của xe có kích thước 7x13 inch, có thể hoàn thiện trong màu bạc hoặc vàng Gold và có độ bám đường tốt hơn thông thường. Về thân xe, Mini Remastered Oselli Edition có hai lựa chọn sơn ngoại thất là trắng hoặc xám, kết hợp cùng các sọc màu đỏ, xanh dương hoặc xanh lá cây, cũng như nhiều điểm nhấn khác. Lưới tản nhiệt với hai đèn định vị LED tích hợp và biểu tượng 60 được vẽ ở trung tâm cũng là chi tiết đáng chú ý. Đối với nội thất, phiên bản hai chỗ ngồi sẽ có các ghế ngồi thể thao được chế tạo thủ công tỉ mỉ và lồng cuộn bọc da với khoang chở đồ phía sau. Xe cũng có thể được trang bị dây đai đua bốn điểm Sabelt với nhiều lựa chọn màu sắc hoàn thiện khác nhau hoặc dây đai an toàn tiêu chuẩn để sử dụng trong cuộc sống thường ngày. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể chi thêm tiền để mua một bộ đồ đua và mũ bảo hiểm cùng bộ nếu thích. David Brown Automotive còn cung cấp một lồng cuộn được làm thủ công, vô lăng bọc da Alcantara và logo 60 cỡ lớn hiển thị trên ngăn đựng găng tay. Cả biến thể hai chỗ và bốn chỗ đều có những điểm nhấn trang trí bên trong phù hợp với sọc đua và chi tiết trên thân xe. Người mua đã có thể đặt hàng trước ngay từ bây giờ, tại Anh, giá Mini Oselli đặc biệt từ 98.000 bảng Anh (khoảng 2,799 tỷ đồng) với bản cấu hình 4 chỗ ngồi, còn bản 2 chỗ có giá từ 108.000 bảng Anh (khoảng 3,084 tỷ đồng), chưa gồm thuế. Video: Xem chi tiết xe Mini Remastered Oselli Edition mới.

