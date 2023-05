Minh Nhựa rao bán Bentley Flying Spur biển “tứ quý 9” hơn 18 tỷ đồng

Cuối tuần vừa qua, loạt thông tin rao bán 1 chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur đời 2021, đăng ký 2022 đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của giới mê xe. Lý do vì đây là chiếc xe Bentley Flying Spur của đại gia Minh Nhựa mua lại vào cuối năm ngoái và đến nay, đã được bán lại cho 1 showroom xe lướt tại quận 7, TP HCM. Thông tin tay chơi Minh Nhựa bán Bentley Flying Spur thế hệ mới chỉ sau nửa năm sử dụng đã gây bất ngờ cho giới mê xe, nhiều người tin rằng, lý do chủ nhân của Pagani Huayra độc nhất Việt Nam bán xe trong đợt này là để gom tiền cũng như dọn chỗ trống để chào đón siêu phẩm McLaren Elva trị giá 143 tỷ đồng về nước. So với hàng chục chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur thế hệ thứ 3 đang lăn bánh tại Việt Nam, chiếc xe mới được Minh Nhựa bán lại có 2 điểm tạo ra sự độc lạ cho xe, hứa hẹn sẽ thu hút người mua mới đó chính là màu sơn xanh lục bảo và biển số tứ quý 9 vạn người mê. Hiện chưa rõ mức giá bán lại của Minh Nhựa dành cho chiếc Bentley Flying Spur biển tứ quý 9 này, chỉ biết rằng, các mẫu xe đã qua sử dụng đang được giao dịch trên 16 tỷ đồng, nhưng các xe mang biển đẹp sẽ có giá cao hơn. Bentley Flying Spur V8 First Edition sản xuất 2021 của Minh Nhựa đang được chào bán với giá 18,9 tỷ đồng. Riêng chi phí lăn bánh đã gần 2 tỷ đồng cộng thêm tấm biển số "tứ quý 9" nhiều người mong ước thi chắc chắn nó sẽ không hề rẻ. Bentley Flying Spur của Minh Nhựa thuộc thế hệ thứ 3, được trang bị gói nâng cấp Blackline Specification với nhiều chi tiết được sơn đen bóng, bao gồm lưới tản nhiệt, hốc gió, đường viền kính, viền thân xe và ống xả. Nội thất phối màu nâu da bò và đen. Theo chủ nhân thì chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur này mới chỉ lăn bánh khoảng 9.000 km, gần như không có dấu hiệu đã sử dụng nếu chỉ nhìn lướt qua khoang cabin. Bảng điều khiển có nét tương đồng với Continental GT ở màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch. Bentley Flying Spur biển tứ quý 9 của Minh Nhựa sở hữu hệ thống âm thanh 10 loa công suất 650W, đèn viền nội thất, ghế có lỗ thông hơi, mát-xa, chỉnh điện đa hướng/nhớ vị trí, đi cùng màn hình cảm ứng điều khiển chức năng cho hàng ghế sau có thể tháo rời. Chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur thế hệ thứ 3 mới được Minh Nhựa bán lại được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 770 Nm. Động cơ sẽ kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép ZF 8 cấp, nhờ đó, xe siêu sang Bentley Flying Spur V8 biển tứ quý 9 có thể dễ dàng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian chỉ 4,1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 318 km/h. Ngoài ra, xe còn có gói Bentley Dynamic Ride cho phép chiếc xe có khả năng đánh lái 4 bánh. Đại gia Minh Nhựa là người nổi tiếng trong giới chơi siêu xe tại Việt Nam. Anh bắt đầu được nhiều người biết đến kể từ khi đưa về những siêu phẩm như Lamborghini Murcielago LP670-4 SV, Lamborghini Aventador LP750-4 SV Coupe, Bugatti Veyron hay Pagani Huayra... và dự tính sắp tới sẽ là McLaren Elva trị giá 143 tỷ đồng Video: Dàn siêu xe, xe siêu sang trăm tỷ đồng của đại gia Minh Nhựa.

