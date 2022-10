Minh Nhựa "khoe hàng" Mercedes-Benz S-Class và Audi A8L hơn 12 tỷ đồng

Gần đây, Minh Nhựa đã hào hứng khi chia sẻ cặp đôi xe sang Mercedes-Benz S450 Luxury 4Matic và Audi A8L 2022 mới đã có dịp hội ngộ tại bãi đỗ xe ở công ty của gia đình tay chơi siêu xe này. Chiếc xe sang Mercedes-Benz S450 Luxury 4Matic 2022 được cho sẽ phục vụ bố của Minh Nhựa, còn anh sẽ di chuyển trên chiếc xe sang Audi A8L 2022 thế hệ mới có giá đắt hơn gần 1 tỷ đồng. Cả 2 xe đều được ra biển trắng với số tiền sau thuế phải trên 12 tỷ đồng. Cả 2 chiếc xe sang Mercedes-Benz S450 Luxury 4Matic và Audi A8L 2022 của Minh Nhựa chọn mua đều là phiên bản thế hệ mới nhất đang được bán tại Việt Nam. Chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury 4Matic 2022 về nước từ tháng 7/2022 còn Audi A8L 2022 này mới lộ diện được 2 tuần. Lý do cho việc nhận bàn giao xe sang Mercedes-Benz S450 Luxury của Minh Nhựa chậm hơn bạn thân Cường Đô la 3 tháng đến từ việc anh chọn mua dòng xe này được nhập từ Thái Lan, rẻ hơn 370 triệu đồng so với giá xe S450 Luxury của Cường Đô la đặt mua được nhập khẩu từ Đức. Chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury của Minh "Nhựa" sẽ không có hệ thống đánh lái bánh sau nhưng bù lại xe có hệ dẫn động 4 bánh 4Matic. Xe được trang bị khối động cơ máy xăng, dung tích 3.0 lít, có tích hợp công nghệ EQ Boost sản sinh ra công suất tối đa 367 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 500 Nm. Sức mạnh này được đồng hành cùng hộp số tự động 9 cấp. Thời gian gần đây, nhiều người sẽ thấy Minh Nhựa rất hay sử dụng xe sang Audi A8L 2022 cho việc gặp mặt bạn bè, đi làm và cả sang các showroom siêu xe để "check-in". Xe sang Audi A8L thế hệ mới của Minh Nhựa được trang bị khối động cơ V6, dung tích 3.0 lít TFSI, sản sinh ra công suất tối đa lên đến 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 500 Nm trong dải vòng tua từ 1.370 - 4.500 vòng/phút. Truyền sức mạnh này trên xe Audi A8L 2022 của Minh Nhựa sẽ có hộp số tự động Tiptronic 8 cấp đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Quattro trứ danh của Audi cũng như khóa vi sai trung tâm cũng là trang bị tiêu chuẩn trên A8L thế hệ mới, nhờ đó, chiếc xe này có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,7 giây. Video: Minh Nhựa lái Audi A8L 2022 đi check in với McLaren 720S Spider.

