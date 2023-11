Minh Nhựa "đặt gạch" Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversary hơn 1 tỷ đồng

Nhắc đến cái tên Phạm Trần Nhật Minh hay còn gọi tay chơi xe Minh Nhựa, nhiều người có lẽ đã quá quen thuộc với việc, cậu con trai độc nhất của đại gia Phạm Văn Mười thường chuyên chi vài chục tỷ đồng cho thú vui tốc độ với các siêu xe hay siêu môtô. Dàn xe đã qua tay Minh Nhựa bao gồm; Lamborghini, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Pagani, Bentley, Rolls-Royce... hay gần đây nhất, việc Minh Nhựa nhận bàn giao xe McLaren Elva có giá 190 tỷ đồng đã gây choáng ngợp các dân chơi. Đó là ở "4 bánh", còn ở các xe "2 bánh", Minh "Nhựa cũng là 1 biker chính hiệu, thậm chí, khó ai sánh bằng về độ đam mê, chịu chơi và chịu chi khi từng bỏ ra 5,8 tỷ đồng chỉ để mua 1 chiếc xe Ducati Superleggera V4 phục vụ trưng bày, chụp ảnh là chính, thì mới đây, tay chơi này đã gây xôn xao khi cọc mua xe Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 2024, chỉ mới ra mắt trên thế giới được 1 ngày. Minh Nhựa đang muốn tăng thêm sự đa dạng cho bộ sưu tập xe Ducati của mình, cũng như muốn trở thành người sở hữu xe Ducati đỉnh, và đắt nhất Việt Nam nên đã nhanh chóng đặt mua siêu phẩm giới hạn 500 xe trên toàn cầu Ducati Panigale V4 SP2 916 bản kỷ niệm 30 năm với giá chưa bao gồm thuế là 1,1 tỷ đồng. Quá trình nhận bàn giao xe có thể phải giữa năm sau, lý do, hãng xe Ducati sẽ bắt đầu bàn giao xe Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 trên thị trường bắt đầu từ tháng 3/2024.Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 của Minh Nhựa là mẫu xe nhằm kỷ niệm chiếc 916 mang tính biểu tượng nhất của thương hiệu Ducati, đã được ra mắt cách đây 30 năm và đưa Ducati lên vị trí dẫn đầu trong các cuộc đua và thành công trên thị trường. Được trưng bày tại triển lãm EICMA ở Milan ở Ý, Panigale V4 SP2 30th Anniversary 916 được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 500 chiếc, nhưng chưa rõ, Minh Nhựa sẽ chọn số thứ tự nào, liệu rằng sẽ là 405/500?. Ý tưởng phát triển xe Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 thể hiện sự tôn kính đối với chiếc xe từng giành chức vô địch Ducati 996 1999 World Superbike do Carl Fogarty cầm lái. Dàn áo mang màu sắc 3 màu của Ý trong khi biển số màu trắng và số '1' của Fogarty được thực hiện theo họa tiết hiện đại. Phần trên tay lái bằng nhôm phôi Panigale Anniversary với tên mẫu và số phiên bản được khắc laser. Xe được trang bị phuộc trước loại Ohlins NPX 25/30 43 mm và giảm xóc sau Ohlins TTX 36 có thể điều chỉnh. Điểm khác biệt giữa Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 với bản tiêu chuẩn là nắp bình xăng dành cho xe đua được gia công từ nhôm phôi, ống hút carbon làm mát phanh trước, tấm chắn nhiệt ống xả, cánh gió có thiết kế 2 mặt và tấm chắn bùn phía trước bằng sợi carbon. Tiếp đến là bánh xe bằng sợi carbon 5 chấu cũng được trang bị, giúp giảm trọng lượng 1,4 kg so với bánh xe hợp kim Marchesini rèn trên phiên bản V4 S và 3,4 kg so với mẫu Panigale V4 tiêu chuẩn. Đáng tiếc là xe Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 vẫn sử dụng động cơ là loại Desmosedici Stradale V4 desmodromic làm mát bằng chất lỏng, dung tích 1.103cc, tạo ra công suất 210 mã lực tại 12.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 122 Nm tại 11.000 vòng/phút. Tuy nhiên, với người không mấy quan tâm việc chạy xe môtô phân khối lớn, các thông số này không quá quan trọng với biker Minh Nhựa. Video: Giới thiệu Ducati Panigale V4 SP2 916 bản kỷ niệm 30 năm.

Nhắc đến cái tên Phạm Trần Nhật Minh hay còn gọi tay chơi xe Minh Nhựa, nhiều người có lẽ đã quá quen thuộc với việc, cậu con trai độc nhất của đại gia Phạm Văn Mười thường chuyên chi vài chục tỷ đồng cho thú vui tốc độ với các siêu xe hay siêu môtô. Dàn xe đã qua tay Minh Nhựa bao gồm; Lamborghini, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Pagani, Bentley, Rolls-Royce... hay gần đây nhất, việc Minh Nhựa nhận bàn giao xe McLaren Elva có giá 190 tỷ đồng đã gây choáng ngợp các dân chơi. Đó là ở "4 bánh", còn ở các xe "2 bánh", Minh "Nhựa cũng là 1 biker chính hiệu, thậm chí, khó ai sánh bằng về độ đam mê, chịu chơi và chịu chi khi từng bỏ ra 5,8 tỷ đồng chỉ để mua 1 chiếc xe Ducati Superleggera V4 phục vụ trưng bày, chụp ảnh là chính, thì mới đây, tay chơi này đã gây xôn xao khi cọc mua xe Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 2024, chỉ mới ra mắt trên thế giới được 1 ngày. Minh Nhựa đang muốn tăng thêm sự đa dạng cho bộ sưu tập xe Ducati của mình, cũng như muốn trở thành người sở hữu xe Ducati đỉnh, và đắt nhất Việt Nam nên đã nhanh chóng đặt mua siêu phẩm giới hạn 500 xe trên toàn cầu Ducati Panigale V4 SP2 916 bản kỷ niệm 30 năm với giá chưa bao gồm thuế là 1,1 tỷ đồng. Quá trình nhận bàn giao xe có thể phải giữa năm sau, lý do, hãng xe Ducati sẽ bắt đầu bàn giao xe Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 trên thị trường bắt đầu từ tháng 3/2024. Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 của Minh Nhựa là mẫu xe nhằm kỷ niệm chiếc 916 mang tính biểu tượng nhất của thương hiệu Ducati, đã được ra mắt cách đây 30 năm và đưa Ducati lên vị trí dẫn đầu trong các cuộc đua và thành công trên thị trường. Được trưng bày tại triển lãm EICMA ở Milan ở Ý, Panigale V4 SP2 30th Anniversary 916 được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 500 chiếc, nhưng chưa rõ, Minh Nhựa sẽ chọn số thứ tự nào, liệu rằng sẽ là 405/500?. Ý tưởng phát triển xe Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 thể hiện sự tôn kính đối với chiếc xe từng giành chức vô địch Ducati 996 1999 World Superbike do Carl Fogarty cầm lái. Dàn áo mang màu sắc 3 màu của Ý trong khi biển số màu trắng và số '1' của Fogarty được thực hiện theo họa tiết hiện đại. Phần trên tay lái bằng nhôm phôi Panigale Anniversary với tên mẫu và số phiên bản được khắc laser. Xe được trang bị phuộc trước loại Ohlins NPX 25/30 43 mm và giảm xóc sau Ohlins TTX 36 có thể điều chỉnh. Điểm khác biệt giữa Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 với bản tiêu chuẩn là nắp bình xăng dành cho xe đua được gia công từ nhôm phôi, ống hút carbon làm mát phanh trước, tấm chắn nhiệt ống xả, cánh gió có thiết kế 2 mặt và tấm chắn bùn phía trước bằng sợi carbon. Tiếp đến là bánh xe bằng sợi carbon 5 chấu cũng được trang bị, giúp giảm trọng lượng 1,4 kg so với bánh xe hợp kim Marchesini rèn trên phiên bản V4 S và 3,4 kg so với mẫu Panigale V4 tiêu chuẩn. Đáng tiếc là xe Ducati Panigale V4 SP2 30th Anniversario 916 vẫn sử dụng động cơ là loại Desmosedici Stradale V4 desmodromic làm mát bằng chất lỏng, dung tích 1.103cc, tạo ra công suất 210 mã lực tại 12.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 122 Nm tại 11.000 vòng/phút. Tuy nhiên, với người không mấy quan tâm việc chạy xe môtô phân khối lớn, các thông số này không quá quan trọng với biker Minh Nhựa. Video: Giới thiệu Ducati Panigale V4 SP2 916 bản kỷ niệm 30 năm.