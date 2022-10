Microlino Lite và Spiaggina - xe điện hình quả trứng từ 365 triệu đồng

Micro là một công ty chuyên sản xuất xe điện đến từ đất nước Thụy Sỹ. Trong thời gian qua, Micro đã gây chú ý với mẫu xe ôtô điện Microlino 2.0 hình quả trứng dễ thương và nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận nhiệt tình. Theo Micro, hiện vẫn còn 35.000 khách hàng đặt mua mẫu ôtô điện này mà chưa được nhận xe. "Thừa thắng xông lên", Micro dự định sẽ mở rộng dòng xe Microlino với những phiên bản mới. Kế hoạch này đã được hé lộ thông qua 2 mẫu xe concept mới có tên Microlino Lite và Spiaggina ra mắt trong triển lãm Ô tô Paris 2022 hiện đang diễn ra tại Pháp. Micro Microlino Lite

Theo hãng Micro, Microlino Lite 2023 chạy điện tuy là xe concept nhưng đã rất gần với phiên bản sản xuất thương mại. Điều đó đồng nghĩa với việc trang bị và thiết kế của Microlino Lite khi lên dây chuyền sản xuất sẽ không khác biệt nhiều so với xe concept. Microlino Lite về cơ bản là phiên bản L6e của Microlino 2.0. Ở thị trường châu Âu, phân khúc L6e dành cho các loại xe 4 bánh hạng nhẹ, có trọng lượng dưới 425 kg, công suất mô-tơ điện tối đa 6 kW và vận tốc tối đa giới hạn ở 45 km/h. Ngoài ra, những người chưa có bằng lái ôtô, ví dụ thanh thiếu niên trên 16 tuổi, sẽ được phép điều khiển xe L6e. Trong khi đó, Microlino 2.0 thuộc phân khúc xe điện L7e nặng hơn. So với Microlino 2.0, Microlino Lite sở hữu một số thay đổi về thiết kế như cản trước không sơn màu. Ngoài ra, cụm đèn LED nằm vắt ngang đầu xe của Microlino 2.0 cũng không được áp dụng cho Microlino Lite. Thay vào đó, Microlino Lite chỉ được trang bị đèn LED nhỏ hơn, nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng. Phía sau mẫu xe điện Microlino Lite hình quả trứng này cũng có cụm đèn hậu nằm vắt ngang và đèn phanh trên cao. Tuy nhiên, đèn hậu của Microlino Lite nhỏ hơn so với Microlino 2.0 và nối với nhau bằng nẹp màu đen, tương tự đèn pha. Chiếc Microlino Lite trưng bày trong triển lãm Ô tô Paris 2022 được sơn 2 màu trắng và xanh bạc hà. Trong đó, phần lớn thân xe được sơn màu trắng còn nóc, các cột, ốp gương ngoại thất và vành la-zăng lại sơn màu xanh bạc hà. Tương tự Microlino 2.0, bên trong Microlino Lite cũng chỉ có một băng ghế dài, đủ chỗ cho người lái và 1 hành khách. Nội thất của xe có những điểm nhấn màu xanh bạc hà "tông xuyệt tông" với ngoại thất, ví dụ như chỉ khâu trên ghế và vô lăng. Thêm vào đó là 2 tay nắm bằng da màu xanh phía trước và trên cột A dành cho hành khách. Trước mặt người lái là vô lăng 3 chấu không tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số và một màn hình thông tin giải trí khá nhỏ. Trong khi đó, núm xoay chuyển số của xe nằm ở bên tay trái của người lái. Ngoài ra, xe còn khởi động bằng chìa khóa cơ thay vì bằng nút bấm.Phía bên ghế hành khách sẽ có 1 cổng sạc USB. Trên tapi cửa có thêm tấm lưới để đựng đồ. Hiện hãng Micro chưa công bố nhiều thông tin liên quan đến Microlino Lite. Chỉ biết rằng, Microlino Lite sẽ có phạm vi di chuyển sau khi sạc pin tương đương với Microlino 2.0. Tùy loại pin, Microlino 2.0 sẽ sở hữu phạm vi hoạt động 91 km, 177 km và 230 km sau khi sạc đầy pin. Theo kế hoạch, Microlino Lite sẽ chính thức đi vào sản xuất từ năm 2023 và có giá rẻ hơn Microlino 2.0. Hiện Microlino 2.0 đang được bán với giá 14.990 Franc Thụy Sỹ (khoảng 365 triệu đồng), tương đương một chiếc xe hạng A tại Việt Nam như Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Khác với Microlino Lite, Microlino Spiaggina lại thuộc phân khúc xe điện L7e giống Microlino 2.0. Microlino Spiaggina được thiết kế với cảm hứng từ những mẫu xe cỡ nhỏ, ra đời trong thập niên '60 như Fiat 600 Jolly và Citroen Mehari. Bên ngoài, Microlino Spiaggina được sơn màu xanh dương phối trắng bắt mắt. Đặc biệt, xe còn được trang bị mui nỉ màu kẻ xanh - trắng thú vị và không hề có kính cửa sổ. Bên trong Microlino Spiaggina là không gian nội thất 2 chỗ ngồi và cũng sử dụng 2 tông màu xanh - trắng như ngoại thất. Nội thất của mẫu xe này được bọc hoàn toàn bằng chất liệu chống nước và đi kèm chỉ khâu lượn sóng trên ghế. Trong khi đó, sàn khoang hành khách và khoang hành lý đều được ốp gỗ. Theo hãng Micro, Microlino Spiaggina cũng sẽ được lên dây chuyền sản xuất vào năm sau với mô-tơ điện mạnh 12,5 kW và mô-men xoắn cực đại 89 Nm. Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa 90 km/h. Ngoài ra, Microlino Spiaggina còn có 2 loại pin với dung lượng 10,5 kWh và 14 kWh. Phạm vi di chuyển tương ứng của xe khi dùng 2 loại pin này là 177 km và 230 km. Dự kiến, Microlino Spiaggina sẽ được sản xuất dưới dạng xe giới hạn số lượng và sẽ có giá cao hơn Microlino Lite. Mô tả video

