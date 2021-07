MG5 2021 từ 241 triệu đồng tại Trung Quốc sắp về Việt Nam?

Thương hiệu MG đã chính thức thâm nhập thị trường Việt Nam vào hồi tháng 7 năm ngoái. Hiện tại, MG đang phân phối 2 mẫu xe ở Việt Nam, bao gồm ZS và HS. Theo tin đồn, trong năm nay, thương hiệu MG sẽ giới thiệu thêm một mẫu xe mới nữa tại Việt Nam, đó là MG5 2021 sedan mới. Khác với ZS và HS vốn thuộc phân khúc SUV, MG5 là sedan cỡ C. Tin đồn cho biết, MG5 2021 tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Trong khi đó, tại thị trường Thái Lan, MG5 phiên bản mới đã được xác nhận sẽ chính thức trình làng vào ngày 20/7 tới đây Hiện chưa rõ thông số cụ thể của MG5 2021 dành cho thị trường Việt Nam. Trong khi đó, ở thị trường Trung Quốc, MG5 phiên bản mới sở hữu chiều dài 4.675 mm, chiều rộng 1.842 mm, chiều cao 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.680 mm. So với những đối thủ như Honda Civic và Mazda3, mẫu sedan cỡ C này dài hơn, rộng hơn đồng thời cao hơn nhưng chiều dài cơ sở lại ngắn hơn. Không giống như ZS và HS hiện đang bán tại Việt Nam, MG5 2021 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế thế hệ thứ 3 của thương hiệu MG. Riêng đầu xe của mẫu sedan cỡ C này được thiết kế theo phong cách "cá mập săn mồi" và gợi liên tưởng đến ô tô hạng sang Maserati. Cụ thể, trên đầu xe, MG5 2021 được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với logo của thương hiệu MG ở giữa. Thêm vào đó là cụm đèn pha LED sắc sảo tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày và cản trước thể thao với 2 khe gió đi kèm viền màu đen bóng. Ngoài ra, nắp ca-pô và đầu xe của MG5 2021 còn được thiết kế dốc xuống dưới. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ thấy thiết kế nóc dốc về phía sau. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này có 2 loại vành la-zăng với đường kính 16 inch và 17 inch. Đằng sau, MG5 2021 được trang bị cụm đèn hậu hình móng vuốt, cửa cốp sau tích hợp cánh gió nhỏ và bộ khuếch tán gió nằm giữa 2 ống xả. Nhìn chung, thiết kế ngoại thất của mẫu xe này trông khá thể thao và trẻ trung, nhằm hướng tới những khách hàng trẻ tuổi. Tương tự như vậy, nội thất của MG5 2021 cũng được thiết kế theo hơi hướng thể thao với các màu sắc tương phản. Bên trong MG5 2021 tại thị trường Trung Quốc có những trang bị đáng chú ý như vô lăng vát đáy tích hợp phím chức năng, màn hình thông tin giải trí 10,25 inch nằm độc lập trên mặt táp-lô và bảng đồng hồ kỹ thuật số. Thêm vào đó là camera lùi, cửa sổ trời và tính năng mở cửa không cần chìa khóa. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu sedan cỡ C này có 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L với công suất tối đa 120 mã lực. Thứ hai là động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 173 mã lực. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp, hộp số biến thiên vô cấp CVT giả lập 8 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hiện chưa có thông tin về giá xe MG5 2021 tại Việt Nam cũng như Thái Lan, nhung nó được định giá ở khoảng 500 triệu đồng. Trong khi đó, ở thị trường Trung Quốc, mẫu sedan cỡ C này có giá cực rẻ, dao động từ 67.900 - 104.900 Nhân dân tệ (khoảng 241 - 373 triệu đồng). Video: MG5 2021 sedan mới của Trung Quốc sắp về Việt Nam.

