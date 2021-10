MG ZS T 2022 từ 522 triệu đồng tại Philippines, "đe dọa" Kia Seltos

Mới đây, thương hiệu MG của Trung Quốc đã ra mắt một mẫu xe mới ở thị trường Philippines, đó là MG ZS T 2022 mới. Đúng như tên gọi, đây là phiên bản mới của dòng SUV đô thị MG ZS hiện đã quen thuộc với thị trường Đông Nam Á nói chung và Philippines nói riêng. Được định vị là bản trang bị cao cấp nhất của dòng SUV cỡ B này tại thị trường Philippines, mẫu xe SUV MG ZS T 2022 đồng thời cũng sử dụng động cơ mạnh nhất. Theo đó, xe được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.3L, sản sinh công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Ngoài ra, động cơ này còn đồng hành với hộp số tự động 6 cấp với công nghệ sang số tuần tự thay vì hộp số tự động 4 cấp. Trong khi đó tại Việt Nam, MG ZS hiện chỉ có một loại động cơ là máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Động cơ này đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT giả lập 8 cấp số. Bên cạnh động cơ mạnh mẽ hơn, MG ZS T 2022 còn được nâng cấp về thiết kế ngoại thất. Khác với 3 bản còn lại ở thị trường Philippines là Alpha AT, Style AT và Core MT, ZS T 2022 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế toàn cầu mới của thương hiệu MG. Cụ thể, trên đầu xe, MG ZS T 2022 đi kèm lưới tản nhiệt Obsidian Matrix, đèn pha LED mượt mà và cản trước mới. Trong khi đó, phía sau xe có thêm cụm đèn hậu LED tái thiết kế và cản va khác biệt. Đặc biệt, mẫu SUV cỡ B này còn dùng bộ vành hợp kim 17 inch với chấu theo phong cách Tomahawk, sơn phối 2 màu thể thao. Bước vào bên trong MG ZS T 2022, người lái sẽ được chào đón bằng chất liệu da mềm mại hơn ở vô lăng, mặt táp-lô, cụm điều khiển trung tâm, mặt cửa và những khu vực tiếp xúc thường xuyên khác. Thêm vào đó là những điểm nhấn màu đỏ ở ghế, mặt cửa, cụm điều khiển trung tâm và viền cửa gió điều hòa. Ngay cả chỉ khâu ở ghế và mặt táp-lô cũng có màu đỏ tương phản. Tiếp đến là hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 10 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn. Những trang bị đáng chú ý còn lại bao gồm 6 loa, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, cổng USB sau gương chiếu hậu để lắp camera hành trình và bảng đồng hồ cải tiến. Là phiên bản cao cấp nhất của dòng MG ZS nên ZS T 2022 có khá nhiều trang bị an toàn, cả chủ động lẫn thụ động. Có thể kể đến một số trang bị nổi bật như túi khí trước, túi khí sườn, túi khí rèm, hệ thống phát hiện điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát phanh khi ôm cua, kiểm soát lực bám đường, cân bằng điện tử và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Chưa hết, xe còn có hệ thống camera 360 độ, tiện dụng khi xe chạy trên đường hẹp hoặc lùi vào chỗ đỗ. Tại thị trường Philippines, giá xe MG ZS T 2022 mới khởi điểm từ 1.158.888 Peso (khoảng 522 triệu đồng) Video: Giới thiệu mẫu xe SUV đô thị MG ZS T 2022 mới.

