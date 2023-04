MG Cyberster 2024 - xe điện mui trần cửa cắt kéo như Lamborghini

MG Cyberster 2024 mui trần là mẫu xe ôtô điện thể thao đã lần đầu tiên trình làng dưới dạng xe concept tại Trung Quốc vào năm 2021. Sau 2 năm, phiên bản thương mại của mẫu xe Trung Quốc này mới chính thức ra mắt trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023. Theo hãng MG, Cyberster ra đời nhằm tri ân gốc gác Anh quốc của mình. So với phiên bản concept, MG Cyberster 2024 chạy điện sở hữu thiết kế tiết chế hơn, phù hợp với xe thương mại hơn. Tuy nhiên, vẻ ngoài đậm chất thể thao và ấn tượng của mẫu xe này vẫn được giữ lại. MG Cyberster có kích thước khá nhỏ gọn, tương tự Mazda MX-5. Cụ thể, mẫu ô tô Trung Quốc này sở hữu chiều dài chỉ 4.535 mm, chiều rộng 1.913 mm, chiều cao 1.329 mm và chiều dài cơ sở 2.690 mm. Với kích thước này, MG Cyberster được định vị trong phân khúc xe mui trần cỡ C. Bên ngoài, MG Cyberster tạo điểm nhấn bằng cửa cắt kéo theo phong cách của siêu xe Lamborghini. Bên cạnh đó là thiết kế đầu xe và hốc gió hầm hố, đèn pha vuốt mượt mà về phía chắn bùn trước cùng bộ vành hợp kim đa chấu với đường kính 20 inch. Chắn bùn "cơ bắp", mui nỉ có thể đóng/mở và khoang phía sau được sơn màu đen, đi kèm logo MG cũng là điểm nhấn trong thiết kế của mẫu ô tô điện Trung Quốc này. Đằng sau mẫu xe này còn có cụm đèn hậu hình mũi tên độc đáo, tích hợp vào khe gió, và bộ khuếch tán gió đôi. Bên trong MG Cyberster là không gian nội thất chỉ có 2 chỗ ngồi với màn hình cong cỡ lớn trên mặt táp-lô. Đặc biệt, xe còn được trang bị vô lăng hình chữ nhật, tích hợp lẫy chuyển số thể thao. Trên cụm điều khiển trung tâm có vẻ còn có thêm một màn hình nữa để chỉnh các tính năng của xe. Theo ông Carl Gotham, Giám đốc trung tâm thiết kế của MG ở Marylebone, London, Anh quốc, Cyberster đánh dấu sự bắt đầu của một chương mới cho thương hiệu xe này. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của phong cách thiết kế vừa tôn trọng di sản thương hiệu vừa hiện đại được áp dụng cho Cyberster. Hiện hãng MG chưa công bố thông số cụ thể của Cyberster. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, xe sẽ có 2 phiên bản là dẫn động cầu sau RWD và dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Trong đó, bản RWD sở hữu 1 mô-tơ điện mạnh 310 mã lực. Con số tương ứng của bản AWD là 536 mã lực. Mô-tơ điện kết hợp với cụm pin lithium-ion do hãng mẹ SAIC sản xuất nhưng chưa rõ dung lượng và quãng đường di chuyển sau khi sạc.Giá xe MG Cyberster 2024 cũng chưa được hé lộ. Ngoài Trung Quốc, mẫu ôtô điện này sẽ được bán ở các thị trường khác như Anh và châu Âu vào mùa hè năm sau. Video: Giới thiệu MG Cyberster thể thao mui trần hoàn toàn mới.

