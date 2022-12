Mercedes-Maybach S580 nội thất độc, mạnh gần 600 mã lực nhờ Brabus

Hãng độ danh tiếng nước Đức – Brabus vừa trình làng bản độ mới nhất dành cho Mercedes-Maybach S580 siêu sang mang tên Brabus 600 Masterpiece. Đối với gói độ này, Brabus đã thực hiện một loạt nâng cấp cả về ngoại hình, nội thất lẫn hiệu suất động cơ. Ngoài ra, Mercedes-Maybach S580 độ Brabus còn có thêm bộ bodykit cacbon, bao gồm ốp hốc gió trước, cản trước và bộ khuếch tán phía sau. Đi kèm là lưới tản nhiệt có logo Brabus, ống xả thể thao và gói trang trí Shadow Chrome. Cuối cùng, hãng độ đã thêm logo Barbus Masterpiece trên cửa cốp và trụ D. Khoang nội thất của bản độ Brabus 600 Masterpiece mang màu xanh ngọc cực kỳ nổi bật. Các chi tiết như ghế ngồi, bảng điều khiển trung tâm, vô lăng, thảm và tấm lót đầu đều được bọc da màu xanh, kết hợp đường khâu kim cương hình vỏ sò khá thú vị. Bề mặt bệ tỳ tay và bảng điều khiển trung tâm của Brabus 600 Masterpiece cũng được ốp sợi carbon và logo Brabus được in trên lưng ghế. Đương nhiên, toàn bộ sự tiện nghi và xa hoa trên chiếc S-Class được bảo toàn. Brabus 600 Masterpiece được trang bị ghế ngồi hạng thương gia, tích hợp chức năng thông gió và sưởi. Khoang lái hiện đại với 2 màn hình kỹ thuật số cỡ lớn. Hệ thống âm thanh vòm Burmester 4D và đèn viền nội thất mang lại trải nghiệm giải trí tuyệt vời cho chủ xe. Động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép của Mercedes-Maybach S580 đã được Brabus điều chỉnh lại, sản sinh công suất lên tới 591 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, tăng 95 mã lực so với bản tiêu chuẩn. Sức mạnh được truyền tới bánh xe thông qua hệ dẫn động AWD và hộp số tự động 9 cấp. Nhờ công suất tăng, Barbus 600 Masterpiece tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,5 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với S580 và ngang ngửa với Mercedes-Maybach S680 dùng động cơ V12. Tốc độ tối đa giới hạn điện tử đạt 250 km/h. Ngoài ra, bản độ Brabus 600 Masterpiece có thể hạ gầm thêm 20cm nhờ hệ thống treo khí nén được bổ sung mô-đun Barbus SportXtra. Video: Mercedes-Maybach S580 độ Brabus 600 Masterpiece.

