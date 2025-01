Mercedes-Maybach S580 e chạy 100 km/sạc giá hơn 7,5 tỷ đồng

Mercedes-Benz Thái Lan vừa bổ sung mẫu Mercedes-Maybach S580 e 2025 mới vào danh mục sản phẩm chính. Không giống các phiên bản mild-hybrid đang được phân phối tại Việt Nam, mẫu xe này sở hữu hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) và được lắp ráp ngay tại Thái Lan. Mercedes-Maybach S580 e Premium siêu sang mang đến nhiều tùy chọn màu sắc cao cấp, từ sơn ánh kim, sơn MANUFAKTUR cho đến tùy chọn ngoại thất Maybach hai tông màu sang trọng. Về thiết kế, mẫu xe sedan siêu sang này không có nhiều khác biệt so với phiên bản mild-hybrid. Xe vẫn giữ nguyên lưới tản nhiệt và cản trước Maybach, cùng với hệ thống đèn trước Digital Light với nhiều tính năng hỗ trợ an toàn. Phiên bản này được trang bị bộ mâm Maybach 20 inch dạng chảo, kết hợp với lốp xe có lớp bọt đặc biệt giúp hấp thụ tạp âm. Cản sau vẫn giữ phong cách quen thuộc với ốp giả lập ống xả mạ crôm nằm ngang. Khoang nội thất của Mercedes-Maybach S580 e mang phong cách sang trọng với chất liệu sơn mài Piano màu đen và chỉ khâu tương phản. Xe sử dụng da cao cấp Maybach Exclusive Nappa với tùy chọn màu Macchiato Beige, bên cạnh các tùy chọn khác như đen, nâu, trắng. Logo Maybach xuất hiện tại nhiều vị trí, từ vô lăng ốp gỗ bọc da Nappa, bàn đạp chân ga và phanh ốp kim loại đến bảng điều khiển trung tâm. Xe được trang bị màn hình kỹ thuật số 12,3 inch cùng màn hình cảm ứng trung tâm OLED 12,8 inch với giao diện đặc trưng của Maybach. Hàng ghế sau vẫn duy trì thiết kế hai ghế độc lập hạng nhất, đi kèm loạt tiện ích như bàn gấp, tủ champagne... Mercedes-Maybach S580 e PHEV sử dụng động cơ xăng 6 xy-lanh 3.0L với công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Kết hợp với động cơ điện mạnh 150 mã lực, xe đạt tổng công suất 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Khối pin lithium-ion dung lượng 28,6 kWh giúp xe di chuyển tối đa 100 km ở chế độ thuần điện, tốc độ tối đa giới hạn 140 km/h. Thời gian sạc đầy pin mất khoảng 2 giờ 30 phút với nguồn AC 11 kW và chỉ 30 phút với nguồn DC 60 kW. Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Tại Thái Lan, mức giá xe Mercedes-Maybach S580 e có mức bán ra từ 10,2 triệu baht (tương đương 7,59 tỷ đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn, trong khi bản hai tông màu có giá 11,2 triệu baht (tương đương 8,3 tỷ đồng). Trước đó, Mercedes-Benz Thái Lan đã phân phối Mercedes-Maybach S580 dùng động cơ V8 Biturbo 4.0L (510 mã lực) kết hợp với hệ thống mild-hybrid EQ Boost. Phiên bản này có giá lên đến 18,3 triệu baht (khoảng 13,6 tỷ đồng), cao hơn đáng kể so với mẫu PHEV. Video: Xem chi tiết sedan siêu sang Mercedes-Maybach S580.

