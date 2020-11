Mercedes-Maybach S-Class 2021, "xe ông chủ" chính thức trình làng

Vào hồi giữa tháng 9 năm nay, hãng Mercedes-Benz đã chính thức trình làng thế hệ mới của dòng sedan hạng sang cỡ lớn S-Class. Sau hơn 2 tháng, đến lượt phiên bản Maybach sang hơn của Mercedes-Benz S-Class 2021 ra mắt. Nhắm đến những khách hàng có tài xế riêng thay vì phải tự lái, Mercedes-Maybach S-Class 2021 mới sở hữu chiều dài cơ sở lên đến 3.396 mm. Như vậy, so với bản thường, mẫu sedan siêu sang này dài hơn 180 mm, từ đó cung cấp không gian rộng rãi hơn cho hành khách ngồi trên hàng ghế sau. Ngoài chiều dài nhỉnh hơn, xe sang Mercedes-Maybach S-Class 2021 còn có một số đặc điểm nhận dạng bên ngoài như lưới tản nhiệt với những nan mạ crôm nằm dọc. Bên dưới lưới tản nhiệt là hốc gió đi kèm mắt lưới hình tổ ong cũng được mạ crôm sang trọng. Ngoài ra, Mercedes-Maybach S-Class 2021 còn được trang bị bộ vành hợp kim đa chấu 21 inch... Thêm vào đó là sơn ngoại thất phối 2 màu tương phản theo phong cách của những chiếc xe siêu sang Rolls-Royce hay Maybach đời cũ. Đây là màu sơn tùy chọn, đi kèm đường phân chia được kẻ thủ công. Toàn bộ công đoạn sơn 2 màu cho xe kéo dài trong khoảng 1 tuần. Đó là chưa kể đến cửa sau có thể đóng/mở chỉnh điện lần đầu tiên có trên Mercedes-Maybach S-Class. Người dùng chỉ cần bấm nút, việc đóng/mở cửa sau cứ để cho xe lo. Bên cạnh đó, người lái cũng có thể ngồi sau vô lăng và đóng/mở cửa sau. Để thấy rõ hơn sự khác biệt rõ ràng nhất so với bản thường, chúng ta phải bước vào bên trong Mercedes-Maybach S-Class 2021. Tại đây, người dùng sẽ được chào đón bằng không gian nội thất sang trọng vượt trội so với Mercedes-Benz S-Class thông thường và yên tĩnh hơn nhờ công nghệ cản tiếng ồn mới. Mọi chiếc Mercedes-Maybach S-Class 2021 đều sẽ được trang bị 2 ghế thương gia phía sau với tính năng mát-xa bắp chân mới. Chưa hết, người dùng có thể điều chỉnh bề mặt ghế, tựa lưng và bệ đỡ bắp chân của ghế sau để tìm cho mình tư thế thoải mái nhất. Tương tự như phiên bản cũ, Mercedes-Maybach S-Class 2021 cũng có chế độ Chauffeur tiêu chuẩn dành cho hành khách ngồi sau ghế phụ lái. Chế độ này cho phép hành khách đẩy dịch ghế phụ lái lên phía trước để tăng khoảng duỗi chân. Nếu chi thêm tiền, khách hàng có thể trang bị gói Executive Rear Seat Package nhằm tăng thêm những chi tiết nội thất ốp gỗ sang trọng cho chiếc xe của mình. Ngoài ra, gói này còn bổ sung cụm điều khiển trung tâm kéo dài từ hàng ghế trước ra phía sau và bàn gấp cho Mercedes-Maybach S-Class 2021. Ngăn lạnh chứa chai rượu champagne và 2 chiếc ly bằng kim loại "thửa riêng" cũng là trang bị tùy chọn của mẫu xe siêu sang này. Sang trọng thôi chưa đủ, Mercedes-Maybach S-Class 2021 còn công nghệ cao với hệ thống thông tin giải trí MBUX. Trong xe có tổng cộng 4 màn hình, bao gồm màn hình trung tâm 12,8 inch... Thêm vào đó là tính năng MBUX Interior Assist, cho phép hành khách ngồi trên ghế sau đóng/mở rèm che nắng và bật/tắt đèn đọc sách bằng cử chỉ. Thậm chí, tính năng này còn có thể phát hiện việc hành khách ngồi trên ghế sau với tay vào một khu vực tối trong nội thất và tự động bật đèn lên để giúp họ nhìn rõ hơn. Tùy từng thị trường, Mercedes-Maybach S-Class 2021 sẽ có phiên bản S580 4Matic và S650. Trong đó, Mercedes-Maybach S580 4Matic 2021 được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 496 mã lực. Động cơ kết hợp với hệ thống mild hybrid 48 V giúp bổ sung 21 mã lực. Ở phiên bản S650, Mercedes-Maybach S-Class 2021 tiếp tục được trang bị động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6.0 lít với công suất tối đa 621 mã lực. Động cơ này có thể sẽ đồng hành cùng cả hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tại một vài thị trường, Mercedes-Maybach S-Class 2021 sẽ có thêm phiên bản plug-in hybrid trong tương lai. Phiên bản này dùng động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0 lít và mô-tơ điện, cho công suất tổng cộng 503 mã lực. Một điểm nhấn nữa của Mercedes-Maybach S-Class 2021 chính là hệ thống treo khí nén được phát triển đặc biệt với chế độ Maybach. Chế độ này giúp xe tăng tốc nhẹ nhàng hơn và chuyển số mượt hơn để mang đến hành trình êm ái hơn so với Mercedes-Benz S-Class thông thường. Trong khi đó, hệ thống đánh lái cầu sau chủ động cho phép xe xoay xở dễ dàng và chính xác hơn với bánh sau có thể quay đến 10 độ. Cuối cùng là hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 3, nhờ đó người điều khiển có thể bỏ tay khỏi vô lăng trong những tình huống như tắc đường hay chạy trên một số cao tốc được chọn lựa. Dự kiến, xe sẽ được bán ra thị trường vào cuối năm nay. Hiện giá xe Mercedes-Maybach S-Class 2021 vẫn chưa được công bố. Video: Mercedes S-Class Maybach 2021 chính thức ra mắt.

