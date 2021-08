Mercedes GLE400 2019 biển "tứ quý 2" Bình Dương hơn 3,6 tỷ đồng

Ở thời điểm năm 2020, giá xe Mercedes-Benz GLE400 4Matic Coupe mới có mức niêm yết chính hãng 4,129 tỷ đồng. Nếu cộng thêm các khoản thuế, phí theo quy định, giá lăn bánh xe sẽ dao động vào khoảng 4,5 - 4,6 tỷ đồng tùy địa phương đăng ký. Chiếc xe Mercedes GLE400 Coupe đời 2019 trong bài viết này đăng ký năm 2020 tại Bình Dương, và được rao bán trên sàn xe cũ với mức hơn 3,6 tỷ đồng. Như vậy, theo tính toán, khách hàng mua xe có thể tiết kiệm tới gần 1 tỷ đồng so với mua xe mới "đập hộp". Vì thuộc danh mục xe "chạy lướt" mới chỉ lăn bánh 10.000km (theo chia sẻ của chủ nhân) chiếc GLE400 4Matic Coupe đang được rao bán vẫn sở hữu ngoại thất khá hoàn hảo, không có dấu hiệu đâm đụng hay xước xát lớn và đặc biệt sở hữu biển số "tứ quý 2" tại Bình Dương. Chiếc xe sang Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe đời 2019 này thuộc đội hình sản phẩm GLE Class tại Việt Nam với cấu hình 5 chỗ và có kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng 4.900 x 2.003 x 1.731 (mm) và chiều dài cơ sở 2915 mm, mang lại không gian ngồi thoải mái cho cả người lái và hành khách ngồi bên trong xe. Không gian nội thất xe mang lại cảm giác sang trọng và đầy đủ tiện nghi xứng tầm xe sang. Toàn bộ ghế ngồi bọc da Nappa cao cấp với các tính năng sưởi, chỉnh điện, thông gió; vô lăng thiết kế 3 chấu bọc da tích hợp các phím chức năng tiện dụng. Xe được trang bị khá nhiều tiện nghi hiện đại như khởi động bằng nút bấm Keyless Start, đóng mở cửa sau điện Easy Pack, hệ thống dẫn đường và định vị toàn cầu GPS, hệ thống âm thanh với đầu đọc CD, màn hình màu TFT 8-inch,.... Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe tại Việt Nam sở hữu động cơ V6 tăng áp kép, cho công suất cực đại 333 mã lực tại 5.250 – 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 480Nm tại 1.600 - 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC. Xe đạt khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,9 giây với tốc độ tối đa 247km/h. Về an toàn, ngoài các tính năng an toàn tiêu chuẩn, GLE 400 4Matic Coupe còn được trang bị hàng loạt công nghệ an toàn hiện đại như cảnh báo mất tập trung Attention Assist, kiểm soát hành trình Cruise Control, hỗ trợ đỗ xe chủ động Active Parking Assist, hệ thống phanh Adaptive với chức năng hỗ trợ dừng xe,... Một số chi tiết đáng chú ý ở ngoại thất có thể kể đến lưới tản nhiệt 1 thanh nan chrome, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, tay nắm cửa mạ chrome, bộ mâm hợp kim 5 chấu 20 inch,... Với mức giá bán hơn 3,6 tỷ đồng, cùng biển số dễ nhớ, đây được xem là mức lựa chọn đáng tiền cho nhiều người. Video: Chi tiết Mercedes GLE400 4Matic Coupe đời 2019 tại Việt Nam.

