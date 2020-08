Mercedes-Benz X-Class độ Kahn Design gần 2 tỷ đồng

Kahn Design vừa ra mắt bản độ Mercedes-Benz X-Class mới với giá bán lên tới 84.552 USD (tương đương khoảng gần 2 tỷ đồng). Bản độ Mercedes-Benz X-Class thêm thanh chắn bảo vệ cản trước, lưới tản nhiệt làm mới bổ sung các nan dọc. Mẫu bán tải Đức vẫn sử dụng bộ mâm 22 inch 5 chấu kép nhưng thêm các chi tiết thông gió. Toàn bộ thân xe được sơn màu đen họa tiết 3D giống mẫu xe quân sự. Khách hàng có thể đặt thêm kính chống đạn để được bảo vệ an toàn hơn. Kahn Design cho biết bản độ Mercedes-Benz X-Class sử dụng dạng chất liệu nhẹ hơn các mẫu xe chống đạn khác. Khoang lái được làm mới với ghế bọc da cao cấp. Hãng độ Anh bổ sung thêm các chi tiết may thủ công với chỉ khâu tương phản nổi bật, cùng các sợi trang trí màu đỏ cho ghế và nội thất.Bán tải X-Class của Mercedes-Benz khai tử do có doanh số quá thấp. Hãng xe Đức từng thừa nhận mẫu xe này quá đắt tại nhiều thị trường. Năm ngoái, hãng chỉ bán được 15.300 chiếc trên toàn thế giới. Trước khi khai tử X-Class, Mercedes-Benz từng cân nhắc mở rộng dòng bán tải này. Một số ảnh chụp cho thấy hãng xe Đức đã thử nghiệm phiên bản kéo dài của X-Class với khoang phía sau rộng hơn. Với thất bại của X-Class, Mercedes-Benz có lẽ sẽ chỉ tập trung vào duy nhất mẫu bán tải cao cấp Mercedes G63 AMG 6x6 dù model này có giá bán siêu đắt và lượng sản xuất không nhiều. Video: Mercedes-Benz X-Class độ ngầu hơn nhờ Kahn Design.

