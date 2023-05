Mercedes-Benz S-Class cá nhân hóa màu sơn xanh sứ hơn 4,9 tỷ đồng

Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023 hiện là một trong những sự kiện quan trọng hàng đầu của ngành công nghiệp xe hơi thế giới. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hãng Mercedes-Benz mang hàng loạt mẫu xe mới đến triển lãm này để giới thiệu. Một trong số đó có Mercedes-Benz S-Class Ingenious High-end Edition 2023 mới. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe sang Mercedes-Benz S-Class Ingenious High-end Edition có 2 phiên bản là S 450 L 4Matic Haute Couture Edition và S 500 L 4Matic Haute Couture Edition. Giá bán tương ứng của 2 phiên bản này là 1.441.800 Nhân dân tệ (khoảng 4,93 tỷ đồng) và 2.002.000 Nhân dân tệ (6,84 tỷ đồng). Được ra đời thông qua bộ phận cá nhân hóa Manufaktur của hãng Mercedes-Benz, phiên bản cao cấp của dòng S-Class này có 7 màu sơn ngoại thất nhằm đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ đa dạng của khách hàng Trung Quốc. Trong đó, có màu sơn ngoại thất xanh sứ Porcelain Blue được áp dụng cho chiếc xe trưng bày trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2023. Ngoại hình của Mercedes-Benz S-Class Ingenious High-end Edition về cơ bản là giống các phiên bản thường của dòng sedan hạng sang cỡ lớn này. Trong đó, lưới tản nhiệt trước được trang trí với những nan mạ crôm nằm ngang và logo ngôi sao 3 cánh nằm trên nắp ca-pô. Bản S 450 L 4Matic Haute Couture Edition dùng đèn pha Multi-Beam LED trong khi S 500 L 4Matic Haute Couture Edition được trang bị đèn pha thông minh Digital Light. Chưa hết, Mercedes-Benz S-Class Ingenious High-end Edition còn có tay nắm cửa ẩn và cụm đèn hậu hình tam giác với nẹp mạ crôm ở giữa. Bên dưới cản sau là 2 đầu ống xả giả mạ crôm tương tự phiên bản thường. Bên trong mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này là 3 màu nội thất độc quyền, bao gồm xanh đậm Yacht Blue - đen, nâu Truffle Brown - đen và trắng Dark White - đen. Thêm vào đó là logo Manufaktur xuất hiện ở nhiều nơi, vô lăng dành riêng cho xe, tựa đầu ghế sang trọng thêu hình ngôi sao 3 cánh và đèn chiếu logo của hãng Mercedes-Benz xuống mặt đất như lời chào mừng dành cho người lái cũng như hành khách. Không có gì bất ngờ khi Mercedes-Benz S-Class Ingenious High-end Edition có đầy đủ các trang bị tiêu chuẩn hiện đại như cửa sổ trời toàn cảnh có thể trượt, cửa tự hít, hệ thống âm thanh vòm Burmester, hệ thống thông tin giải trí MBUX với hệ thống định vị thời gian thực, màn hình cảm ứng trung tâm OLED, ghế sau sưởi ấm/thông hơi và tính năng cho phép hành khách phía sau chỉnh ghế phụ lái. Ở S 500 L 4Matic Haute Couture Edition, xe có thêm kính an toàn cách âm/cách nhiệt xung quanh xe, hệ thống đèn viền nội thất chủ động, tựa đầu ghế có sưởi, tính năng sưởi ấm cổ cho hành khách ngồi trên ghế sau, bảng đồng hồ kỹ thuật số 3D và màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mercedes-Benz S-Class Ingenious High-end Edition là động cơ xăng 6 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L với sự hỗ trợ của công nghệ mild hybrid 48V. Ở bản S 450 L 4Matic Haute Couture Edition, động cơ cho công suất tổng cộng 362 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. C Con số tương ứng của S 500 L 4Matic Haute Couture Edition là 429 mã lực và 520 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4Matic. Hiện chưa rõ ngoài Trung Quốc, Mercedes-Benz S-Class phiên bản cá nhân hóa này có được bán ở những thị trường khác hay không. Video: Xem chi tiết sedan hạng sang Mercedes-Benz S-Class 2023.

