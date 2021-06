Mercedes-Benz GLE lắp ráp Thái Lan, bản máy dầu 300d bán 3,8 đồng

Tương tự dòng SUV hạng sang cỡ lớn Mercedes-Benz GLS thế hệ mới được lắp ráp tại Thái Lan với duy nhất phiên bản máy dầu GLS 350d 4MATIC có giá bán khoảng 4,9 tỷ đồng (6,499 triệu bath). Dòng Mercedes-Benz GLE 2021 mới được định vị thấp hơn nay đã có xe lắp ráp tại Thái Lan, duy nhất một phiên bản GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic có giá 5,19 triệu bath (khoảng 3,8 tỷ đồng). Nhờ lợi thế lắp ráp trong nước, nên nguồn cung của hai dòng xe GLE hay cao hơn là GLS hay dòng S-Class thế hệ mới tại thị trường Thái Lan luôn có sẵn. Mercedes-Benz GLE thế hệ mới mang ngôn ngữ thiết kế mới trẻ trung và hiện đại hơn. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.930 x 2.018 x 1.795 mm, đi cùng với chiều dài cơ sở 2.995mm. Nhờ chiều dài cơ sở dài hơn khoảng 70mm so với thế hệ cũ, GLE thế hệ mới có thêm hàng ghế thứ 3. Tương tự GLE450 tại Việt Nam, GLE 300d ở Thái cũng có ấu hình 7 chỗ (theo kiểu 5+2). Khác với thị trường Việt, phiên bản GLE 450 sử dụng máy xăng I6 3.0L mild hybrid EQ-Boost (MHEV). Phiên bản GLS 350d máy dầu ở Thái sử dụng động cơ dầu 4 cyl thẳng hàng (I4) dung tích 2.0L tăng áp (mã động cơ OM654), cho công suất 245 mã lực tại 4.200 v/p và mô-men xoắn cực đại 500Nm từ 1.600 – 2.400 v/p. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh 4Matic thông qua hộp số tự động 9 cấp (9G-TRONIC). So với phiên bản GLE 450 máy xăng, Mercedes-Benz GLE 300d máy dầu có tính kinh tế và mô-men xoắn cao hơn. Khác với thị hiếu mua xe sang của người Việt ưa chuộng xe máy xăng, thì người Thái lại chuộng xe sang máy dầu. Chính vì thế, cả ba dòng xe cao cấp của Mercedes-Benz gồm GLE, GLS và đến dòng S-Class thế hệ mới nhất (W223) đều lắp và phân phối bản máy dầu. Phiên bản GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic tại Thái Lan được trang bị gói trang trí ngoại thất thể thao theo gói trang trí AMG Line. Xe sở hữu cụm đèn pha MULTIBEAM LED với tổng cộng 112 bóng LED. “Dàn chân” xe sử dụng bộ mâm đa chấu AMG có kích thước 21 inch. Nội thất GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic được trang bị hệ thống thông tin giải trí MBUX mới nhất, sử dụng cặp màn hình 12,3 inch bao gồm màn hình hỗ trợ lái và cảm ứng trung tâm đa kết nối. Vô lăng thể thao 3 chấu phong cách thể thao, trang bị HUD, cửa sổ trời toàn cảnh, dàn âm thanh Burmester. Tất cả 3 hàng ghế đều được bọc da. Hàng ghế thứ 2 có thể ngả lưng, điều chỉnh tiến lùi. Hàng ghế thứ 2 và 3 gập điện thông qua nút bấm, rèm che nắng cửa phía sau. Trang bị hệ thống điều hòa tự động 4 vùng (THERMOTRONIC), trang trí nội thất ốp gỗ sồi, đèn chiếu sáng trang trí nội thất ambient và hơn nữa. Có thể nói, options sẵn có của GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic lắp ráp tại Thái cao hơn nhiều với so với options tiêu chuẩn của GLE 450 4MATIC chính hãng tại Việt Nam (khách mua có thể build thêm). Tại thị trường Việt Nam, phân khúc SUV hạng sang cỡ trung phân phối chính hãng chỉ có máy xăng và hiếm khi có xe máy dầu. Ở thời điểm năm 2014, nhà phân phối cũ của BMW đã từng mang 1 lô X5 phiên bản máy dầu xDrive30d – đây chính đối thủ của GLE (ML tên gọi cũ), mãi đến hiện nay phân khúc SUV hạng sang cỡ trung này vẫn không có lựa chọn xe máy dầu. Có thể nói, thị hiếu người dùng xe sang Việt không “mặn mà” với xe sang máy dầu. Được biết, GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic lắp ráp tại Thái chỉ phục vụ cho thị trường nội địa Thái và không có kế hoạch xuất khẩu ra các nước trong khu vực ASEAN, bao gồm Việt Nam. Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) hiện tại không có kế hoạch lắp ráp dòng SUV cỡ trung này, mà chỉ quan tâm đẩy mạnh lắp ráp dòng SUV là GLC. Hiện tại trên thị trường Việt, dòng GLE 450 4Matic là một dòng xe khá hút khách, khách đặt mua xe phải chờ đợiGiá xe Mercedes-Benz GLE 450 4Matic có giá bán khởi điểm từ 4,409 tỷ đồng giá lăn bánh rơi vào khoảng 4,8 tỷ đồng. Nhìn chung, giá bán của GLE 450 4Matic nhập chính hãng cao hơn so với BMW X5 xDrive40i X Line (VIN 2020) có giá khoảng 4,199 tỷ đồng hay Lexus RX-L (7 chỗ) có giá từ 4,21 tỷ đồng. Video: Chi tiết Mercedes-Benz GLE 2021 thế hệ mới.

Tương tự dòng SUV hạng sang cỡ lớn Mercedes-Benz GLS thế hệ mới được lắp ráp tại Thái Lan với duy nhất phiên bản máy dầu GLS 350d 4MATIC có giá bán khoảng 4,9 tỷ đồng (6,499 triệu bath). Dòng Mercedes-Benz GLE 2021 mới được định vị thấp hơn nay đã có xe lắp ráp tại Thái Lan, duy nhất một phiên bản GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic có giá 5,19 triệu bath (khoảng 3,8 tỷ đồng). Nhờ lợi thế lắp ráp trong nước, nên nguồn cung của hai dòng xe GLE hay cao hơn là GLS hay dòng S-Class thế hệ mới tại thị trường Thái Lan luôn có sẵn. Mercedes-Benz GLE thế hệ mới mang ngôn ngữ thiết kế mới trẻ trung và hiện đại hơn. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.930 x 2.018 x 1.795 mm, đi cùng với chiều dài cơ sở 2.995mm. Nhờ chiều dài cơ sở dài hơn khoảng 70mm so với thế hệ cũ, GLE thế hệ mới có thêm hàng ghế thứ 3. Tương tự GLE450 tại Việt Nam, GLE 300d ở Thái cũng có ấu hình 7 chỗ (theo kiểu 5+2). Khác với thị trường Việt, phiên bản GLE 450 sử dụng máy xăng I6 3.0L mild hybrid EQ-Boost (MHEV). Phiên bản GLS 350d máy dầu ở Thái sử dụng động cơ dầu 4 cyl thẳng hàng (I4) dung tích 2.0L tăng áp (mã động cơ OM654), cho công suất 245 mã lực tại 4.200 v/p và mô-men xoắn cực đại 500Nm từ 1.600 – 2.400 v/p. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh 4Matic thông qua hộp số tự động 9 cấp (9G-TRONIC). So với phiên bản GLE 450 máy xăng, Mercedes-Benz GLE 300d máy dầu có tính kinh tế và mô-men xoắn cao hơn. Khác với thị hiếu mua xe sang của người Việt ưa chuộng xe máy xăng, thì người Thái lại chuộng xe sang máy dầu. Chính vì thế, cả ba dòng xe cao cấp của Mercedes-Benz gồm GLE, GLS và đến dòng S-Class thế hệ mới nhất (W223) đều lắp và phân phối bản máy dầu. Phiên bản GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic tại Thái Lan được trang bị gói trang trí ngoại thất thể thao theo gói trang trí AMG Line. Xe sở hữu cụm đèn pha MULTIBEAM LED với tổng cộng 112 bóng LED. “Dàn chân” xe sử dụng bộ mâm đa chấu AMG có kích thước 21 inch. Nội thất GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic được trang bị hệ thống thông tin giải trí MBUX mới nhất, sử dụng cặp màn hình 12,3 inch bao gồm màn hình hỗ trợ lái và cảm ứng trung tâm đa kết nối. Vô lăng thể thao 3 chấu phong cách thể thao, trang bị HUD, cửa sổ trời toàn cảnh, dàn âm thanh Burmester. Tất cả 3 hàng ghế đều được bọc da. Hàng ghế thứ 2 có thể ngả lưng, điều chỉnh tiến lùi. Hàng ghế thứ 2 và 3 gập điện thông qua nút bấm, rèm che nắng cửa phía sau. Trang bị hệ thống điều hòa tự động 4 vùng (THERMOTRONIC), trang trí nội thất ốp gỗ sồi, đèn chiếu sáng trang trí nội thất ambient và hơn nữa. Có thể nói, options sẵn có của GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic lắp ráp tại Thái cao hơn nhiều với so với options tiêu chuẩn của GLE 450 4MATIC chính hãng tại Việt Nam (khách mua có thể build thêm). Tại thị trường Việt Nam, phân khúc SUV hạng sang cỡ trung phân phối chính hãng chỉ có máy xăng và hiếm khi có xe máy dầu. Ở thời điểm năm 2014, nhà phân phối cũ của BMW đã từng mang 1 lô X5 phiên bản máy dầu xDrive30d – đây chính đối thủ của GLE (ML tên gọi cũ), mãi đến hiện nay phân khúc SUV hạng sang cỡ trung này vẫn không có lựa chọn xe máy dầu. Có thể nói, thị hiếu người dùng xe sang Việt không “mặn mà” với xe sang máy dầu. Được biết, GLE 300 d 4MATIC AMG Dynamic lắp ráp tại Thái chỉ phục vụ cho thị trường nội địa Thái và không có kế hoạch xuất khẩu ra các nước trong khu vực ASEAN, bao gồm Việt Nam. Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) hiện tại không có kế hoạch lắp ráp dòng SUV cỡ trung này, mà chỉ quan tâm đẩy mạnh lắp ráp dòng SUV là GLC. Hiện tại trên thị trường Việt, dòng GLE 450 4Matic là một dòng xe khá hút khách, khách đặt mua xe phải chờ đợi Giá xe Mercedes-Benz GLE 450 4Matic có giá bán khởi điểm từ 4,409 tỷ đồng giá lăn bánh rơi vào khoảng 4,8 tỷ đồng. Nhìn chung, giá bán của GLE 450 4Matic nhập chính hãng cao hơn so với BMW X5 xDrive40i X Line (VIN 2020) có giá khoảng 4,199 tỷ đồng hay Lexus RX-L (7 chỗ) có giá từ 4,21 tỷ đồng. Video: Chi tiết Mercedes-Benz GLE 2021 thế hệ mới.