Mercedes-Benz G63 AMG "ngũ quý 9", riêng biển số trên 3 tỷ đồng

Mới đây, trên mạng xã hội lại có dịp xôn xao trước thông tin một chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-Benz G63 AMG đời 2014, tức đã có hơn 9 năm lăn bánh tại Việt Nam, được 1 công ty bán xe đã qua sử dụng ở TP HCM rao bán đã nhận được không ít sự quan tâm của cộng đồng mạng Lý do vì chiếc Mercedes-Benz G63 AMG này sở hữu biển số 51A-999.99, hay còn gọi là "ngũ quý 9", biển số VIP nhất trong đầu số 51A và từng khiến không ít người xuýt xoa trước độ mát tay cũng như sự may mắn của chủ nhân. Những thông tin rao bán về xe tứ quý hay ngũ quý luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, huống hồ gì còn lại là 1 chiếc xe được mệnh danh "ông vua địa hình" như Mercedes-Benz G63 AMG biển ngũ quý 9 này thì chắc chắn độ hot tăng gấp đôi. Ban đầu, những chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-Benz G63 AMG đời 2014 có giá bán chính hãng trên 7 tỷ đồng, vì thế, qua nhiều năm, giá trị của xe sẽ giảm xuống tùy theo tình trạng sức khỏe của xe nhưng riêng chiếc xe Mercedes-Benz G63 AMG mang siêu biển ngũ quý 9 thì lại tăng giá. Cụ thể, công ty bán xe đã qua sử dụng đã định giá thách cưới cho chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz G63 AMG siêu biển ngũ quý 9 lên đến 10,999 tỷ đồng, chúng tôi xin phép được làm tròn thành 11 tỷ đồng. Nếu che đi chiếc biển số của xe, không ít người sẽ cho rằng showroom bán xe lướt này đưa ra con số 11 tỷ đồng là quá ảo nhưng với việc xe mang biển ngũ quý 9, giá bán trên chắc chắn cũng khá cao so với suy nghĩ của nhiều người nhưng biết sao được, xe đã VIP còn sở hữu biển siêu VIP thì giá bán không hề thấp. Nhiều người rất tò mò nếu chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz G63 AMG đời 2014 không mang siêu biển ngũ quý 9 sẽ được định giá ra sao, vậy liệu rằng biển số ngũ quý này có chăng bằng giá bán các xe sang đắt tiền hay xe thể thao cao cấp như Mercedes-Benz C300 AMG, Mercedes-Benz GLC 300, Audi A6, BMW Z4... Hiện tại, chỉ có rất ít các xe Mercedes-Benz G63 AMG đời 2014 được rao bán trên thị trường với giá từ 6,5 đến 8 tỷ đồng, như vậy, giá bán xe Mercedes-Benz G63 AMG mang siêu biển ngũ quý 9 đang đắt hơn từ 3 tỷ đồng đến 4,5 tỷ đồng, đây có thể xem là giá trị của chiếc biển số 51A-999.99 mang đến cho chủ nhân. Chưa dừng lại ở đó, hiện tại, các mẫu xe Mercedes-AMG G63 thế hệ mới thuộc diện đã qua sử dụng với đời 2020 trở đi đều có giá bán rất tốt khi chỉ từ 11,5 tỷ đồng đã có thể rước ngay 1 xe chỉ mới đi trên 1 vạn km. Thậm chí, có xe Mercedes-AMG G63 đời 2019 được rao bán từ 10,9 tỷ đồng, tức rẻ hơn xe Mercedes-Benz G63 AMG đời 2014 mang biển ngũ quý 9 khoảng 99 triệu đồng, xe mang biển số Sài thành và đã chạy 28.000 km. Ngoài ra, 1 vài xe Mercedes-AMG G63 theo diện chính hãng được chào bán từ 10,8 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Nhìn chung, mức giá bán dành cho xe Mercedes-Benz G63 AMG đời 2014 mang biển ngũ quý 9 chỉ dành cho dân sưu tập biển khủng và đam mê, không lo ngại về giá thành. Thông tin chúng tôi có được, chủ nhân của chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz G63 AMG mang siêu biển ngũ quý 9 là 1 đại gia kín tiếng ở Sài thành, rất ưa chuộng các món đồ xa xỉ. Sau 9 năm, chiếc Mercedes-Benz G63 AMG này vẫn có ngoại thất và nội thất không quá xuống cấp nghiêm trọng như các xe cùng đời. Xe sở hữu màu sơn đen có thêm khung chống va đập, bảo vệ cho đầu xe bằng inox sáng bóng, la-zăng 5 chấu kép hình chữ Y được sơn 2 màu tương phản, kẹp phanh màu đỏ. Bên trong khoang lái, xe có nội thất 2 màu là đen và đỏ. Các chức năng của xe đều còn trong tình trạng hoàn hảo. Số đồng hồ công tơ mét xe đã đi được là 10.134 miles, tương đương 16.309 km, tức trung bình mỗi năm xe lăn bánh 1.812 km, mỗi tháng xe đi được tầm 151 km. Video: Trải nghiệm nhanh “Mẹc” G63 độ BRABUS tại Việt Nam.

