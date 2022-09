Mercedes-Benz G350d Brabus độc nhất Việt Nam rao bán hơn 10 tỷ đồng

Mới đây, một chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-Benz G350d độ Brabus đầu tiên và độc nhất tại Việt Nam đã xuất hiện trên sàn xe cũ Hà Nội. Chiếc Mercedes-Benz G350d máy dầu trong bài viết này được đưa về Việt Nam vào giữa năm 2021, ngay sau đó chiếc xe này đã được một đại gia Hà Nội chi hàng trăm triệu đồng để lột xác như hiện nay. Nức giá xe Mercedes-Benz G350d khi mới về Việt nam được các đại lý tư nhân chào bán khoảng hơn 8 tỷ đồng (G350d không được phân phối chính hãng). Tuy nhiên sau khi được độ lại và lên sàn xe sang cũ vào năm 2022 này, giá xe Mercedes-Benz G350d độ Brabus được chào bán tới hơn 10 tỷ đồng. Cụ thể về ngoại hình, phần đầu xe với cản trước nằm trong gói độ của Brabus gồm ba hốc gió lớn. Phía bên trên vị trí gắn biển số, Brabus đã tạo vòm cho khe hút gió vào động cơ giúp cải thiện khả năng làm mát đồng thời thêm những đường gân mạnh mẽ hơn. Dải đèn LED định vị được đặt tích hợp ở viền hốc gió hai bên. Lưới tản nhiệt gồm các nan ngang trên Mercedes-Benz G350d nay được thay thế bằng các nan dọc sơn đen như Mercedes-AMG G63, chính giữa là logo Brabus nền đen chữ đỏ nổi bật. Xe vẫn được trang bị cụm đèn LED Multibeam quen thuộc của dòng G-Class. Nắp capo nguyên bản được nâng cấp cơ bắp hơn nhờ phần nắp bên trên bằng sợi carbon của Brabus. Phần vòm bánh xe được nới rộng hơn so với nguyên bản, tích hợp các hốc hút gió giả ở hai vòm bánh xe trước/sau. Đây cũng chi tiết có trên nhiều chiếc Mercedes-AMG G63 độ Brabus khác tại Việt Nam. Ốp gương chiếu hậu và nắp bánh dự phòng đuôi xe cũng là chi tiết được nâng cấp trong gói độ Brabus bằng chất liệu carbon... Hệ thống ống xả vốn được giấu dưới gầm xe nhưng chủ xe đã độ thêm để ống xả kép này lộ ra hai bên hông xe tương tự chiếc Mercedes-AMG G63 nhập tư nhân. Bộ mâm 5 chấu kép kích thước 18 inch ban đầu của xe đã thay mới bằng bộ mâm đa chấu hai tông màu kích thước 22 inch của Brabus, với logo Brabus trung tâm và dòng chữ Brabus ở viền mâm. Nổi bật bên trong là cùm phanh màu đỏ có hiệu AMG. Nội thất của chiếc xe này cũng được làm mới khi chủ nhân bọc da màu đỏ tươi đầy bắt mắt cho ghế ngồi trong khi các chi tiết còn lại là tối màu. Cụm điều khiển trung tâm, tay vịn và viền màn hình tốc độ được ốp gỗ cao cấp màu nâu. Chiếc xe SUV này vẫn có các trang bị cao cấp như 2 màn hình kép kích thước 12,3 inch, cửa sổ trời, đèn viền nội thất và hệ thống âm thanh Burmester. Vô-lăng ba chấu loại tiêu chuẩn thay vì là AMG như trên G63, tích hợp các phím hỗ trợ người lái và lẫy chuyển số, ghế ngồi trên xe được trang bị chức năng nhớ vị trí và làm mát. Mercedes-Benz G350d đời 2021 sử dụng động cơ diesel 6 xy-lanh thẳng hàng mã OM 656 có dung tích 2,9 lít. Khối động cơ này có thể cho công suất tối đa 282 mã lực tại 3.400 – 4.600 vòng/phút cùng mô men xoắn cực đại 600 Nm tại 1.200 – 3.200 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động 4 bánh. Với sức mạnh 282 mã lực, chiếc Mercedes-Benz G350d máy dầu này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 7,4 giây và vận tốc tối đa 199 km/h – trong khi G 63 AMG có công suất 577 mã lực tốn 4,5 giây để bứt tốc từ 0-100 km/h cùng tốc độ tối đa 240 km/h. Tại Việt Nam, mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-Benz G350d 2021 hiện đã về được khoảng hơn 4 chiếc với đa dạng màu sắc. So với Mercedes-AMG G63 chính hãng, biến thể này rẻ hơn 2 tỷ và so với G63 tư nhân giá xe hiện rẻ hơn khoảng 4 tỷ đồng. Video: Cận cảnh Mercedes G350d máy dầu tại Hà Nội.

Mới đây, một chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-Benz G350d độ Brabus đầu tiên và độc nhất tại Việt Nam đã xuất hiện trên sàn xe cũ Hà Nội. Chiếc Mercedes-Benz G350d máy dầu trong bài viết này được đưa về Việt Nam vào giữa năm 2021, ngay sau đó chiếc xe này đã được một đại gia Hà Nội chi hàng trăm triệu đồng để lột xác như hiện nay. Nức giá xe Mercedes-Benz G350d khi mới về Việt nam được các đại lý tư nhân chào bán khoảng hơn 8 tỷ đồng (G350d không được phân phối chính hãng). Tuy nhiên sau khi được độ lại và lên sàn xe sang cũ vào năm 2022 này, giá xe Mercedes-Benz G350d độ Brabus được chào bán tới hơn 10 tỷ đồng. Cụ thể về ngoại hình, phần đầu xe với cản trước nằm trong gói độ của Brabus gồm ba hốc gió lớn. Phía bên trên vị trí gắn biển số, Brabus đã tạo vòm cho khe hút gió vào động cơ giúp cải thiện khả năng làm mát đồng thời thêm những đường gân mạnh mẽ hơn. Dải đèn LED định vị được đặt tích hợp ở viền hốc gió hai bên. Lưới tản nhiệt gồm các nan ngang trên Mercedes-Benz G350d nay được thay thế bằng các nan dọc sơn đen như Mercedes-AMG G63, chính giữa là logo Brabus nền đen chữ đỏ nổi bật. Xe vẫn được trang bị cụm đèn LED Multibeam quen thuộc của dòng G-Class. Nắp capo nguyên bản được nâng cấp cơ bắp hơn nhờ phần nắp bên trên bằng sợi carbon của Brabus. Phần vòm bánh xe được nới rộng hơn so với nguyên bản, tích hợp các hốc hút gió giả ở hai vòm bánh xe trước/sau. Đây cũng chi tiết có trên nhiều chiếc Mercedes-AMG G63 độ Brabus khác tại Việt Nam. Ốp gương chiếu hậu và nắp bánh dự phòng đuôi xe cũng là chi tiết được nâng cấp trong gói độ Brabus bằng chất liệu carbon... Hệ thống ống xả vốn được giấu dưới gầm xe nhưng chủ xe đã độ thêm để ống xả kép này lộ ra hai bên hông xe tương tự chiếc Mercedes-AMG G63 nhập tư nhân. Bộ mâm 5 chấu kép kích thước 18 inch ban đầu của xe đã thay mới bằng bộ mâm đa chấu hai tông màu kích thước 22 inch của Brabus, với logo Brabus trung tâm và dòng chữ Brabus ở viền mâm. Nổi bật bên trong là cùm phanh màu đỏ có hiệu AMG. Nội thất của chiếc xe này cũng được làm mới khi chủ nhân bọc da màu đỏ tươi đầy bắt mắt cho ghế ngồi trong khi các chi tiết còn lại là tối màu. Cụm điều khiển trung tâm, tay vịn và viền màn hình tốc độ được ốp gỗ cao cấp màu nâu. Chiếc xe SUV này vẫn có các trang bị cao cấp như 2 màn hình kép kích thước 12,3 inch, cửa sổ trời, đèn viền nội thất và hệ thống âm thanh Burmester. Vô-lăng ba chấu loại tiêu chuẩn thay vì là AMG như trên G63, tích hợp các phím hỗ trợ người lái và lẫy chuyển số, ghế ngồi trên xe được trang bị chức năng nhớ vị trí và làm mát. Mercedes-Benz G350d đời 2021 sử dụng động cơ diesel 6 xy-lanh thẳng hàng mã OM 656 có dung tích 2,9 lít. Khối động cơ này có thể cho công suất tối đa 282 mã lực tại 3.400 – 4.600 vòng/phút cùng mô men xoắn cực đại 600 Nm tại 1.200 – 3.200 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC và hệ dẫn động 4 bánh. Với sức mạnh 282 mã lực, chiếc Mercedes-Benz G350d máy dầu này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 7,4 giây và vận tốc tối đa 199 km/h – trong khi G 63 AMG có công suất 577 mã lực tốn 4,5 giây để bứt tốc từ 0-100 km/h cùng tốc độ tối đa 240 km/h. Tại Việt Nam, mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-Benz G350d 2021 hiện đã về được khoảng hơn 4 chiếc với đa dạng màu sắc. So với Mercedes-AMG G63 chính hãng, biến thể này rẻ hơn 2 tỷ và so với G63 tư nhân giá xe hiện rẻ hơn khoảng 4 tỷ đồng. Video: Cận cảnh Mercedes G350d máy dầu tại Hà Nội.