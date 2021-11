Mercedes-Benz G350d hơn 8 tỷ tại Hà Nội, thêm tùy chọn đắt giá

Số lượng những chiếc xe thuộc dòng G-Wagon mới được đưa về Việt Nam không nhỏ và hầu hết đều sớm tìm thấy chủ sở hữu. Phần lớn những chiếc xe được bán ra thị trường đều thuộc phiên bản cao cấp G63, tuy nhiên trong năm vừa qua bắt đầu có sự xuất hiện của dòng xe Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam. Dòng xe này có ít trang bị hơn cùng trang bị máy dầu nhưng lại có ưu thế về giá thành khi rẻ hơn G63 tới vài tỷ đồng. Hiện tại, ở thị trường Việt Nam mới chỉ có khoảng 4 chiếc Mercedes-Benz G350d bản máy dầu, tuy nhiên chiếc xe này lại cực khi khác biệt khi sở hữu loạt trang bị đắt giá. Phiên bản G350d thông thường sẽ chỉ sở hữu những trang bị cơ bản, lốp sơ cua phía sau được bọc bạt da, nội thất sở hữu loạt trang bị cơ bản. Tuy nhiên chiếc xe này đã được đơn vị nhập khẩu đặt hàng và lựa chọn nhiều tùy chọn đắt giá, màu sơn trong bảng màu cá nhân hóa cùng nhiều trang bị tiện nghi. Chiếc xe sở hữu ngoại thất với màu sơn xám nhám Designo Platinum Magno giúp tôn lên những đường nét khỏe khoắn, góc cạnh của chiếc SUV Off-road hàng đầu. Để có được trang bị màu sơn này, người mua phải trả thêm khoảng 90 triệu Đồng. Kết hợp với lớp áo ngoại thất màu xám nhám khác biệt, chiếc xe cũng đồng thời sở hữu gói AMG Night Package. Ở gói trang bị này, loạt chi tiết chrome ở ngoại thất của xe như logo, lưới tản nhiệt, ốp gương hay thậm chí là bộ vành xe cũng được sơn màu đen bóng. Gói trang trí ngoại thất này về tổng thể rất hợp với màu sơn trên xe. Gói AMG Night Package này còn bao gồm bộ mâm đa chấu màu đen bóng có kích thước 20 inch, hệ thống xả thể thao cùng nhiều trang bị khác. Chỉ tính riêng gói nâng cấp này, khách hàng phải bỏ ra thêm khoảng 122 triệu Đồng theo tỷ giá quy đổi hiện tại. Phần nắp chụp bánh sơ cua cũng được trang bị ốp nhựa kín và được sơn theo màu xe thay vì tấm chụp da như trên G350d phiên bản thông thường. Về nội thất, xe được cá nhân hóa với gói nâng cấp nội thất cao cấp Exclusive Interior Package Plus. Gói này có nhiều trang bị tiện nghi hơn như nội thất đươc bọc da cao cấp với họa tiết đan chéo trên ghế ngồi cũng như các phần ốp cửa, trần xe được bọc da Dinamica cao cấp. Hơn nữa, ghế trước của xe được trang bị tính năng sưởi, Massage cùng nhiều chi tiết như cửa gió điều hòa được thay thế từ cửa gió nhựa màu đen sang chi tiết màu bạc sang trọng hơn. Gói nâng cấp này tiêu tốn của chủ sở hữu khoảng 280 triệu Đồng, các tấm ốp nội thất màu đen Black Piano cũng tiêu tốn thêm khoảng gần 20 triệu Đồng so với chi tiết gỗ ốp nguyên bản. Phiên bản sử dụng máy dầu vẫn được trang bị buồng lái kỹ thuật số, cửa sổ trời, đèn viền nội thất và hệ thống âm thanh Burmester. Vô-lăng ba chấu tích hợp các phím hỗ trợ người lái và lẫy chuyển số, ghế ngồi trên xe được trang bị chức năng nhớ vị trí và làm mát. Điểm cộng của Mercedes-Benz G350d còn được bổ sung thêm hàng loạt công nghệ an toàn cũng như hỗ trợ người lái theo tiêu chuẩn của xe sản xuất cho thị trường châu Âu. Mercedes-Benz G350d sử dụng khối động cơ dầu OM 656 thế hệ mới với 6 xy-lanh thẳng hàng, có dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 386 mã lực tại dải vòng tua 3.400 – 4.600 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt mức 600 Nm tại dải vòng tua 1.200 – 3.200 vòng/phút. Xe được trang bị hộp số tự động 9 cấp – 9G TRONIC và hệ dẫn động 4 bánh, phiên bản máy dầu có thể tăng tốc từ 0–100 km/h trong vòng 7,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 199 km/h.Giá xe Mercedes-Benz G350d tại Việt Nam khoảng hơn 8 tỷ đồng tại các đại lý tư nhân. Đay là một sự lựa chọn thú vị cho những người chơi xe mong muốn trải nghiệm và sở hữu G-Class với giá thành hợp lý hơn cùng trang bị máy dầu, mức công suất vừa đủ để có thể đem lại trải nghiệm vận hành cũng như Off-road không kém gì so với mẫu xe hàng đầu Merdedes-AMG G63. Video: Chi tiết SUV địa hình hạng sang Mercedes-Benz G350d.

