Mercedes-Benz CLA 45 AMG độc nhất Việt Nam chỉ 1,7 tỷ đồng

Chiếc Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake 2015 này thuộc phiên bản OrangeArt Edition, xe được mang về Việt Nam và phân phối chính hãng vào năm 2015 với giá 2,399 tỷ đồng và tính đến thời điểm hiện tại thì đây vẫn là chiếc CLA 45 AMG Shooting Brake độc nhất vô nhị. Ra mắt toàn cầu từ năm 2015 nhưng đến nay tại Việt Nam, số lượng xe sang thể thao Mercedes-Benz CLA 45 AMG OrangeArt Edition chỉ dừng lại ở con số 1. Sau 5 năm, chiếc xe đang được một showroom chuyên buôn xe cũ tại quận 7, TP HCM rao bán với mức ODO 40.000km, tức 8.000km/năm. Để tiếp nối thành công của A45 AMG, CLA 45 AMG và GLA 45 AMG, Mercedes-Benz đã tung ra CLA 45 AMG Shooting Brake, mẫu xe "nhỏ nhưng có võ" thứ tư của hãng. Xe được xây dựng trên khung sườn cũng như máy móc của chiếc sedan thể thao CLA 45 AMG, tuy nhiên phần đuôi được làm kiểu hatchback nhằm tăng thêm không gian chứa đồ và tăng tính tiện dụng. Điểm nhấn khác biệt của CLA 45 AMG Shooting Brake OrangeArt Edition so với phiên bản tiêu chuẩn nằm ở những đường chỉ màu cam nổi bật trên lưới tản nhiệt trước, đèn pha Bi-xenon, vỏ gương chiếu hậu, bộ khuếch tán sau và la-zăng màu đen mờ đa chấu. Phần đuôi của chiếc Mercedes-Benz CLA 45 AMG OrangeArt Edition chính là điểm nổi bật của thiết kế Shooting Brake. Nhờ việc kéo dài đuôi xe khiến cho dung tích khoang chứa đồ lên tới 495 lít, rộng hơn 25 lít so với các phiên bản CLA thông thường. Cản sau thể thao, tích hợp bộ khuếch tán và ống xả kép hiệu năng cao AMG. Nội thất xe vẫn rất sang trọng và thể thao đậm chất Mercedes-Benz. Hãng quan niệm một chiếc xe dù được nhấn mạnh vào tính thể thao nhưng cũng không đáng bị ăn bớt các trang thiết bị sang trọng. Cabin tràn ngập da cao cấp và các chi tiết bằng kim loại. Xe được trang bị bộ ghế thể thao bọc da và vi sợi Dinamica, bảng táp-lô bọc Artico, chỉ khâu màu cam đối lập và biển tên “AMG OrangeArt Edition”. Bên cạnh đó, dàn loa Harman Kardon hứa hẹn sẽ thỏa mãn những đôi tai khắt khe của tín đồ âm thanh. Nhờ thiết kế rộng rãi hơn, cốp sau rộng hơn 125 lít so với bản sedan và khi gập hàng ghế sau lại, dung tích khoang chứa đồ đạt 1.345 lít, tương đương với một chiếc SUV cỡ trung. Hàng ghế sau cũng được nới rộng thêm 40mm giúp không gian phía sau thoáng đãng hơn hẳn. Hành khách ngồi bên trong chắc chắn sẽ không cảm thấy chật chội như các mẫu xe thể thao khác. Phiên bản đặc biệt vẫn sử dụng động cơ xăng bốn xy-lanh tăng áp dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 360 mã lực và mo-men xoắn cực đại 450 Nm. Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian 4Matic và hộp số AMG Speedshift DCT bảy cấp. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/giờ chỉ trong 4,7 giây và đạt vận tốc tối đa giới hạn điện tử 250 km/giờ. Trên thực tế, rất ít mẫu xe hội tụ đầy đủ những tính chất sau: hiệu năng thể thao, sự tiện dụng, kiểu dáng và tiện nghi. Tuy nhiên, CLA 45 AMG Shooting Brake có tất cả và khách hàng có thể coi đó là một mẫu xe hoàn hảo, "all in one" nếu như họ không đòi hỏi sự xa hoa tột cùng của những chiếc S600 hay sức mạnh tuyệt đỉnh của Mercedes-AMG GTS. Sau khoảng 5 năm sử dụng, giá xe Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake trong bài viết này được chào bán với mức giá 1,7 tỷ đồng, Mức giá này được xem là ngang với mẫu xe Mercedes-Benz C200, đây có thể là một lựa chọn dành cho những người đam mê sự độc lạ cũng như sức mạnh 360 mã lực từ khối động cơ của AMG. Video: Mercedes CLA45 S AMG Shooting Brake, thể thao và thực dụng.

