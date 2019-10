BMW 2 Series Gran Coupe 2020 "đối thủ" Mercedes-Benz CLA

Tương tự 4 và 8 GC, BMW 2 Series Gran Coupe mới là một cái tên khá dài, nhưng biến thể mới này làm phong phú thêm cho dòng sản phẩm 2 Series. Trong khi biến thể 2 Series Coupe là một chiếc xe hai cửa nhỏ gọn sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Khi so sánh về kích thước, BMW 2 Series Gran Coupe 2020 nhỏ hơn một chút so với đối thủ CLA. Với chiều dài 4.526 mm, rộng 1.800 mm và cao 1.420 mm, Gran Coupé ngắn hơn 162 mm, hẹp hơn 30 mm và thấp hơn 19 mm, ngoài ra chiều dài cơ sở 2.670 mm của nó cũng khiêm tốn hơn 59 mm. Ngoài ra, dung tích khoang hành lý của 2 Series GC chỉ ở 430 lít, thấp hơn mức 460 lít của CLA. Về động cơ, ở phiên bản tiêu chuẩn 218i, BMW 2 Series Gran Coupé sử dụng động cơ 3 xy-lanh thẳng hàng (I3) B38 dung tích 1.5L cho công suất tối đa 140 mã lực tại 4.600 đến 6.500 vòng / phút và mô-men xoắn cực đại 220 Nm đạt được từ 1.480 đến 4.200 vòng / phút. Bên cạnh đó, BMW còn cung cấp phiên bản 228i xDrive dành riêng cho thị trường Mỹ sử dụng động cơ 2.0L tăng áp mạnh 231 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Ngoài ra, ở phiên bản máy dầu 2.0L - 220d, xe cho công suất tối đa 190 mã lực + 400 Nm. Nhờ đó, 2 Series Gran Coupé có thể tăng tốc từ 0 – 100 km / h trong 7,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 235 km/ h. Cả hai phiên bản động cơ xăng và dầu 2.0L này đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp (8AT). Ở phiên bản M Performance M235i xDrive mạnh nhất của 2 Series Gran Coupé, xe lắp động cơ 4 xy-lanh 2.0L tăng áp cho công suất tối đa 306 mã lực tại 5.000 đến 6.250 vòng / phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm từ 1.750 đến 4.500 vòng/ phút. Nhờ đó, 2 Series GC có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong vòng 4,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/ h. Các trang bị độc đáo cho phiên bản thể thao M235i bao gồm: bộ vi sai chống trượt Torsen, thanh cân bằng, tăng cường khung phụ ở phía trước (front subframe), hệ thống lái, phanh và hệ thống treo M Sport tiêu chuẩn. Nhìn trực quan, ngoại thất M235i khác biệt hoàn toàn so với các phiên bản thông thường bởi gói trang bị M Sport tiêu chuẩn, lưới tản nhiệt dạng lưới, khe hút gió lớn hơn, ngoại thất màu xám Cerium nổi bật. Về thiết kế, 4 Series Gran Coupe mang đậm phong cách ‘’fastback’’ với mui xe đổ dần dần về phía sau, đuôi xe vuốt dài hấp dẫn, trang bị cửa loại không khung tương tự 4, 6 và 8 Gran Coupe. Đặc biệt, lưới tản nhiệt của 4 Series Gran Coupe vẫn có kích thước lớn, tuy nhiên nó không quá lớn để chiếm toàn bộ ‘’mặt tiền’’ ở phần đầu xe. Cụm đèn pha LED góc cạnh sắc sảo mang đến cho chiếc xe vẻ ngoài năng động, cụm đèn hậu tạo hình chữ ‘’L’’ mỏng. BMW cho biết, 2 Series Gran Coupé sử dụng khung gầm làm từ hỗn hợp thép cường độ cao kết hợp với các tấm thân nhôm với muc đích giảm trọng lượng xe, trong khi vẫn duy trì độ cứng xoắn cao. Ngoài ra, BMW còn bố trí thêm thanh giằng ở phía sau xe. Xe có hệ thống hạn chế trượt bánh (ARB), công nghệ này sử dụng hệ thống kiểm soát lực kéo tiên tiến thừa hưởng từ BMW i3s. Hệ thống này được tích hợp trực tiếp vào ECU, thay vì được tích hợp vào bộ điều khiển ổn định (stability control), về cơ bản nó kiểm soát độ trượt bằng cách áp dụng phanh nhẹ cho các bánh xe bên trong và hoạt động cùng với hệ dẫn động xDrive để cải thiện độ bám đường. Giá xe BMW 2 Series Gran Coupe chưa được công bố. Video: Giới thiệu BMW 2 Series Gran Coupe 2020 mới.

