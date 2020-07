Mercedes-Benz C200 mới "chạy lướt" hơn 1,3 tỷ ở Hà Nội

Được Mercedes-Benz Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu xe Mercedes-Benz C200 2019 mới vào đầu năm ngoái, đây được xem là đối thủ của "người đồng hương" BMW 3-Series và là mẫu xe sedan hạng sang tầm trung bán khá chạy của thương hiệu ngôi sao 3 cách trong nhiều năm qua. Những chiếc xe sang Mercedes-Benz C-Class 2019 mới xuất hiện khá hiếm trên sàn xe cũ bởi nó mới ra mắt chưa lâu, những chiếc xe bán ra chủ yếu đã qua vài năm lăn bánh hoặc sâu hơn. Mới đây chiếc Mercedes-Benz C200 2019 chạy lướt chỉ khoảng 10.000km và đã ra biển số tại Hà Nội được chào bán, khiến nhiều người dùng quan tâm. Về ngoại hình, do ít sử dụng nên ngoại thất của xe còn gần như mới với màu đỏ đun, các chi tiết đều nguyên bản. Mercedes-Benz C200 2019 được trang bị một số tính năng trên dòng sedan đầu bảng Mercedes-Benz S-Class. Tuy nhiên trên phiên bản này, xe vẫn dùng đèn LED bình thường, không được đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng Multibeam LED trên phiên bản cao cấp hơn là C200 Exclusive 2019. Cản trước/sau của Mercedes-Benz C-Class 2019 cũng được sửa đổi lại thiết kế mang phong cách trẻ trung hơn so với thế hệ trước đây. Đèn hậu của của mẫu xe sang này cũng được sửa đổi nhẹ thiết kế trong đẹp mắt và ấn tượng hơn. Xe được trang bị mâm 5 chấu kép 2 tông màu (17 inch)... Bên trong nội thất của xe được ốp thêm gỗ có thể là loại gỗ hạt dẻ hay gỗ sồi Open Pore. Màn hình cảm ứng trung tâm nâng kích thước lên 10,25 inch mang đến cảm giác thoải mái hơn khi điều khiển so với màn hình cũ. Vô-lăng tích hợp thêm 2 phím điều khiển chức năng là ga tự động và giới hạn tốc độ. Phía sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số toàn phần với kích thước 12,3 inch. Mercedes-Benz C200 2019 được trang bị tay lái với thiết kế mới, tích hợp 2 nút điều khiển cảm ứng trên tay lái (Touch Control Buttons), giúp người lái dễ dàng điều khiển các tính năng của xe mà không bị sao nhãng. Tính năng ga tự động và giới hạn tốc độ nay cũng được tích hợp lên tay lái. Xe cũng được hỗ trợ sạc điện thoại không dây qua chuẩn Qi và kết nối Apple CarPlay/Android Auto, chìa khóa và nút khởi động sang trọng, tinh xảo hơn. Bên cạnh đó là hệ thống dẫn đường tích hợp bản đồ 3D sống động và trực quan độc quyền cho Việt Nam. Các trang bị an toàn của xe cũng được Mercedes-Benz nâng cấp mới nhất cho người sử dụng... Xe sử dụng kết hợp giữa một động cơ xăng I4 1.5L truyền thống với một động cơ điện EQ Boost 48V. Trong đó, động cơ xăng 1.5L tăng áp cuộn đôi twin-scroll turbo cho công suất 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280Nm, động cơ điện 48V bổ sung thêm 13,5 mã lực và 160Nm. Điều này giúp sức mạnh của xe bây giờ đạt 197,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440Nm. Mẫu xe sang Mercedes-Benz C-Class luôn được xem là quân bài chiến lược trong nhiều năm, đóng góp lớn vào doanh số của Mercedes-Benz trong thời gian qua. Theo hãng ôtô Đức cho hay, doanh số của C-Class trong năm 2018 là hơn 1.200 xe, trong tổng số 6.269 xe bán ra trong năm, chiếm khoảng 20%. Khi mới ra mắt thị trường Việt nam vào tháng 2/2019, giá xe Mercedes-Benz C200 2019 được niêm yết chính hãng là 1,499 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài viết này đang được chào bán trên sàn xe cũ khoảng hơn 1,3 tỷ đồng (chưza thương lượng). Đây được xem là chiếc xe vừa tầm giá cho người dùng muốn có một chiếc xe sang "hàng lướt" thương hiệu Đức.

