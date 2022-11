Mercedes-AMG ONE - xe thương mại triệu đô nhanh nhất tại Nurburging

Đường đua Nurburgingn hay được ví von như “địa ngục xanh” vẫn luôn là đích đến cuối cùng của những hãng xe với mong muốn đạt được những vinh quang, những danh hiệu tại nơi đây. Và Mercedes-AMG ONE thế hệ mới đã hoàn thành được điều đó. Mới đây, vinh quang tại Nurburging đã gọi tên siêu xe Mercedes-AMG ONE khi mẫu Hypercar thương mại này đã chính thức “soán ngôi” của Porsche 911 GT2 RS Manthey-Racing để trở thành mẫu xe thương mại có thời gian hoàn thành vòng đua nhanh nhất tại nơi đây. Tay đua Maro Engel cầm lái Mercedes-AMG ONE đã hoàn thành vòng đua với thời gian vòng đua là 6:35,183 quanh đường đua 20,832 km, sử dụng đầy đủ công nghệ bắt nguồn từ F1 và hệ thống truyền động hybrid mang lại công suất 1.049 mã lực. Thời gian vòng đua được ghi nhận tốt nhất của Mercedes-AMG ONE nhanh hơn 8,43 giây so với Mercedes-AMG GT Black Series và nhanh hơn 3,65 giây so với Porsche 911 GT2 RS Manthey-Racing. Mercedes cho biết dù thời tiết nắng ráo nhưng đường đua vẫn còn ẩm ướt và có phần hơi bẩn ở một số khu vực khiến vòng đua của tay đua dày dạn kinh nghiệm trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra còn có một vấn đề về thời gian với chưa đầy một giờ để hoàn thành vòng đua kỷ lục. Sau đó, kỷ lục đã được thiết lập vào ngày 28/10/2022 lúc 17:14, chỉ một phút trước khi Nürburgring-Nordschleife đóng cửa Tay đua Maro Engel cho biết: “Đây thực sự là một trải nghiệm khó quên. Tôi không ngờ rằng chúng tôi có thể đặt thời gian vòng đua như vậy với các điều kiện đường đua này. Ở một số khu vực quan trọng của đường đua, điều kiện mặt đường vẫn chưa khô hoàn toàn và do đó rất khó để có thể điều khiển chiếc xe”. Để hoàn thành tốt vòng đua, anh đã phải sử dụng khéo léo chức năng DRS và tối đa hóa khả năng phục hồi năng lượng trong quá trình phanh. Tay đua đã lựa chọn chế độ lái “Race Plus” sử dụng công suất tối đa 1.049 mã lực từ động cơ tăng áp 1.6 lít V6 và động cơ điện, hạ thấp hệ thống treo thích ứng hơn nữa và điều chỉnh khí động học chủ động cho phù hợp. Trong vòng đua kỷ lục, tay đua đã cố gắng đạt vận tốc lên tới 338 km/h trên đường thẳng Döttinger Höhe, gần với tốc độ tối đa được quảng cáo của hypercar là 350 km/h. Mức giá xe Mercedes-AMG One mức bán ra là 2,72 triệu USD và sản xuất giới hạn 275 chiếc. "Quái thú" sánh ngang với Aston Martin Valkyrie và Gordon Murray T.50, cả hai đều trang bị động cơ V12 tập trung vào đường đua. Video: Mercedes-AMG ONE “thống trị” Nurburging.

