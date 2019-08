Mercedes-AMG A 35 cơ bắp hơn nhờ hãng độ Brabus

Được hé lộ lần đầu từ mùa Giáng sinh 2018, phải mất tới hơn nửa năm Mercedes mới công bố phiên bản thể thao nhất của dòng A-Class là AMG A 45. Trong khoảng thời gian đó, những người yêu xe đã tạm phải thoả mãn "cơn khát" tốc độ và sức mạnh với chiếc xe Mercedes-AMG A 35. Tuy nhiên những chủ xe A 35 cũng không cần phải bán "xế cưng" của mình để nâng cấp lên A 45, khi hãng độ Brabus đã có giải pháp độ lên cấu hình gần tương đương. Bắt đầu từ ngoại hình, Brabus đã cải tiến nhẹ đặc tính khí động học của A 35 đồng thời khiến chiếc xe trông thể thao hơn nhờ các chi tiết như cánh chia gió dưới cản trước và cánh đuôi phía sau. Tuy nhiên, đặc điểm mới nổi bật nhất dành cho "bé hạt tiêu" nhà Mercedes ở ngoại thất là bộ mâm Brabus Monoblock T 5 cánh thể thao với đường kính 19 inch cho cả 4 bánh, đi kèm lốp thể thao Pirelli P Zero 235/25ZR19. Bộ lốp thể thao thực sự cần thiết để có thể giữ chiếc xe ổn định trên đường, do Brabus đã độ lại động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 2.0l tăng áp của A 35. Khách hàng có thể lựa chọn 2 gói độ động cơ là PowerXtra hoặc PowerXtra+. Trong đó với gói đầu tiên, công suất máy của Mercedes-AMG A 35 độ Brabus này sẽ được đẩy thêm 43 mã lực và mô-men xoắn lớn hơn 60Nm so với A 35 nguyên bản, đạt 345 mã lực và 460Nm. Những con số này sẽ tiếp tục được đẩy lên thành 360 mã lực/486Nm với gói PowerXtra+, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh có thể khiến Mercedes-AMG A35 đạt tốc độ 100km/h từ khi đứng yên chỉ trong 4,4 giây. Khí thải của động cơ được dẫn ra phía sau thông qua hệ thống xả thể thao với van đóng mở bằng điện để kiểm soát âm lượng. Ngay cả chụp ống xả cũng được Brabus để mắt với 2 lựa chọn vật liệu là thép không rỉ hoặc sợi carbon. Về nội thất, Brabus có thể chiều lòng mọi yêu cầu của khách hàng về màu sắc và vật liệu. Hiện tại hãng xe sang Mercedes-Benz chưa chính thức công bố mức giá của các thay đổi nêu trên - những người muốn nâng cấp chiếc A 35 của mình sẽ phải đợi tới triển lãm Frankfurt vào tháng 9 tới để được biết giá chính xác cho gói độ. Video: Chi tiết Mercedes-AMG A 35 phiên bản 2020.

