Đại gia Đài Loan "tậu" McLaren Senna LM giới hạn 20 chiếc

McLaren Senna LM mới là dòng siêu xe không dành cho số đông và tất nhiên, hãng siêu xe Anh quốc phải ưu tiên cho các khách hàng "VIP" có bộ sưu tập xe McLaren đỉnh nhất để lựa chọn người mua xe hàng hiếm McLaren Senna phiên bản LeMans cho xứng tầm. Cũng chính vì thế mà hình ảnh một chiếc siêu xe McLaren Senna LM xuất hiện tại Đài Loan đã khiến giới mê xe choáng váng trước sự chịu chơi của các đại gia ở đây. Không chỉ chọn mua dòng siêu xe McLaren Senna LeMans mà đại gia ở Đài Loan còn nhờ đội ngũ MSO hô biến cho ngoại thất chiếc xe theo 3 tông màu rất sặc sỡ và ấn tượng. Ngoại hình chiếc siêu xe triệu đô McLaren Senna LM đầu tiên và có thể là duy nhất đến Đài Loan mang màu sơn trắng phối với đỏ và còn nhiều chi tiết sơn màu vàng để tạo điểm nhấn. Bên cạnh đó, ngoại thất xe còn có nhiều chi tiết bằng carbon bóng. Xe sở hữu bộ mâm đa chấu kép sơn tông màu nổi là vàng rất cá tính, cánh gió đuôi sơn màu trắng với logo Lemans (LM) hai bên hông hay bên hông sườn xe như dấu hiệu nhận biết so với McLaren Senna tiêu chuẩn và McLaren Senna GTR. McLaren Senna LM được MSO tạo ra 3 màu sơn chính là trắng-đỏ-vàng. Ngoài ra, còn phải kể đến siêu xe triệu đô McLaren Senna LM có nhiều chi tiết thiết kế khác biệt so với McLaren Senna hay McLaren Senna GTR từ đèn pha, cản va trước/sau, ốp sườn, mâm hay hốc gió trên vòm bánh xe. Những chiếc siêu xe triệu đô McLaren Senna LM thực chất là phiên bản đặc biệt hơn của McLaren Senna, hay là bản hợp pháp chạy trên đường phố của McLaren Senna GTR. Siêu phẩm McLaren Senna LeMans vẫn sử dụng khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép tương tự như bản tiêu chuẩn hay McLaren 720S. Tuy nhiên, khối động cơ này khi lắp trên McLaren Senna LM có công suất lên đến 814 mã lực, cao hơn 25 mã lực so với McLaren Senna tiêu chuẩn. Mô-men xoắn cực đại của xe là 800 Nm. McLaren Senna LM có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 2,8 giây. Các ống xả của McLaren Senna phiên bản LeMans đều được mạ vàng 24k. Video: Chi tiết siêu xe McLaren Senna LM phiên bản giới hạn.

McLaren Senna LM mới là dòng siêu xe không dành cho số đông và tất nhiên, hãng siêu xe Anh quốc phải ưu tiên cho các khách hàng "VIP" có bộ sưu tập xe McLaren đỉnh nhất để lựa chọn người mua xe hàng hiếm McLaren Senna phiên bản LeMans cho xứng tầm. Cũng chính vì thế mà hình ảnh một chiếc siêu xe McLaren Senna LM xuất hiện tại Đài Loan đã khiến giới mê xe choáng váng trước sự chịu chơi của các đại gia ở đây. Không chỉ chọn mua dòng siêu xe McLaren Senna LeMans mà đại gia ở Đài Loan còn nhờ đội ngũ MSO hô biến cho ngoại thất chiếc xe theo 3 tông màu rất sặc sỡ và ấn tượng. Ngoại hình chiếc siêu xe triệu đô McLaren Senna LM đầu tiên và có thể là duy nhất đến Đài Loan mang màu sơn trắng phối với đỏ và còn nhiều chi tiết sơn màu vàng để tạo điểm nhấn. Bên cạnh đó, ngoại thất xe còn có nhiều chi tiết bằng carbon bóng. Xe sở hữu bộ mâm đa chấu kép sơn tông màu nổi là vàng rất cá tính, cánh gió đuôi sơn màu trắng với logo Lemans (LM) hai bên hông hay bên hông sườn xe như dấu hiệu nhận biết so với McLaren Senna tiêu chuẩn và McLaren Senna GTR. McLaren Senna LM được MSO tạo ra 3 màu sơn chính là trắng-đỏ-vàng. Ngoài ra, còn phải kể đến siêu xe triệu đô McLaren Senna LM có nhiều chi tiết thiết kế khác biệt so với McLaren Senna hay McLaren Senna GTR từ đèn pha, cản va trước/sau, ốp sườn, mâm hay hốc gió trên vòm bánh xe. Những chiếc siêu xe triệu đô McLaren Senna LM thực chất là phiên bản đặc biệt hơn của McLaren Senna, hay là bản hợp pháp chạy trên đường phố của McLaren Senna GTR. Siêu phẩm McLaren Senna LeMans vẫn sử dụng khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép tương tự như bản tiêu chuẩn hay McLaren 720S. Tuy nhiên, khối động cơ này khi lắp trên McLaren Senna LM có công suất lên đến 814 mã lực, cao hơn 25 mã lực so với McLaren Senna tiêu chuẩn. Mô-men xoắn cực đại của xe là 800 Nm. McLaren Senna LM có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 2,8 giây. Các ống xả của McLaren Senna phiên bản LeMans đều được mạ vàng 24k. Video: Chi tiết siêu xe McLaren Senna LM phiên bản giới hạn.