McLaren 750S chào hàng đại gia Việt, mức giá bán hơn 20 tỷ đồng

McLaren 750S 2024 mới sở hữu khối động cơ V8 dẫn động cầu sau cho cả bản Coupe lẫn Spider – là siêu xe dành cho những người theo chủ nghĩa thuần tuý. Được thiết kế và chế tạo dựa trên việc phân tích tỉ mỉ mẫu xe tiền nhiệm nổi tiếng 720S, 750S là sự kết hợp những tiến bộ về việc giảm thiểu trọng lượng, sức mạnh hiệu suất, cải thiện tính khí động học và sự xuất sắc của khả năng truyền động để nâng trải nghiệm lái lên tầm cao mới. Siêu xe McLaren 750S sở hữu khoảng 30% các bộ phận mới hoặc được thay đổi để mang đến những cải tiến này, đồng thời kết nối và mang đến nhiều cảm xúc hơn cho người cầm lái. Với tất cả những chi tiết làm từ sợi carbon và vật liệu giải thiểu trọng lượng. Phiên bản Coupe chỉ nặng 1.277 kg ở điều kiện trọng lượng khô nhẹ nhất, mang đến tỷ lệ công suất trên trọng lượng dẫn đầu phân khúc là 587PS/tonne – nhẹ hơn đáng kể 193 kg so với đối thủ cạnh tranh gần nhất và mang lại lợi thế về công suất trên trọng lượng nhiều hơn 22PS. Mẫu xe McLaren 750S phiên bản Spider cũng được thiết kế hướng đến việc giảm thiểu trọng lượng. Phiên bản có phần mui cứng có thể xếp vào (Retractable Hard Top – RHT), hệ thống bảo vệ chống lật và cấu trúc trần sau được đặt làm riêng cho bộ thân liền khối từ sợi carbon cứng cáp mà không cần gia cố tạo điều kiện xe chỉ 1.326 kg. Cảm giác phấn khích, độ chính xác, linh hoạt và phản hồi phi thường mà McLaren 750S mang lại cho người lái được thể hiện rõ ràng ngay cả ở tốc độ thấp chính là yếu tố chủ chốt tạo nên hiệu suất năng động của chiếc xe. Với trọng lượng chỉ 1.389 kg (DIN), nhẹ hơn 30 kg so với 720S chính là một ví dụ rõ ràng cho sự cống hiến hết mình của McLaren hướng đến kỹ thuật giảm nhẹ trọng lượng. Triết lý đổi mới dựa trên hiệu suất được minh chứng qua các tính năng và chi tiết mới. Chẳng hạn như ghế đua bọc sợi carbon trọng lượng nhẹ hơn 17,5 kg so với ghế tiêu chuẩn trên 720S. Bánh xe 10 chấu siêu nhẹ mới là loại nhẹ nhất từng được trang bị tiêu chuẩn trên một chiếc McLaren thương mại – giảm thiểu 13,8 kg. Màn hình thiết bị điều kiển mới cũng nhẹ hơn bản cũ 1,8 kg. Ngay cả phần kính chắn gió cũng nhẹ hơn 1,6 kg. Động cơ V8 tăng áp kép dụng tích 4.0 lít, cho ra công suất 750 mã lực và mô-men xoa71n 800 Nm mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ. 750S có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 2,8 giây và 0 – 200 km/h trong 7,2 giây (với bản Spider là 7,3 giây). Hệ thống treo thuỷ lực liên kết khung gầm chủ động của McLaren – vốn nổi tiếng với việc kết hợp khả năng kiểm soát thân xe cính xác một cách đáng kinh ngạc với việc tuân thủ hành trình ấn tượng – giờ đây thậm chí còn ấn tượng hơn với hệ thống trao PCC III mới. Thế hệ mới này mang đến mức hiệu suất hệ thống trao cao hơn và không thể thiếu trong khả năng vận động vượt trội của 750S. Lo xo hệ thống treo được thiết kế mềm hơn ở phía trước và cứng cáp hơn ở phía sau so với McLaren 720S, cùng với việc tái cấu hình lại những yếu tố thụ động lẫn chủ động của ngăn van được đặt riêng cùng một phương pháp mới để điều chỉnh hệ thống treo, sẽ điều chỉnh các bộ tích năng của thanh chống lần đầu được ứng dụng trên mẫu McLaren 750S. Những thay đổi kết hợp giữa phần cứu và phần mềm trên hệ thống treo PCC III mang đến cho McLaren 750S độ rộng lớn hơn so với 720S – vẫn duy trì sự thoải mái của McLaren 720S trong khi hiệu suất đường đua sẽ được cải thiện đáng kể. McLaren750S cũng nhanh nhẹn hơn “người tiền nhiệm” . Cụ thể, McLaren750S có độ bám đường tốt hơn – được hỗ trợ bởi rãnh trước rộng hơn 6 mm và thiết kế hình học mới cho hệ thống treo – và hệ thống lái điện – thuỷ lực của McLaren, được công nhận rộng rãi về độ chính xác và phản hồi rõ ràng, giờ đây có tỉ số đánh lái nhanh hơn và được hỗ trợ bởi bơm trợ lực mới. Nội thất của McLaren 750S là sự kết hợp giữa công nghệ tân tiến với những chất liệu tinh xảo, nhưng điều quan trọng hơn tất cả chính là thiết kế tiếp tục hơn nữa tôn chỉ tập trung vào trải nghiệm cho người lái. Trọng tâm của trải nghiệm lái là những màn hình mới – hiển thị thông tin và các công cụ, với màn hình công cụ gắn kết và di chuyển theo cột vô-lăng. Màn hình tập trung vào người lái này được gắn trong một hộp có những nút điều khiển để lựa chọn các chế độ Hệ thống Truyền động và Xử lý nằm ở mỗi bên, nghĩa là người lái có thể dễ dàng theo tác chuyển đổi giữa các chế độ lái Comfort, Sport và Track Active Dynamic trong khi tay vẫn đặt trên vô-lăng và hoàn toàn tập trung vào việc nhìn đường. Một công nghệ mới được ra mắt trên 750S là McLaren Control Launcher (MCL) bổ sung thêm một góc theo dõi giao diện xe cho người lái. Được kích hoạt bằng nút bấm của biểu tượng McLaren Speedmark, MCL cho phép người lái cá nhân hóa trải nghiệm lái bằng việc lưu trữ những gợi ý tuỳ chọn lái riêng biệt – đó là các thiết lập ưu thích của người lái về khí động học, thao tác xử lý, hệ thống truyền động và hộp số - và các tùy chọn này được kích hoạt lại ngay lập tức chỉ với một nút bấm MCL Mẫu siêu xe Anh quốc đã chính thức mở đặt hàng từ nhà uỷ quyền của thương hiệu tại Việt Nam với mức giá xe McLaren 750S Spider là 20,999,000,000 tỷ đồng(đã bao gồm VAT) và bản Coupe là từ 19,999,100,000 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Video: Giới thiệu chi tiết siêu xe McLaren 750S.

McLaren 750S 2024 mới sở hữu khối động cơ V8 dẫn động cầu sau cho cả bản Coupe lẫn Spider – là siêu xe dành cho những người theo chủ nghĩa thuần tuý. Được thiết kế và chế tạo dựa trên việc phân tích tỉ mỉ mẫu xe tiền nhiệm nổi tiếng 720S, 750S là sự kết hợp những tiến bộ về việc giảm thiểu trọng lượng, sức mạnh hiệu suất, cải thiện tính khí động học và sự xuất sắc của khả năng truyền động để nâng trải nghiệm lái lên tầm cao mới. Siêu xe McLaren 750S sở hữu khoảng 30% các bộ phận mới hoặc được thay đổi để mang đến những cải tiến này, đồng thời kết nối và mang đến nhiều cảm xúc hơn cho người cầm lái. Với tất cả những chi tiết làm từ sợi carbon và vật liệu giải thiểu trọng lượng. Phiên bản Coupe chỉ nặng 1.277 kg ở điều kiện trọng lượng khô nhẹ nhất, mang đến tỷ lệ công suất trên trọng lượng dẫn đầu phân khúc là 587PS/tonne – nhẹ hơn đáng kể 193 kg so với đối thủ cạnh tranh gần nhất và mang lại lợi thế về công suất trên trọng lượng nhiều hơn 22PS. Mẫu xe McLaren 750S phiên bản Spider cũng được thiết kế hướng đến việc giảm thiểu trọng lượng. Phiên bản có phần mui cứng có thể xếp vào (Retractable Hard Top – RHT), hệ thống bảo vệ chống lật và cấu trúc trần sau được đặt làm riêng cho bộ thân liền khối từ sợi carbon cứng cáp mà không cần gia cố tạo điều kiện xe chỉ 1.326 kg. Cảm giác phấn khích, độ chính xác, linh hoạt và phản hồi phi thường mà McLaren 750S mang lại cho người lái được thể hiện rõ ràng ngay cả ở tốc độ thấp chính là yếu tố chủ chốt tạo nên hiệu suất năng động của chiếc xe. Với trọng lượng chỉ 1.389 kg (DIN), nhẹ hơn 30 kg so với 720S chính là một ví dụ rõ ràng cho sự cống hiến hết mình của McLaren hướng đến kỹ thuật giảm nhẹ trọng lượng. Triết lý đổi mới dựa trên hiệu suất được minh chứng qua các tính năng và chi tiết mới. Chẳng hạn như ghế đua bọc sợi carbon trọng lượng nhẹ hơn 17,5 kg so với ghế tiêu chuẩn trên 720S. Bánh xe 10 chấu siêu nhẹ mới là loại nhẹ nhất từng được trang bị tiêu chuẩn trên một chiếc McLaren thương mại – giảm thiểu 13,8 kg. Màn hình thiết bị điều kiển mới cũng nhẹ hơn bản cũ 1,8 kg. Ngay cả phần kính chắn gió cũng nhẹ hơn 1,6 kg. Động cơ V8 tăng áp kép dụng tích 4.0 lít, cho ra công suất 750 mã lực và mô-men xoa71n 800 Nm mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ. 750S có khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 2,8 giây và 0 – 200 km/h trong 7,2 giây (với bản Spider là 7,3 giây). Hệ thống treo thuỷ lực liên kết khung gầm chủ động của McLaren – vốn nổi tiếng với việc kết hợp khả năng kiểm soát thân xe cính xác một cách đáng kinh ngạc với việc tuân thủ hành trình ấn tượng – giờ đây thậm chí còn ấn tượng hơn với hệ thống trao PCC III mới. Thế hệ mới này mang đến mức hiệu suất hệ thống trao cao hơn và không thể thiếu trong khả năng vận động vượt trội của 750S. Lo xo hệ thống treo được thiết kế mềm hơn ở phía trước và cứng cáp hơn ở phía sau so với McLaren 720S, cùng với việc tái cấu hình lại những yếu tố thụ động lẫn chủ động của ngăn van được đặt riêng cùng một phương pháp mới để điều chỉnh hệ thống treo, sẽ điều chỉnh các bộ tích năng của thanh chống lần đầu được ứng dụng trên mẫu McLaren 750S. Những thay đổi kết hợp giữa phần cứu và phần mềm trên hệ thống treo PCC III mang đến cho McLaren 750S độ rộng lớn hơn so với 720S – vẫn duy trì sự thoải mái của McLaren 720S trong khi hiệu suất đường đua sẽ được cải thiện đáng kể. McLaren750S cũng nhanh nhẹn hơn “người tiền nhiệm” . Cụ thể, McLaren750S có độ bám đường tốt hơn – được hỗ trợ bởi rãnh trước rộng hơn 6 mm và thiết kế hình học mới cho hệ thống treo – và hệ thống lái điện – thuỷ lực của McLaren, được công nhận rộng rãi về độ chính xác và phản hồi rõ ràng, giờ đây có tỉ số đánh lái nhanh hơn và được hỗ trợ bởi bơm trợ lực mới. Nội thất của McLaren 750S là sự kết hợp giữa công nghệ tân tiến với những chất liệu tinh xảo, nhưng điều quan trọng hơn tất cả chính là thiết kế tiếp tục hơn nữa tôn chỉ tập trung vào trải nghiệm cho người lái. Trọng tâm của trải nghiệm lái là những màn hình mới – hiển thị thông tin và các công cụ, với màn hình công cụ gắn kết và di chuyển theo cột vô-lăng. Màn hình tập trung vào người lái này được gắn trong một hộp có những nút điều khiển để lựa chọn các chế độ Hệ thống Truyền động và Xử lý nằm ở mỗi bên, nghĩa là người lái có thể dễ dàng theo tác chuyển đổi giữa các chế độ lái Comfort, Sport và Track Active Dynamic trong khi tay vẫn đặt trên vô-lăng và hoàn toàn tập trung vào việc nhìn đường. Một công nghệ mới được ra mắt trên 750S là McLaren Control Launcher (MCL) bổ sung thêm một góc theo dõi giao diện xe cho người lái. Được kích hoạt bằng nút bấm của biểu tượng McLaren Speedmark, MCL cho phép người lái cá nhân hóa trải nghiệm lái bằng việc lưu trữ những gợi ý tuỳ chọn lái riêng biệt – đó là các thiết lập ưu thích của người lái về khí động học, thao tác xử lý, hệ thống truyền động và hộp số - và các tùy chọn này được kích hoạt lại ngay lập tức chỉ với một nút bấm MCL Mẫu siêu xe Anh quốc đã chính thức mở đặt hàng từ nhà uỷ quyền của thương hiệu tại Việt Nam với mức giá xe McLaren 750S Spider là 20,999,000,000 tỷ đồng(đã bao gồm VAT) và bản Coupe là từ 19,999,100,000 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Video: Giới thiệu chi tiết siêu xe McLaren 750S.