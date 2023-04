Siêu xe McLaren 750S 2024 từ 7,6 tỷ đồng sẽ thay thế 720S

Mới đây, McLaren 750S 2024 mới - mẫu xe kế nhiệm chiếc Mclaren 720S vừa được hé lộ với nhiều cải tiến và tinh chỉnh. Theo đó, ít nhất 30% trên mẫu siêu xe McLaren 750S đã được thay đổi so với phiên bản 720S tiền nhiệm. McLaren 750S mới “cất giấu” động cơ V8 4.0 lít tăng áp kép phía dưới thân xe theo cách quen thuộc. Nó tạo ra công suất công suất cực đại 740 mã lực cùng với mô-men xoắn 800Nm. Những thông số được công bố thậm chí còn mạnh hơn cả mẫu McLaren P1 huyền thoại của hãng. Cả hai biến thể McLaren 750S Coupe và Spider có thể tăng tốc từ 0-96km/h chỉ trong 2,7 giây. Tuy nhiên, mẫu mui trần lại đạt vận tốc 200km/h chậm hơn 0,1 giây so với mẫu Coupe khi phải mất đến 7,3 giây và chậm hơn 0,6 giây để đạt vận tốc 300km/h trong 20,4 giây. Trong cuộc đua “phần tư dặm” nổi tiếng, mẫu xe Coupe cũng tỏ ra “linh hoạt” hơn khi chỉ mất 10,1 giây để hoàn thành, nhanh hơn 0,2 giây so với mẫu Spider. Cả hai mẫu xe đều bị giới hạn vận tốc tối đa tại 331km/h. Theo thông tin hãng công bố, bề ngang cơ sở cầu trước mở rộng 0,24 inch (6mm) đi cùng với hệ thống treo mới. Hãng cũng đặc biệt chia sẻ, mẫu McLaren mới đã được hãng sử dụng hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động thế hệ III hoàn toàn mới của McLaren với lò xo phía trước mềm hơn 3% và lò xo phía sau cứng hơn 4%. McLaren cũng cải thiện hệ thống nâng cầu trước, giúp xe có thể di chuyển qua địa hình khó khăn. Thời gian nâng gầm được rút ngắn từ 10 giây xuống còn 4 giây. Về ngoại thất, hốc gió cản trước được thiết kế lại theo phong cách mới nhất của McLaren. Khoảng hở tại cụm đèn pha LED được thu nhỏ lại, kết nối cơ cấu này với bộ tản nhiệt phía trước. Ngoài ra, bộ khung gầm được làm liền khối bằng sợi carbon là điểm đặc trưng của các mẫu xe nhà McLaren. Chính vì vậy, khối lượng của mẫu Coupe chỉ đạt 1.277kg, nhẹ hơn 30kg so với phiên bản 720S tiền nhiệm. Bộ mâm đúc khí động học 10 chấu có khối lượng nhẹ hơn 13,8 kg so với mẫu xe tiền nhiệm. Chủ xe có thể nâng cấp tùy chọn hệ thống phanh tương tự với McLaren Senna, bao gồm đĩa phanh carbon-ceramic, kẹp phanh nguyên khối và lốp Pirelli P Zero Trofeo R. Cơ cấu hệ thống ống xả kép tách rời trên 720S đã được thay thế bởi cụm ống xả khối lượng nhẹ đặt cao hơn 51 mm trên 750S. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ McLaren P1. McLaren cũng trang bị cho 750S các hốc hút gió lớn hơn, cản sau mới, lưới tản nhiệt và sàn sau mới. Nội thất của McLaren 750S không có nhiều sự thay đổi so với 720S. Theo hãng chia sẻ, nội thất của xe có hai tùy chọn khác nhau là TechLux và Performance. Ở phiên bản nội thất TechLux, mẫu xe được sử dụng da Nappa cho toàn bộ xe trong khi bản hiệu suất cao được tích hợp thêm các chi tiết sử dụng Alcantara. McLaren vẫn sử dụng các lớp kim loại tối màu để trang trí cho nội thất xe, đi cùng hệ thống đèn trong xe có thể tùy chỉnh. Ngoài ra, bộ ghế đua sợi carbon tiêu chuẩn đã nhẹ hơn 17,5 kg so với ghế trên 720S, tuy nhiên tùy chọn ghế đua cao cấp còn nhẹ hơn 33%. Hiện hãng chưa công bố khoảng thời gian chính thức mở bán mẫu siêu xe nay. Tuy nhiên giá xe McLaren 750S 2024 đã được công bố khởi điểm ở mức 324.000 USD (tương đương 7,6 tỷ đồng) và 345.000 USD (tương đương 8 tỷ đồng) đối với phiên bản Spider. Video: Giới thiệu siêu xe McLaren 750S 2024 hoàn toàn mới.

