McLaren GT đặc biệt khoác “áo” biểu tượng sẽ xuất hiện tại Indy 500

Các siêu xe McLaren GT đời 2019 sẽ xuất hiện tại Indianapolis 500 và trong suốt các lễ hội tháng 5. Cả bốn chiếc siêu xe đều được sơn màu đặc trưng lấy cảm hứng từ 3 chiến thắng giải đua danh giá nhất của McLaren Motorsport Triple Crown: Indy 500, Monaco Grand Prix và 24 Hours of Le Mans. Màu sơn Triple Crown của McLaren GT đã được đội đua Arrow McLaren công bố tại sự kiện trước thềm Grand Prix vào tuần trước. Các màu sơn đại diện cho chiếc F1 GTR từ giải đua 24 Hours of Le Mans năm 1995. Chiếc MP4/2 từ chiến thắng tại Monaco Grand Prix năm 1984 của Alain Prost. Chiếc M16C/D có màu sơn cam truyền thống Papaya Orange, hay còn được biết với tên gọi mới "McLaren Orange" từ chiến thắng tại giải Indy 500 năm 1974 của Johnny Rutherford, Chiếc cuối cùng màu đen/cam được làm riêng kỷ niệm bộ sưu tập Triple Crown. Tông màu phối của Triple Crown được sử dụng trên những mẫu xe IndyCar của đội Arrow McLaren tại giải đua NTT IndyCar Series 2023. Tự hào với động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, tạo ra công suất 612 mã lực và mô-men xoắn 630 Nm kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp, Arrow McLaren's GT kết hợp sự sang trọng và hiệu suất trong một hình bóng chiếc siêu xe hấp dẫn. Các "chiến binh tốc độ" sẽ được điều khiển bởi các tay đua trong đội, gồm: Pato O’Ward, Felix Rosenqvist, Alexander Rossi và Tony Kanaan. Đội hy vọng sẽ thêm thành công vào lịch sử đua xe phong phú của McLaren tại Indy 500. Alexander và Tony đều từng chiến thắng Indy 500 và cả 4 người đều về đích trong top 5 của "Greatest Spectacle in Racing" năm ngoái. Khi đội Arrow McLaren chuẩn bị cho Indy 500, người hâm mộ mong đợi được nhìn thấy những chiếc siêu xe hiệu suất cao cùng màu sơn mang tính biểu tượng này tại các sự kiện khác nhau trong suốt tháng 5. Mức giá của bộ sưu tập Triple Crown của Arrow McLaren không được công bố. Video: Chi tiết siêu xe McLaren GT.

