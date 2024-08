Mazda6 2024 nâng cấp hơn 800 triệu tại Việt Nam, đấu Toyota Camry

Thực chất Mazda6 2024 tại Việt Nam vẫn là phiên bản đang bán ra thị trường và không có thay đổi đáng kể. Mazda Việt Nam chỉ nâng cấp động cơ đạt chuẩn khí thải Euro 5 đồng thời nâng cấp trang bị một số phiên bản nên dẫn đến giá bán có đôi chút khác biệt. Phiên bản Mazda6 2.0 Luxury 2024 mới được bổ sung, thay thế vị trí của bản tiêu chuẩn trước đó là Mazda6 2.0L Premium và có giá bán 769 triệu đồng. Phiên bản này được bổ sung một số trang bị mới như la-zăng hợp kim 19 inch, chìa khóa smarkey thiết kế mới, đèn pha tự động xa/gần, đèn chào mừng và gói an toàn cao cấp i-Activsense. Phiên bản Mazda6 2.0L Premium được trang bị tương tự phiên bản Mazda6 2.0L Premium GTCCC nhưng nâng cấp động cơ Euro 5. Ngoài ra, phiên bản này còn được nâng cấp chìa khóa smartkey thiết kế mới, kiểm soát hành trình thích ứng MRCC bao gồm tính năng Stop & Go, đèn pha thích hợp mở rộng góc chiếu khi đánh lái và tự động chiếu xa/gần. Vì vậy giá xe Mazda6 2024 nâng cấp là 809 triệu đồng, tăng thêm 40 triệu đồng so với trước. Trong khi đó, giá bán 2 phiên bản Mazda6 2.0L Premium GTCCC và 2.5L Signature Premium GTCCC giảm còn 790 và 874 triệu đồng, thấp hơn trước kia lần lượt 26 và 25 triệu đồng. Phiên bản Mazda6 2.5 Signature (2024) được nâng cấp động cơ Euro 5 tương tự phiên bản 2.0L Premium. Tuy nhiên, phiên bản này vẫn duy trì giá bán 899 triệu đồng, vốn là giá bán của phiên bản 2.5L Signature Premium GTCCC. Với tầm giá duy trì từ 769-899 triệu đồng, Mazda6 2024 vẫn duy trì vị trí mẫu sedan hạng D có giá bán thấp nhất tại Việt Nam hiện nay. Phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam đang mất dần sức hút với khách hàng. Đặc biệt khi xu hướng chuộng xe gầm cao đang ngày một rõ rệt. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Mazda6 đạt doanh số 237 xe, tiếp tục duy trì vị trí Top 2 phân khúc dù không có nhiều nâng cấp. Video: Đánh giá Mazda6 thế hệ mới tại Việt Nam.

Thực chất Mazda6 2024 tại Việt Nam vẫn là phiên bản đang bán ra thị trường và không có thay đổi đáng kể. Mazda Việt Nam chỉ nâng cấp động cơ đạt chuẩn khí thải Euro 5 đồng thời nâng cấp trang bị một số phiên bản nên dẫn đến giá bán có đôi chút khác biệt. Phiên bản Mazda6 2.0 Luxury 2024 mới được bổ sung, thay thế vị trí của bản tiêu chuẩn trước đó là Mazda6 2.0L Premium và có giá bán 769 triệu đồng. Phiên bản này được bổ sung một số trang bị mới như la-zăng hợp kim 19 inch, chìa khóa smarkey thiết kế mới, đèn pha tự động xa/gần, đèn chào mừng và gói an toàn cao cấp i-Activsense. Phiên bản Mazda6 2.0L Premium được trang bị tương tự phiên bản Mazda6 2.0L Premium GTCCC nhưng nâng cấp động cơ Euro 5. Ngoài ra, phiên bản này còn được nâng cấp chìa khóa smartkey thiết kế mới, kiểm soát hành trình thích ứng MRCC bao gồm tính năng Stop & Go, đèn pha thích hợp mở rộng góc chiếu khi đánh lái và tự động chiếu xa/gần. Vì vậy giá xe Mazda6 2024 nâng cấp là 809 triệu đồng, tăng thêm 40 triệu đồng so với trước. Trong khi đó, giá bán 2 phiên bản Mazda6 2.0L Premium GTCCC và 2.5L Signature Premium GTCCC giảm còn 790 và 874 triệu đồng, thấp hơn trước kia lần lượt 26 và 25 triệu đồng. Phiên bản Mazda6 2.5 Signature (2024) được nâng cấp động cơ Euro 5 tương tự phiên bản 2.0L Premium. Tuy nhiên, phiên bản này vẫn duy trì giá bán 899 triệu đồng, vốn là giá bán của phiên bản 2.5L Signature Premium GTCCC. Với tầm giá duy trì từ 769-899 triệu đồng, Mazda6 2024 vẫn duy trì vị trí mẫu sedan hạng D có giá bán thấp nhất tại Việt Nam hiện nay. Phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam đang mất dần sức hút với khách hàng. Đặc biệt khi xu hướng chuộng xe gầm cao đang ngày một rõ rệt. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Mazda6 đạt doanh số 237 xe, tiếp tục duy trì vị trí Top 2 phân khúc dù không có nhiều nâng cấp. Video: Đánh giá Mazda6 thế hệ mới tại Việt Nam.