Mazda3 bán chạy nhất phân khúc, Toyota Corolla Altis xếp bét bảng

Tháng đầu tiên của năm 2024 cho thấy rõ tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đối với thị trường ôtô Việt. Sức mua trên thị trường giảm mạnh ở mọi phân khúc, nhóm sedan cỡ C tại Việt Nam cũng không ngoại lệ. Mazda3 là mẫu xe có doanh số tốt nhất phân khúc sedan cỡ C sau khi kết thúc chặng đua đầu tiên của năm 2024 nhưng với 389 xe giao đến tay khách hàng (giảm 56,8% so với tháng 12/2023 - 923 xe), Mazda3 không thể đại diện phân khúc ghi danh vào Top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Mẫu sedan của Mazda được đánh giá cao bởi thiết kế ngoại thất đẹp mắt, bền dáng và trang bị phong phú. Ngoài ra, giá xe Mazda3 kèm lăn bánh thấp nhất phân khúc với 579 - 739 triệu đồng. Nhược điểm của Mazda3 chính là động cơ 1.5L "yếu" hơn so với các đối thủ. KIA K3 xếp thứ 2 sau Mazda3 khi bán được 175 xe, giảm 52,5% so với tháng liền trước (đạt 369 xe). Thành tích đáng nhắc đến ở chặng đua này chính là việc KIA K3 đẩy Hyundai Elantra rơi xuống vị trí thứ 3. Nhược điểm của KIA K3 so với các đối thủ trong phân khúc là thiếu tính năng an toàn chủ động ADAS nhưng bù lại, khách hàng mua xe KIA K3 đều hài lòng về mức giá 549 - 739 triệu đồng cùng 5 phiên bản và 3 tùy chọn động cơ khác nhau. Xếp thứ 3 trong danh sách là Hyundai Elantra với doanh số 153 xe, giảm 59,1% so với tháng trước. Ưu điểm của Elantra nằm ở danh mục trang bị tiện nghi phong phú, 3 tùy chọn động cơ khác nhau. Tuy nhiên, giá bán có phần nhỉnh hơn đối thủ khi chốt mức 599 - 799 triệu đồng cho 4 phiên bản. Honda Civic đứng vị trí thứ 4 trong cuộc đua doanh số tháng 1 với 129 xe bàn giao tới tay khách hàng, giảm 9,15% so với 142 xe bán ra trong tháng 12/2023. Honda Civic cũng là mẫu xe có tốc độ giảm doanh số thấp nhất phân khúc. Thế mạnh của Civic nằm ở thiết kế đậm chất thể thao, trang bị an toàn phong phú, động cơ vận hành mạnh mẽ và tính năng an toàn chủ động ADAS nằm trong gói Honda Sensing. Tuy nhiên, giá xe Honda Civic nằm ở mức khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc (dao động từ 730 - 870 triệu đồng).Toyota Corolla Altis đứng cuối bảng với 49 xe bán ra, giảm 57% so với tháng trước. So với các đối thủ, Corolla Altis kém hấp dẫn bởi giá bán khá cao (725 - 870 triệu đồng). Đầu tháng 10/2023, Toyota đã bổ sung thêm bản nâng cấp mới với những trang bị vượt trội, giữ nguyên động cơ nhưng điều đó cũng không thể giúp Corolla Altis cải thiện sức cạnh tranh. Xu hướng chuộng xe gầm cao cùng với những khó khăn về kinh tế sẽ khiến nhóm xe sedan hạng C đối diện nhiều khó khăn trong năm 2024. Ngay cả khi sức mua hồi phục vào những tháng tới đây thì doanh số Mazda3 - mẫu xe có doanh số tốt nhất phân khúc cũng khó lọt Top xe bán chạy nhất thị trường nếu đại lý và hãng xe không có chiến lược kích cầu thỏa đáng. Video: Mazda 3 Luxury hay Honda City RS 2023 mới đáng mua?

