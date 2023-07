Mazda2 2023 đã về Việt Nam, có phiên bản mặt ca lăng như ôtô điện

Đáng chú ý, một số hình ảnh Mazda2 2023 tại Việt Nam cho thấy xe xuất hiện tại một đại lý chính hãng, điều này cho thấy thời điểm xe ra mắt rất gần. Mazda2 2023 ra mắt lần đầu tại Nhật Bản hồi tháng 1 năm nay tại thị trường Nhật Bản. Đây là bản nâng cấp lần thứ hai của Mazda2 thế hệ thứ 3 sau 9 năm trình làng. Đến tháng 6/2023, mẫu xe này đặt chân đến khu vực Đông Nam Á, với thị trường đầu tiên là Thái Lan. Ở lần nâng cấp này, thiết kế tổng thể của Mazda2 không có nhiều thay đổi so với bản tiền nhiệm. Khác biệt chính nằm ở lưới tản nhiệt và la-zăng. Trong đó, một số phiên bản được trang bị mặt ca lăng đóng kín giống xe điện, sơn cùng màu thân xe. Các phiên bản còn lại có lưới tải nhiệt thông thường với mắt lưới hình tổ ong. Tham khảo ở thị trường Thái Lan, giá xe Mazda2 2023 được phân phối với 5 phiên bản phổ thông, bao gồm 1.3 C, 1.3 S, 1.3 SP, 1.5 XD và 1.5 XDL đi kèm mức bán ra dao động từ 599.000 - 830.000 Baht (khoảng 404 - 600 triệu đồng). Các phiên bản thể thao sẽ đi kèm với gói thiết kế Sport Design. Với gói này, xe có ốp gương chiếu hậu và nóc màu đen, bộ vành hợp kim 16 inch và ghế được bọc da pha da lộn Grand Luxe Suede màu đen. Trong khi đó, các phiên bản khác được trang bị gói New Wave Design, thiết kế tập trung vào sự trẻ trung và hiện đại với các màu ngoại thất nổi bật như trắng Pure White, đen Mirror Black hoặc xanh lam Gross Light Blue. Về nội thất, Mazda2 2023 có màn hình trung tâm 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Bên cạnh đó là vô lăng chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số thể thao, ghế lái chỉnh điện 6 hướng/nhớ 2 vị trí, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động... Mazda2 cũng được trang bị một danh sách dài các tính năng an toàn, bao gồm 2 túi khí trước, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bằng radar, kiểm soát tốc độ tự động, phanh khẩn cấp tự động SCBS, điều hướng mô-men xoắn khi ôm cua G-Vectoring Plus, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường, camera 360 độ. Trang bị vận hành của Mazda2 2023 thế hệ mới tại Thái Lan không có sự thay đổi so với phiên bản cũ. Bên dưới nắp ca-pô vẫn là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là máy xăng Skyactiv-G dung tích 1.3L với công suất tối đa 93 mã lực và mô-men xoắn cực đại 123 Nm. Thứ hai là động cơ diesel Skyactiv-D tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Cả hai tùy chọn động cơ này đều đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hiện tại, Mazda2 thế hệ cũ vẫn đang được bán ở Việt Nam với 7 phiên bản, đi kèm giá từ 479 – 619 triệu đồng. Xe cạnh tranh trong phân khúc sedan cỡ B, cùng với Honda City, Huyndai Accent và Toyota Vios. Video: Mazda2 2023 đã về Việt Nam được trang bị những gì?

