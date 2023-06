Cận cảnh Mazda2 2023 từ 404 triệu đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Mazda đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe Mazda2 tại thị trường Thái Lan. Tại thị trường này, Mazda2 2023 có 5 phiên bản, bao gồm 1.3 C, 1.3 S, 1.3 SP, 1.5 XD và 1.5 XDL, với giá bán dao động từ 599.000 - 830.000 Baht (khoảng 404 - 599 triệu đồng). Hai phiên bản đặc biệt này được phát triển dựa trên Mazda2 2023 bản Hatchback (Sport) và chỉ dùng động cơ xăng 1.3L. Ở phiên bản mới, Mazda2 chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại - nội thất, tương tự xe tại Nhật Bản. Cụ thể, xe được bổ sung lưới tản nhiệt, cản trước và vành la-zăng mới. Trong đó, lưới tản nhiệt của xe có 2 phong cách thiết kế khác nhau. Một phong cách nhấn mạnh vào sự thể thao nên có thiết kế mắt lưới tổ ong. Phong cách thứ hai lấy cảm hứng từ ô tô điện nên có thiết kế đóng kín, chỉ chừa khe hẹp ở hai bên logo hãng. Ngoài ra, mẫu xe hạng B này còn có 2 phong cách thiết kế mang tên Sport Design và New Wave Design. Với phong cách Sport Design, xe được trang bị lưới tản nhiệt với mắt lưới tổ ong, ốp gương chiếu hậu và nóc màu đen cùng bộ vành hợp kim 16 inch. Nội thất của xe mang phong cách Sport Design sẽ được bọc da pha da lộn Grand Luxe Suede màu đen, cửa gió điều hòa và chỉ khâu màu đỏ. Trong khi đó, phong cách New Wave Design tập trung vào sự sống động với ốp nhựa màu trắng Pure White, đen Mirror Black hoặc xanh lam Gross Light Blue trên mặt táp-lô, tương ứng với màu sơn ngoại thất cũng như chấu la-zăng. Ốp nhựa này được làm từ chất liệu Bioplastic thân thiện với môi trường hơn. Phần nóc xe lại được dán film bằng vinyl giúp giảm phát thải khí CO2. Ở phiên bản Rookie Drive, mẫu xe hạng B này tạo điểm nhấn bằng lưới tản nhiệt sơn màu trắng. Phần nóc được sơn màu đen hoặc trắng, tùy theo màu sơn xe. Thêm vào đó là những chi tiết màu cam Racing Orange ở cản trước, ốp gương chiếu hậu, vành la-zăng, đề-can bên sườn... Với phiên bản Clap Pop, Mazda2 2023 lại có những chi tiết sơn màu trắng như lưới tản nhiệt, ốp gương chiếu hậu, nóc và vành la-zăng. Trên nắp ca-pô, cản trước và cửa cốp có thêm họa tiết tòa nhà chọc trời, lấy cảm hứng từ quang cảnh đô thị. Phiên bản Clap Pop có màu sơn riêng là xanh đậm Deep Crystal Blue. Tại thị trường Thái Lan, Mazda2 2023 có những trang bị ngoại thất tiêu chuẩn như đèn pha tự động bật/tắt, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/tích hợp báo rẽ và cần gạt nước tự động. Bên trong xe xuất hiện màn hình trung tâm 7 inch chỉnh qua núm xoay trên cụm điều khiển trung tâm và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Bên cạnh đó là vô lăng chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số thể thao, ghế lái chỉnh điện 6 hướng/nhớ 2 vị trí, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động... Chưa hết, Mazda2 2023 tại Thái Lan còn có những trang bị an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bằng radar, kiểm soát tốc độ tự động, phanh khẩn cấp tự động SCBS, điều hướng mô-men xoắn khi ôm cua G-Vectoring Plus, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn nháy khẩn cấp khi phanh gấp, cảnh báo lệch làn đường và đèn pha tự động. Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 2 túi khí trước, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe chia đều trước/sau và camera 360 độ cũng có trên xe. Động cơ của mẫu xe này ở thị trường Thái Lan không có gì thay đổi, vẫn bao gồm 2 tùy chọn. Đầu tiên là động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.3L với công suất tối đa 93 mã lực tại tua máy 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 123 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của động cơ này là 23,3 km/lít (khoảng 4,29 lít/100 km). Thứ hai là động cơ diesel Skyactiv-D 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 105 mã lực tại tua máy 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại dải tua máy 1.500 - 2.500 vòng/phút. Tương tự máy xăng kể trên, động cơ diesel cũng đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ diesel tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình là 26,3 km/lít (khoảng 3,8 lít/100 km). Khi mua xe Mazda2 2023, khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sắc như đỏ Red Soul Crystal, xám Machine Gray, trắng Snowflake White, đen Jet Black, nâu đồng Bronze Platinum Quartz, xám Polymetal Gray, xanh dương Deep Crystal Blue, xanh lam Air Stream Blue (mới) và xám Aero Gray (mới). Sau Thái Lan, mẫu xe cỡ B này dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Video: Giới thiệu Mazda2 2023 tại Thái Lan, sắp về Việt Nam.

Mazda đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe Mazda2 tại thị trường Thái Lan. Tại thị trường này, Mazda2 2023 có 5 phiên bản, bao gồm 1.3 C, 1.3 S, 1.3 SP, 1.5 XD và 1.5 XDL, với giá bán dao động từ 599.000 - 830.000 Baht (khoảng 404 - 599 triệu đồng). Hai phiên bản đặc biệt này được phát triển dựa trên Mazda2 2023 bản Hatchback (Sport) và chỉ dùng động cơ xăng 1.3L. Ở phiên bản mới, Mazda2 chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại - nội thất, tương tự xe tại Nhật Bản. Cụ thể, xe được bổ sung lưới tản nhiệt, cản trước và vành la-zăng mới. Trong đó, lưới tản nhiệt của xe có 2 phong cách thiết kế khác nhau. Một phong cách nhấn mạnh vào sự thể thao nên có thiết kế mắt lưới tổ ong. Phong cách thứ hai lấy cảm hứng từ ô tô điện nên có thiết kế đóng kín, chỉ chừa khe hẹp ở hai bên logo hãng. Ngoài ra, mẫu xe hạng B này còn có 2 phong cách thiết kế mang tên Sport Design và New Wave Design. Với phong cách Sport Design, xe được trang bị lưới tản nhiệt với mắt lưới tổ ong, ốp gương chiếu hậu và nóc màu đen cùng bộ vành hợp kim 16 inch. Nội thất của xe mang phong cách Sport Design sẽ được bọc da pha da lộn Grand Luxe Suede màu đen, cửa gió điều hòa và chỉ khâu màu đỏ. Trong khi đó, phong cách New Wave Design tập trung vào sự sống động với ốp nhựa màu trắng Pure White, đen Mirror Black hoặc xanh lam Gross Light Blue trên mặt táp-lô, tương ứng với màu sơn ngoại thất cũng như chấu la-zăng. Ốp nhựa này được làm từ chất liệu Bioplastic thân thiện với môi trường hơn. Phần nóc xe lại được dán film bằng vinyl giúp giảm phát thải khí CO2. Ở phiên bản Rookie Drive, mẫu xe hạng B này tạo điểm nhấn bằng lưới tản nhiệt sơn màu trắng. Phần nóc được sơn màu đen hoặc trắng, tùy theo màu sơn xe. Thêm vào đó là những chi tiết màu cam Racing Orange ở cản trước, ốp gương chiếu hậu, vành la-zăng, đề-can bên sườn... Với phiên bản Clap Pop, Mazda2 2023 lại có những chi tiết sơn màu trắng như lưới tản nhiệt, ốp gương chiếu hậu, nóc và vành la-zăng. Trên nắp ca-pô, cản trước và cửa cốp có thêm họa tiết tòa nhà chọc trời, lấy cảm hứng từ quang cảnh đô thị. Phiên bản Clap Pop có màu sơn riêng là xanh đậm Deep Crystal Blue. Tại thị trường Thái Lan, Mazda2 2023 có những trang bị ngoại thất tiêu chuẩn như đèn pha tự động bật/tắt, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/tích hợp báo rẽ và cần gạt nước tự động. Bên trong xe xuất hiện màn hình trung tâm 7 inch chỉnh qua núm xoay trên cụm điều khiển trung tâm và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Bên cạnh đó là vô lăng chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số thể thao, ghế lái chỉnh điện 6 hướng/nhớ 2 vị trí, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động... Chưa hết, Mazda2 2023 tại Thái Lan còn có những trang bị an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bằng radar, kiểm soát tốc độ tự động, phanh khẩn cấp tự động SCBS, điều hướng mô-men xoắn khi ôm cua G-Vectoring Plus, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn nháy khẩn cấp khi phanh gấp, cảnh báo lệch làn đường và đèn pha tự động. Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 2 túi khí trước, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe chia đều trước/sau và camera 360 độ cũng có trên xe. Động cơ của mẫu xe này ở thị trường Thái Lan không có gì thay đổi, vẫn bao gồm 2 tùy chọn. Đầu tiên là động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.3L với công suất tối đa 93 mã lực tại tua máy 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 123 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của động cơ này là 23,3 km/lít (khoảng 4,29 lít/100 km). Thứ hai là động cơ diesel Skyactiv-D 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 105 mã lực tại tua máy 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại dải tua máy 1.500 - 2.500 vòng/phút. Tương tự máy xăng kể trên, động cơ diesel cũng đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ diesel tiêu thụ lượng nhiên liệu trung bình là 26,3 km/lít (khoảng 3,8 lít/100 km). Khi mua xe Mazda2 2023 , khách hàng Thái Lan có thể chọn các màu sắc như đỏ Red Soul Crystal, xám Machine Gray, trắng Snowflake White, đen Jet Black, nâu đồng Bronze Platinum Quartz, xám Polymetal Gray, xanh dương Deep Crystal Blue, xanh lam Air Stream Blue (mới) và xám Aero Gray (mới). Sau Thái Lan, mẫu xe cỡ B này dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Video: Giới thiệu Mazda2 2023 tại Thái Lan, sắp về Việt Nam.