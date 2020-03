Mazda2 2020 sắp về Việt Nam, "đấu" Honda City và Toyota Vios

Cả hai biến thể sedan và hatchback của dòng xe Mazda2 hiện tại ở Việt Nam được ra mắt vào cuối năm 2018. Sau hơn một năm có mặt trên thị trường, Mazda2 tại Việt Nam sắp sửa có thêm phiên bản nâng cấp facelift mới. So với phiên bản cũ, mẫu xe Mazda2 2020 mới phiên bản facelift được thay đổi tinh chỉnh nhẹ nhàng về thiết kế lấy cảm hứng từ Mazda6 facelift mới (đang bán tại Bắc Mỹ). Điểm khác biệt của Mazda2 mới ở hai biến thể sedan và hatchback so với phiên bản cũ chính là cụm lưới tản nhiệt mạ crôm lớn, cản trước thêm điểm nhấn tinh tế với thanh mạ crôm bố trí đối xứng. Đặc biệt, ở phiên bản cao cấp, Mazda2 2020 nâng cấp mới sử dụng công nghệ đèn pha LED thích ứng - Adaptive LED thông minh sử dụng 20 bóng LED tự động điều chỉnh chùm tia sáng một cách riêng lẻ. Mazda2 2020 cả 02 biến thể đều sử dụng động cơ Xăng 4cyl dung tích 1.3L hút khí tự nhiên công nghệ Skyactiv-G cho công suất tối đa 93 mã lực tại 5.800 vòng/phút, và mô-men xoắn cực đại 123Nm đạt được từ 4.000 v/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp (6 AT). Tại Thái Lan, Mazda2 2020 được trang bị Tiêu Chuẩn công nghệ kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control Plus (GVC+), tự động ngắt động cơ tiết kiệm nhiên liệu I-STOP/i-ELOOP và chế độ lái thể thao Sport Mode, đèn pha LED tự động, gương chiếu hậu điều chỉnh điện,… Nội thất Mazda2 2020 bản full tại Thái Lan được trang bị khá nhiều “đồ chơi” như: điều hòa tự động, màn hình trung tâm 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay & Android Auto. Ghế ngồi được bọc bằng vải màu xanh, bảng điều khiển trung tâm bọc da màu xanh, vô lăng bọc da màu đen có cruise control + lẫy chuyển số (paddle shift), màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) có màu. Trong khi bản cao cấp nhất được trang bị đèn pha LED thích ứng (Adaptive LED), vô lăng có thê tính năng hỗ trợ lái với camera 360 độ toàn cảnh, hệ thống cảnh báo người lái chuyển làn đường khi có phương tiện phía sau và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), bên cạnh 4 cảm biến đỗ xe phía trước. Tại Thái Lan – nơi sản xuất và nhập khẩu Mazda2 về Việt Nam, giá xe Mazda2 2020 bán ra từ 416 – 610 triệu đồng. Theo dự đoán, giá bán của Mazda2 2020 có thể sẽ tăng nhẹ so với phiên bản hiện tại đang giá bán từ 514 – 612 triệu đồng cho 05 phiên bản gồm 2 biến thể sedan và hatchback. Trên thực tế, Mazda2 sedan thường được lựa chọn để phục vụ cho gia đình hay được các chị em lựa chọn làm phương tiện đi lại hơn là một dòng xe sử dụng để chạy dịch vụ vì thiếu sự rộng rãi. Video: Trải nghiệm Mazda2 nâng cấp 2019 tại Việt Nam.

