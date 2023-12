Chi tiết Mazda CX-3 2024 ra mắt tại Việt Nam, từ 524 triệu đồng

Mazda CX-3 tại Việt Nam là một trong những mẫu xe nổi bật trong phân khúc SUV cỡ B bởi ngoại hình sang trọng, trang bị hiện đại đi kèm mức giá hợp lý. Tính đến thời điểm hiện tại, Thaco đã bán hơn 4.000 xe Mazda CX-3 tại Việt Nam. Mới đây, Thaco tiếp tục giới thiệu phiên bản nâng cấp New Mazda CX-3 với những tinh chỉnh về thiết kế, bổ sung trang bị tiện nghi và công nghệ. Về ngoại hình, phía đầu xe Mazda CX-3 2024 mới sở hữu lưới tản nhiệt được mở rộng theo chiều ngang với thiết kế đường viền chrome biểu tượng “Signature Wing” liền mạch với cụm đèn pha dạng LED sắc sảo tạo nên sự tương phản làm nổi bật nhận diện logo thương hiệu. Mẫu xe còn được trang bị đèn sương mù LED. Thân xe nổi bật với bộ mâm hợp kim 18inch được thiết kế kiểu mới, tương phản bởi 2 gam màu đen - trắng được trang bị cho tất cả các phiên bản. Tay nắm cửa trên CX-3 2024 được thiết kế cùng màu thân xe tích hợp nút mở/khóa cửa thông minh. Gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện và tích hợp báo rẽ. Mặt bên xe được ốp nhựa bóng viền theo hông và bánh xe giúp gia tăng tính thể thao. Phía sau xe được thiết kế hiện đại với cụm đèn LED sắc sảo kết hợp với các chi tiết dập nổi và ống xả đối xứng 2 bên. Bên cạnh đó, cánh lướt gió kết hợp cùng đèn phanh LED trên cao và angten vây cá. Khách hàng có thể chọn 1 trong 7 màu ngoại thất Đỏ - Soul Red Crystal; Trắng - Snowflake White Pearl; Xám - Machine Grey; Đen- Jet Black Mica; Xanh - Polymetal Grey; Vàng ánh kim - Platinum Quartz và màu mới Xám - Aero Grey. Nội thất của xe kết hợp hài hòa giữa các chất liệu nỉ và da cao cấp tùy theo phiên bản. Hàng ghế trước với ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp nhớ 2 vị trí được thiết kế với cấu trúc đệm ghế ôm sát. Hàng ghế sau với 3 gối tựa đầu được thiết kế dày, chất liệu êm ái; bệ tỳ tay cũng được tích hợp khay để ly mang lại sự tiện nghi và giúp cho hành khách thoải mái hơn khi di chuyển. Xe còn trang bị những tiện nghi như màn hình hiển thị tốc độ trên kính HUD; cửa gió điều hòa viền đỏ, hệ thống Mazda Connect với màn hình cảm ứng 7 inch, kết nối Apple Carplay và Android Auto; Lẫy chuyển số sau vô lăng; chế độ lái Sport; phanh tay điện tử và Auto hold; gương chiếu hậu chống chói tự động; hệ thống điều hòa tự động với cửa gió thiết kế dạng tua-bin giúp làm mát nhanh và ổn định. Mazda CX-3 2024 được trang bị thêm cửa sổ trời cho một số phiên bản. Thể tích khoang hành lý trên Mazda CX-3 khi sử dụng cả 2 hàng ghế là 350 lít, đặc biệt khi hàng ghế thứ 2 gập linh hoạt có thể lên đến 1260 lít, tăng không gian chứa hành lý cho cả gia đình trong những chuyến du lịch dài ngày. Mọi bản CX-3 tại Việt Nam đều sở hữu động cơ SkyActiv-G 1.5L thế hệ mới (110 Hp/144Nm) dạng hút khí tự nhiên phun xăng trực tiếp với tỉ số nén cao, cùng hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, mẫu xe được thiết kế khung gầm SkyActiv với hệ thống treo trước McPherson nhẹ và hệ thống treo thanh xoắn phía sau. Đồng thời, cấu trúc thân xe “Skyactiv Body” đặc trưng của Mazda giúp phân tán lực đều khi có tác động lên toàn bộ khung xe, đảm bảo khả năng vận hành tối ưu khi di chuyển. CX-3 được trang bị hệ thống an toàn cao cấp i-Activsense gồm Cảnh báo điểm mù (BSM - Bline Spot Monitoring) & Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA - Rear Cross Traffic Alert), Cảnh báo lệch làn đường (LDWS - Lane Departure Warning System), Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (SCBS –F/R - Smart City Brake Support – Front/Rear), Cảnh báo người lái nghỉ ngơi (DAA - Drive Attention Alert). Bên cạnh đó, New Mazda CX-3 vẫn được trang bị hệ thống an toàn tiêu chuẩn như: 6 túi khí; phanh ABS (Anti-lock Braking System), EBD (Electronic Brakeforce Distribution), EBA (Emergency Brake Assist); Cân bằng điện tử (DSC- Dynamic Stability Control); Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA- Hill Launch Assist); kiểm soát lực kéo (TCS - Traction Control System); Cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau; Camera lùi; Phanh tay điện tử + Autohold. Mức giá xe Mazda CX-3 2024 tại Việt Nam cho 4 phiên bản niêm yết lần lượt là 524 triệu đồng đối với bản AT; 559 triệu đồng đối với bản Deluxe; 589 triệu đồng đối với bản Luxury và 664 triệu đồng đối với bản Luxury. Cùng với đó, giá bán của 2 phiên bản CX-3 Deluxe và Luxury đều tăng giá 10 triệu đồng và bản Premium tăng 8 triệu đồng. Video: Đánh giá Mazda CX-3 tại Việt Nam.

