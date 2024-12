Mazda CX-8 2025 "bằng xương bằng thịt" từ 969 triệu tại Việt Nam

Với những cải tiến rõ rệt về thiết kế, công nghệ và tiện nghi, Mazda CX-8 2025 tại Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích sự sang trọng, mạnh mẽ và tiện ích vượt trội trong phân khúc SUV cỡ trung. Mẫu xe SUV Mazda CX-8 2025 mới mang đến diện mạo mới, sang trọng và hiện đại hơn nhờ những tinh chỉnh nhỏ trong thiết kế. Đặc biệt, phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha được tinh chỉnh theo phong cách của Mazda CX-5 phiên bản mới ra mắt vào giữa năm 2023. Cụm đèn pha tích hợp dải đèn LED ban ngày hình chữ L thanh mảnh không chỉ mang lại hiệu ứng ánh sáng hiện đại mà còn giúp tăng cường sự nhận diện cho chiếc xe trên đường. Ở phía sau, cụm đèn hậu được thiết kế đồng bộ với đèn pha phía trước tạo nên sự hài hòa và đồng nhất về mặt thẩm mỹ. Những thay đổi này không chỉ nâng cao vẻ ngoài của Mazda CX-8 mà còn giúp chiếc xe thể hiện rõ phong cách thiết kế đặc trưng của thương hiệu Mazda – sang trọng và tinh tế. Không gian nội thất của Mazda CX-8 2025 vẫn được chú trọng với trang bị cao cấp và không gian rộng rãi. Xe sở hữu nội thất da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown nổi bật mang đến vẻ đẹp sang trọng và cảm giác thoải mái cho cả người lái và hành khách. Mazda CX-8 2025 trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn và tiện ích. Đáng chú ý nhất là gói an toàn thông minh i-Activsense, bao gồm các tính năng hỗ trợ lái thông minh hàng đầu phân khúc như Hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe Cruising & Traffic Support. Những công nghệ này không chỉ giúp tăng cường sự an toàn cho người lái mà còn mang lại cảm giác yên tâm khi di chuyển trong mọi tình huống giao thông. Mazda CX-8 2025 giữ nguyên động cơ của phiên bản tiền nhiệm với động cơ 2.5L hút khí tự nhiên, 4 xi-lanh sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và mượt mà. Xe được cung cấp với hai tùy chọn dẫn động cầu trước (FWD) và dẫn động 4 bánh (AWD) phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng của khách hàng. Mức giá xe Mazda CX-8 2025 tại thị trường Việt Nam được phân phối với ba phiên bản: Luxury, Premium và Signature AWD với mức lần lượt là 969 triệu đồng, 1.049 triệu đồng và 1.149 triệu đồng. Các phiên bản trang bị đầy đủ các tính năng cao cấp phù hợp với nhu cầu và sở thích của từng khách hàng. Phiên bản Signature AWD đặc biệt được bổ sung trong lần nâng cấp này mang đến nhiều tùy chọn hơn cho khách hàng doanh nhân với phong cách lịch lãm và khả năng vận hành mạnh mẽ. Xe cũng đi kèm với chính sách bảo hành lên đến 05 năm hoặc 150.000 km giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng trong thời gian dài. Mazda CX-8 2025 không chỉ đơn thuần là một chiếc SUV hạng trung mà còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sang trọng, công nghệ hiện đại và hiệu suất mạnh mẽ. Với những nâng cấp về ngoại thất, nội thất và tính năng an toàn, phiên bản mới này hứa hẹn sẽ tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu của những khách hàng yêu thích sự tinh tế và mạnh mẽ. Video: Chi tiết Mazda CX-8 2025 tại việt Nam (Theo Autodaily).

