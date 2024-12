Mazda CX-8 2025 chốt ra mắt Việt Nam, từ 969 triệu đồng

Đại lý cho biết mẫu xe Mazda CX-8 2025 mới dự kiến có 3 phiên bản gồm Luxury, Premium và Signature AWD đi kèm mức giá lần lượt là 969 triệu, 1,049 tỷ và 1,149 tỷ đồng. So với CX-8 hiện hành, giá khởi điểm của phiên bản mới tăng nhẹ 20 triệu đồng. Với mức giá xe Mazda CX-8 2025 tăng nhẹ, mẫu xe SUV 3 hàng ghế này sẽ được trang bị cụm đèn chiếu sáng trước kiểu mới, thay đổi cả giao diện đèn LED định vị ban ngày. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh góc cạnh hơn, nhưng mâm hợp kim vẫn là loại 19 inch như trước. Trang bị của Mazda CX-8 2025 tại Việt Nam nhiều khả năng không có sự thay đổi so với phiên bản hiện tại. Đây vẫn là một trong những mẫu SUV cỡ D có trang bị khá hiện đại trong phân khúc 7 chỗ. Các trang bị tiện ích gồm; màn hình giải trí có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa 3 vùng tự động, 10 loa Bose, ghế ngồi bọc da Nappa, màn hình hiển thị kính lái HUD... Gói trang bị an toàn của Mazda CX-8 mới được bổ sung cảm biến áp suất lốp. Bên cạnh đó là các tính năng kế thừa từ bản hiện tại gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng, phanh tự động khẩn cấp, đèn pha thông minh... Về trang bị vận hành, Mazda CX-8 2025 vẫn sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.5L, sản sinh công suất 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số tự động 6 cấp, đi kèm là hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh tùy từng phiên bản. Xe tích hợp sẵn chế độ lái thể thao, tính năng tạm ngắt động cơ khi dừng i-Stop và tính kiểm soát gia tốc thông minh G-Vectoring Control Plus. Sau khi ra mắt, Mazda CX-8 được kỳ vọng sẽ thêm phần cạnh tranh trước các đối thủ như Hyundai SantaFe và Kia Sorento. Trong đó, SantaFe 2024 là đối thủ đáng gờm nhất khi thế hệ mới ra mắt cách đây không lâu, thay đổi hoàn toàn từ thiết kế nội, ngoại thất tới động cơ, công nghệ. VIdeo: Người dùng đánh giá Mazda CX8 tại Việt Nam.

Đại lý cho biết mẫu xe Mazda CX-8 2025 mới dự kiến có 3 phiên bản gồm Luxury, Premium và Signature AWD đi kèm mức giá lần lượt là 969 triệu, 1,049 tỷ và 1,149 tỷ đồng. So với CX-8 hiện hành, giá khởi điểm của phiên bản mới tăng nhẹ 20 triệu đồng. Với mức giá xe Mazda CX-8 2025 tăng nhẹ, mẫu xe SUV 3 hàng ghế này sẽ được trang bị cụm đèn chiếu sáng trước kiểu mới, thay đổi cả giao diện đèn LED định vị ban ngày. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh góc cạnh hơn, nhưng mâm hợp kim vẫn là loại 19 inch như trước. Trang bị của Mazda CX-8 2025 tại Việt Nam nhiều khả năng không có sự thay đổi so với phiên bản hiện tại. Đây vẫn là một trong những mẫu SUV cỡ D có trang bị khá hiện đại trong phân khúc 7 chỗ. Các trang bị tiện ích gồm; màn hình giải trí có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa 3 vùng tự động, 10 loa Bose, ghế ngồi bọc da Nappa, màn hình hiển thị kính lái HUD... Gói trang bị an toàn của Mazda CX-8 mới được bổ sung cảm biến áp suất lốp. Bên cạnh đó là các tính năng kế thừa từ bản hiện tại gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng, phanh tự động khẩn cấp, đèn pha thông minh... Về trang bị vận hành, Mazda CX-8 2025 vẫn sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.5L, sản sinh công suất 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 252 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số tự động 6 cấp, đi kèm là hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh tùy từng phiên bản. Xe tích hợp sẵn chế độ lái thể thao, tính năng tạm ngắt động cơ khi dừng i-Stop và tính kiểm soát gia tốc thông minh G-Vectoring Control Plus. Sau khi ra mắt, Mazda CX-8 được kỳ vọng sẽ thêm phần cạnh tranh trước các đối thủ như Hyundai SantaFe và Kia Sorento. Trong đó, SantaFe 2024 là đối thủ đáng gờm nhất khi thế hệ mới ra mắt cách đây không lâu, thay đổi hoàn toàn từ thiết kế nội, ngoại thất tới động cơ, công nghệ. VIdeo: Người dùng đánh giá Mazda CX8 tại Việt Nam.