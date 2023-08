Mazda CX-5 2024 tăng giá mạnh, thêm bản Carbon Turbo sơn vàng cát

Thế mạnh của Mazda CX-5 khi cạnh tranh với các đối thủ chính là giá bán hợp lý và thiết kế thời trang, ít lỗi mốt. Tuy nhiên, ở phiên bản 2024, mẫu crossover cỡ C này đã đánh mất một phần lợi thế của mình khi giá bán tăng mạnh so với trước. Cụ thể, ở thị trường Mỹ, Mazda CX-5 2024 mới đã bị cắt bỏ bản 2.5 S tiêu chuẩn cũ. Sự thay đổi này khiến 2.5 S Select trở thành bản tiêu chuẩn mới đồng thời đẩy giá xe Mazda CX-5 2024 khởi điểm tăng lên mức 29.300 USD. So với phiên bản 2023, Mazda CX-5 2024 tăng giá 2.600 USD. Ngoài ra, Mazda CX-5 2.5 S Select còn đắt hơn 800 USD so với thời điểm trước đó. Bù lại, khách hàng mua Mazda CX-5 2024 bản tiêu chuẩn sẽ có nhiều trang bị hơn trước. Có thể kể đến một số trang bị tiêu chuẩn của mẫu crossover cỡ C này ở thị trường Mỹ như ghế bọc bằng da tổng hợp, sưởi ghế trước, ghế lái chỉnh điện, màn hình cảm ứng trung tâm 10,3 inch,... ...khởi động nút bấm, hệ thống âm thanh 6 loa, 4 cổng USB, phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát làn đường chủ động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo điểm mù. Ngoài ra, Mazda CX-5 2024 bản tiêu chuẩn còn được bổ sung hệ thống tự động ngắt động cơ tạm thời i-Stop, giúp lượng xăng tiêu thụ giảm xuống còn 8,4 lít/100 km. Không chỉ 2.5 S Select mà các bản còn lại của Mazda CX-5 2024 tại thị trường Mỹ cũng tăng giá. Riêng bản 2.5 Turbo đã biến mất, thay thế bằng Carbon Turbo mới. Điểm nhấn của Mazda CX-5 Carbon Turbo 2024 chính là màu sơn vàng cát Zircon Sand Metallic. Ngoài ra, xe còn có 1 tùy chọn màu sơn khác là nâu vàng Platinum Quartz. Tương phản với màu sơn là những chi tiết ngoại thất màu đen bóng như ốp gương chiếu hậu, lưới tản nhiệt và vành la-zăng hợp kim nhôm nhằm đem đến ngoại hình ấn tượng hơn bản Carbon Turbo. Bên trong Mazda CX-5 Carbon Turbo 2024 là sự kết hợp của những chất liệu nội thất cao cấp như da lộn màu đen và da màu nâu Terracotta. Bên cạnh đó là những chi tiết ốp nội thất màu xám nòng súng, mang đến "cảm giác trường tồn với thời gian". Chưa dừng ở đó, hãng Mazda còn bổ sung bản Turbo Premium mới cho mẫu xe ăn khách của mình. Được định vị giữa bản Carbon Turbo và bản Turbo Signature cao cấp nhất, Turbo Premium là sự kết hợp giữa 2 phong cách thể thao và sang trọng. Những thay đổi còn lại của Mazda CX-5 2024 ở thị trường Mỹ bao gồm 2 cổng USB phía trước và hệ thống âm thanh Bose mới trên bản 2.5 S Carbon Edition. Bản 2.5 S Premium Plus có thêm kết nối Android Auto/Apple CarPlay và sạc điện thoại không dây. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mazda CX-5 2024 ở thị trường Mỹ là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 251 Nm. Thứ hai là là động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L với công suất tối đa 256 mã lực và mô-men xoắn cực đại 434 Nm nếu chạy bằng xăng octane 93. Cả hai đều đi với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Giá bán của Mazda CX-5 Carbon Turbo 2024 là từ 37.000 USD trong khi mức tương ứng của bản Turbo Premium là 37.800 USD. Bản Turbo Signature cao cấp nhất có giá 40.600 USD. Video: Mazda CX-5 2023 chốt giá từ 749 triệu tại Việt Nam.

Thế mạnh của Mazda CX-5 khi cạnh tranh với các đối thủ chính là giá bán hợp lý và thiết kế thời trang, ít lỗi mốt. Tuy nhiên, ở phiên bản 2024, mẫu crossover cỡ C này đã đánh mất một phần lợi thế của mình khi giá bán tăng mạnh so với trước. Cụ thể, ở thị trường Mỹ, Mazda CX-5 2024 mới đã bị cắt bỏ bản 2.5 S tiêu chuẩn cũ. Sự thay đổi này khiến 2.5 S Select trở thành bản tiêu chuẩn mới đồng thời đẩy giá xe Mazda CX-5 2024 khởi điểm tăng lên mức 29.300 USD. So với phiên bản 2023, Mazda CX-5 2024 tăng giá 2.600 USD. Ngoài ra, Mazda CX-5 2.5 S Select còn đắt hơn 800 USD so với thời điểm trước đó. Bù lại, khách hàng mua Mazda CX-5 2024 bản tiêu chuẩn sẽ có nhiều trang bị hơn trước. Có thể kể đến một số trang bị tiêu chuẩn của mẫu crossover cỡ C này ở thị trường Mỹ như ghế bọc bằng da tổng hợp, sưởi ghế trước, ghế lái chỉnh điện, màn hình cảm ứng trung tâm 10,3 inch,... ...khởi động nút bấm, hệ thống âm thanh 6 loa, 4 cổng USB, phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát làn đường chủ động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo điểm mù. Ngoài ra, Mazda CX-5 2024 bản tiêu chuẩn còn được bổ sung hệ thống tự động ngắt động cơ tạm thời i-Stop, giúp lượng xăng tiêu thụ giảm xuống còn 8,4 lít/100 km. Không chỉ 2.5 S Select mà các bản còn lại của Mazda CX-5 2024 tại thị trường Mỹ cũng tăng giá. Riêng bản 2.5 Turbo đã biến mất, thay thế bằng Carbon Turbo mới. Điểm nhấn của Mazda CX-5 Carbon Turbo 2024 chính là màu sơn vàng cát Zircon Sand Metallic. Ngoài ra, xe còn có 1 tùy chọn màu sơn khác là nâu vàng Platinum Quartz. Tương phản với màu sơn là những chi tiết ngoại thất màu đen bóng như ốp gương chiếu hậu, lưới tản nhiệt và vành la-zăng hợp kim nhôm nhằm đem đến ngoại hình ấn tượng hơn bản Carbon Turbo. Bên trong Mazda CX-5 Carbon Turbo 2024 là sự kết hợp của những chất liệu nội thất cao cấp như da lộn màu đen và da màu nâu Terracotta. Bên cạnh đó là những chi tiết ốp nội thất màu xám nòng súng, mang đến "cảm giác trường tồn với thời gian". Chưa dừng ở đó, hãng Mazda còn bổ sung bản Turbo Premium mới cho mẫu xe ăn khách của mình. Được định vị giữa bản Carbon Turbo và bản Turbo Signature cao cấp nhất, Turbo Premium là sự kết hợp giữa 2 phong cách thể thao và sang trọng. Những thay đổi còn lại của Mazda CX-5 2024 ở thị trường Mỹ bao gồm 2 cổng USB phía trước và hệ thống âm thanh Bose mới trên bản 2.5 S Carbon Edition. Bản 2.5 S Premium Plus có thêm kết nối Android Auto/Apple CarPlay và sạc điện thoại không dây. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Mazda CX-5 2024 ở thị trường Mỹ là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L, tạo ra công suất tối đa 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 251 Nm. Thứ hai là là động cơ xăng Skyactiv-G 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L với công suất tối đa 256 mã lực và mô-men xoắn cực đại 434 Nm nếu chạy bằng xăng octane 93. Cả hai đều đi với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Giá bán của Mazda CX-5 Carbon Turbo 2024 là từ 37.000 USD trong khi mức tương ứng của bản Turbo Premium là 37.800 USD. Bản Turbo Signature cao cấp nhất có giá 40.600 USD. Video: Mazda CX-5 2023 chốt giá từ 749 triệu tại Việt Nam.