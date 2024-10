Mazda BT-50 2025 trình làng "lột xác", có đe doạ các đối thủ?

Mazda đã chính thức vén màn phiên bản mới của dòng xe bán tải BT-50 ở thị trường Úc. Theo hãng Mazda, đây là sự kiện ra mắt toàn cầu của mẫu xe này. Đúng như hình ảnh do hãng công bố trước đó, Mazda BT-50 2025 mới đã được thay đổi nhẹ ở thiết kế ngoại thất. Những chi tiết mới của mẫu xe này chủ yếu tập trung vào khu vực đầu xe. Tại đây, bán tải Mazda BT-50 2025 được trang bị lưới tản nhiệt mới thể thao hơn. Lưới tản nhiệt này được sơn màu đen bóng và có điểm nhấn màu đỏ tương phản, tương tự CX-5 cũng như Mazda2. Bao quanh lưới tản nhiệt là viền dày dặn và cũng được sơn màu đen bóng. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha mới, tích hợp 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L", giống hệt với Mazda CX-5 và CX-8. Thay đổi tiếp theo ở khu vực đầu xe nằm ở cản trước với ốp gầm sơn màu bạc mới. Không có gì ngạc nhiên khi khu vực bên sườn của mẫu xe bán tải này vẫn giữ nguyên như trước, trừ vành la-zăng. Bộ vành này có thiết kế đa chấu và sơn màu đen ấn tượng hơn. Nâng cấp còn lại của Mazda BT-50 2025 nằm ở cửa cốp sau và cụm đèn hậu mới. Bên trong xe, Mazda BT-50 2025 chỉ có một số thay đổi như màn hình cảm ứng trung tâm với phần mềm mới, tương tự Isuzu D-Max, bảng đồng hồ và chất liệu bọc ghế. Ở bản cao cấp, màn hình thông tin giải trí của xe có kích thước 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây nhờ phần mềm mới. Màn hình đa thông tin 7 inch nằm giữa 2 đồng hồ cơ, hiển thị những thông tin lái như công-tơ-mét, nhiên liệu và vòng tua máy. Trong khi đó, màn hình thông tin giải trí lại có thể hiển thị góc nghiêng thực tế của vô lăng và tình trạng của hệ thống cảnh báo áp suất lốp. Ngoài ra, xe còn được trang bị cổng sạc USB Type C và phím cơ chỉnh âm lượng/radio cải tiến. Trong khi đó, các tính năng chính của hệ thống thông tin giải trí được chỉnh bằng nút cảm ứng thay vì phím vật lý. Không chỉ tiện nghi hơn, Mazda BT-50 2025 còn được bổ sung những tính năng an toàn mới. Theo đó, xe được trang bị hệ thống phanh khẩn cấp tự động nâng cấp với camera âm thanh nổi mới, cho phép phát hiện thêm cả mô tô và người đi bộ ở giao lộ. Camera lùi của xe đi kèm thấu kính được phủ một lớp film chống nước, mang đến hình ảnh rõ ràng hơn trong điều kiện thời tiết ẩm ướt. Những tính năng an toàn chủ động mới khác của xe gồm có hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái khi tắc đường, và hệ thống hỗ trợ giới hạn tốc độ với tính năng nhận diện biển báo giao thông. Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi có thể phanh khi xe gặp chướng ngại vật thay vì chỉ cảnh báo người lái. Trong khi đó, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường giờ đây có thể phát hiện lề đường dù không có vạch kẻ. Đáng tiếc là động cơ của Mazda BT-50 2025 không có gì mới. Tại thị trường Úc, xe dùng động cơ diesel tăng áp, dung tích 3.0L với công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Trong thời gian tới, có thể xe sẽ được bổ sung động cơ mild hybrid mới như Isuzu D-Max ở thị trường Thái Lan. Khi mua mẫu xe bán tải này, khách hàng Úc có thể chọn 3 màu sắc ngoại thất mới là đỏ Red Earth, trắng Geode White, và xanh dương Sailing Blue. Giá xe Mazda BT-50 2025 hiện chưa được công bố. Xe sẽ mặt tại các showroom ở thị trường Úc vào quý I năm sau. Sau Úc, Mazda BT-50 2025 dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường khác như Đông Nam Á. Hiện chưa rõ mẫu xe bán tải này có quay trở lại thị trường Việt Nam hay không. Từ hồi tháng 5/2024, BT-50 đã lặng lẽ biến mất khỏi danh mục sản phẩm của Mazda Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, Mazda vẫn chưa giải thích lý do vì sao ngừng bán mẫu xe bán tải này ở Việt Nam. Video: Ra mắt xe bán tải Mazda BT-50 2025.

