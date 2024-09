Maserati Levante Trofeo hơn 15 tỷ gây tai nạn "bẹp dúm" ở Sài Gòn

Vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 31/8/2024 vừa qua, trên đường Mai Chí Thọ thuộc địa bàn Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đáng chú ý. Vụ tai nạn này liên quan đến chiếc SUV hạng sang mang thương hiệu Maserati Levante Trofeo Launch Edition hàng hiếm. Theo thông tin ban đầu, chiếc SUV hạng sang chưa rõ biển kiểm soát này đang lưu thông trên đường Mai Chí Thọ theo hướng từ hầm Thủ Thiêm về nút giao An Phú. Khi đến đoạn cầu Cá Trê Lớn thuộc địa bàn phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, chiếc Maserati Levante Trofeo Launch Edition mất lái và bất ngờ lộn nhiều vòng rồi tông vào dải phân cách. Rất may, không có ai bị thương nặng sau vụ tai nạn này. Theo nhân chứng tại hiện trường, chiếc xe chở theo 2 người, 1 nam và 1 nữ. Tuy nhiên, chiếc Maserati Levante Trofeo Launch Edition tai nạn đã không được may mắn như vậy. Cú va chạm mạnh đã khiến chiếc SUV hạng sang này biến dạng hoàn toàn. Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc Maserati Levante Trofeo Launch Edition bẹp dúm bị vỡ nát toàn bộ khu vực đầu xe và phía sau. Thậm chí, cửa cốp sau của xe còn bị văng sang làn đường đối diện, nằm cạnh dải phân cách. Trong khi đó, bánh trước bên phải của chiếc xe này nằm trên vỉa hè của làn đường đối diện. Bên trong xe, toàn bộ túi khí trước và túi khí hai bên sườn đã bung ra, phủ kín nội thất. Thời điểm xảy ra tai nạn mặt đường ẩm ướt do có mưa nhỏ. Theo một số nguồn tin, chiếc xe gặp tai nạn khi đang cho khách lái thử. Ngay sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để di dời chiếc xe gặp sự cố cũng như điều tiết giao thông. Chiếc Maserati Levante Trofeo hàng hiếm không may gặp tai nạn này thuộc phiên bản giới hạn Launch Edition, chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 100 chiếc trên toàn cầu. Xe có giá niêm yết hơn 15 tỷ đồng. Trofeo vốn là phiên bản hiệu suất cao của dòng SUV hạng sang Maserati Levante. Xe được trang bị nhiều chi tiết ngoại thất và nội thất ốp sợi carbon bền, nhẹ. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu bộ vành hợp kim 21 inch bằng hợp kim nhôm nhẹ, hệ thống giải trí Maserati Touch Control Plus và hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins với 17 loa công suất lớn. Điểm nhấn của Maserati Levante Trofeo Launch Edition nằm ở khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 3.8L, sản sinh công suất tối đa 590 mã lực và mô-men xoắn cực đại 730 Nm. Đây cũng là động cơ được dùng cho những mẫu siêu xe như Ferrari F8 hay SF90 Stradale. Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ZF 8 cấp. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 3,9 giây và đạt vận tốc tối đa 304 km/h. Video: Maserati Levante Trofeo chính hãng hơn 15 tỷ tại Việt Nam.

