Maserati Levante Trofeo Launch Edition hơn 16 tỷ, độc nhất VN

Vừa về với chủ chiếc Maserati Levante Trofeo Launch Edition 1 of 100 đã nhanh chóng được ra biển và lăn bánh trên đường phố. Xe có màu xanh nhám - Blu Emozione Matte độc nhất tại Việt Nam và đi kèm giá niêm yết hơn 16 tỷ đồng. Là sự kết hợp giữa sự sang trọng, hiện đại và mang những di sản có tính lịch sử về các dòng xe thể thao, Maserati đã minh chứng là sự lựa chọn hàng đầu từ các vị doanh nhân thành đạt cho đến giới quý tộc sưu tầm xe SUV Maserati Levante Trofeo Launch Edition đẳng cấp. Với thiết kế không thể nhầm lẫn của Levante, xe đã đạt đến cấp độ thể thao vượt trội khi cản trước và cản sau xe, ốp sườn ở hai bên hông, bệ cửa đều được làm bằng sợi carbon siêu nhẹ có độ bóng cao. Ở phía trước, Levante Trofeo trang bị đèn pha full LED tích hợp đèn LED ma trận. Đặc biệt, xe được trang bị bộ mâm Orione Forged Staggered kích thước 22 inch cùng hệ thống phanh kép đường kính lên đến 380mm, kết hợp bộ kẹp phanh thể thao màu bạc ấn tượng, mang đến cho chiếc Trofeo khả năng xử lý cân bằng hoàn hảo và an tâm khi vận hành ở tốc độ cao. Xe còn có hệ thống ống xả kép bằng thép không gỉ mạ chrome, mang đến âm thanh ống xả có một không hai. Và để nhấn mạnh hơn, logo “Saetta” Trofeo được trang trí tại trụ C mang tính biểu tượng của chiếc Levante theo phong cách coupe. Bên trong cabin của Levante Trofeo là đường nét thiết kế trang nhã tạo nên một không gian sang trọng thuần túy. Trần da lộn Alcantara đi cùng nội thất được bọc da “Pieno Fiore” khác biệt hoàn toàn với các loại da khác, Pieno Fiore giữ gìn chất lượng tự nhiên tới độ hoàn hảo, với đường chỉ khâu tương phản màu xanh và logo "Trofeo" mang lại cảm giác tự nhiên, sang trọng, mềm mại. Maserati Levante Trofeo được trang bị động cơ mạnh nhất từng được trang bị trên một chiếc xe đường trường của Maserati. Động cơ V8 hung hãn của dòng xe Levante Trofeo sản sinh công suất lên đến 590Hp với mô-men xoắn cực đại 730Nm. Nhờ đó giúp Maserati Levante Trofeo Launch Edition siêu sang tăng tốc trong chớp mắt đến 100km/h chỉ trong một khoảnh khắc với 3,9 giây và đạt ngưỡng tốc độ tối đa 304 km/h. Đây là một trong những sức mạnh đặc trưng mà lần đầu tiên Maserati chạm đến ở một dòng SUV. Video: Maserati Levante Trofeo Launch Edition 1 of 100 tại Việt Nam.

