Maserati Levante chạy 6 năm, đại gia Hà Nội lỗ hơn 3 tỷ đồng

Maserati là mẫu SUV không quá phổ biến tại thị trường Việt Nam bởi mức giá cao và khá kén khách chơi. Chính vì vậy, mỗi chiếc xe bán lại đều gây được sự chú ý dù việc tìm được chủ nhân tiếp theo là không hề dễ dàng, và Maserati Levante hạng sang cũng không ngoại lệ. Mới đây, một chiếc Maserati Levante đời 2017 tại Hà Nội đã được chủ nhân rao bán trên sàn xe cũ. Xe sở hữu ngoại thất màu xanh đậm, khá đặc biệt. Sau khoảng 6 năm lăn bánh, xe vẫn có ngoại hình tương đối mới với nước sơn bóng bẩy cùng nhiều chi tiết đã được nâng cấp mới. Về ngoại hình, xe được trang bị lưới tản nhiệt dạng nan dọc mạ chrome sáng bóng, theo phong cách hàm cá mập đặc trưng của Maserati. Logo đinh ba của thần Neptune nằm ở vị trí trung tâm. Cụm đèn hậu nổi bật nhờ dải LED chuyển màu, đèn pha và đèn chiếu sáng ban ngày LED. Dải LED định vị ép sát nắp ca-pô, kéo dài tới ca-lăng trước khá lạ mắt. Về nguyên bản, xe sử dụng vành đúc thể thao 21 inch, đa chấu, kết hợp với lốp run flat của Continental. Hệ thống ống xả thể thao với bốn họng xả, phát ra âm thanh đặc trưng trên xe Maserati. Về nội thất, xe được bọc da toàn bộ với 2 tông màu chủ đạo là đen và nâu. Chất lượng xe còn khá mới so vsau khoảng 6 năm sử dụng. Bảng táp-lô và bảng điều khiển trung tâm được lắp đặt màn hình cảm ứng 8,4 inch. Xe được trang bị hệ thống giải trí Maserati Touch Control Plus, tính năng CarPlay của Apple, Android Auto, nhận diện giọng nói, hai cổng USB, một cổng điện 12V cho sạc di động... Levante thường có 2 tùy chọn là hệ thống âm thanh Harman Kardon 14 loa hoặc Bowers & Wilkins 17 loa. Nhờ thân xe rộng cùng trục cơ sở dài, hàng ghế sau đủ chỗ cho 3 hành khách ngồi một cách tương đối thoải mái. Khoang hành lý của Levante có dung tích lên tới 580 lít. Cốp xe có thể đóng/mở bằng điện và tích hợp cử chỉ đá chân. Gói trang bị an toàn trên xe bao gồm: hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phanh khẩn cấp (BA), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống kiểm soát lực kéo (ASR), hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc (HAS), Camera 360 độ,… Maserati Levante 2017 sử dụng động cơ V6 tăng áp đôi, dung tích 3.0L, công suất 350 mã lực tại 5000 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 500 Nm tại 4500 đến 5000 vòng/phút. Trong vòng 5,2 giây Maserati SUV này có thể tăng tốc từ 0-100km/h, tốc độ tối đa 264km/h. Đi kèm là hộp số 8 cấp ZF Sachs và hệ dẫn động 4 bánh. Khi mới ra mắt Việt Nam, giá xe Maserati Levante 2017 chính hãng tại Việt Nam dao động từ 5-6 tỷ đồng. Phiên bản trong bài viết này được nhập khẩu tư nhân thời điểm đó có gia không dưới 6 tỷ đồng. Sau khoảng 6 năm lăn bánh, hiện chủ xe đang chào bán hơn 2,5 tỷ đồng (chưa ra biển số) - rẻ tới hơn 3 tỷ đồng khi mua mới. Video: Maserati Levante - SUV hạng sang giá 6,37 tỷ tại Việt Nam.

