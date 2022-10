Maserati GranTurismo 2023 mới có phiên bản chạy điện hoàn toàn

Maserati GranTurismo 2023 mới kết hợp phong cách thiết kế độc đáo với những đường nét kiểu dáng hiện đại kết hợp với khoang nội thất bốn chỗ sang trọng. Thế hệ mới của Maserati GranTurismo thể thao đã phát triển về tất cả các kích thước với chiều dài 4.959 mm, chiều rộng 1.957 mm và chiều cao 1.353 mm. Chiều dài cơ sở của xe được ấn định ở mức 2.929 m. Phiên bản Trofeo dài hơn một chút so với Modena và Folgore, có kích thước 4.966 mm. Mẫu xe trông rất tương đồng so với người tiền nhiệm trong giai đoạn (2007-2019) với nắp ca-pô dài và mũi thấp, nhưng thân xe sở hữu nhiều đường nét ấn tượng hơn. Các nhà thiết kế đã cố gắng giữ cho tổng chiều cao khá thấp, đồng thời kéo dài khoảng cách giữa bánh trước và cửa để có tỷ lệ truyền thống. Các chi tiết đặc trưng bao gồm nắp ca-pô hình vỏ sò tích hợp các hốc gió, mũi xe thấp với biểu tượng Trident, đèn pha gắn trên chắn bùn lấy cảm hứng từ MC20 và Grecale, chắn bùn sau cơ bắp và đèn hậu LED mỏng được bố trí theo chiều ngang. Sự khác biệt về kiểu dáng giữa ba biến thể là tinh tế nhưng đáng chú ý. Cản trước có cửa hút nhỏ hơn và kiểu lưới tản nhiệt khác trên Folgore, phiên bản Modena có phần trước được hoàn thiện tối màu trong khi Trofeo được trang trí cửa hút thể thao hơn và bộ chia theo phiên bản cụ thể với các phần cùng màu thân xe. Các mẫu xe có sự khác biệt ở chính bộ mâm xe hợp kim, kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau. Ở phía sau, phiên bản Folgore không có ống xả, còn lại cả hai mẫu xe chạy bằng ICE đều có ống xả quad. Tương tự như phía trước, tấm chắn phía sau của Modena tinh tế hơn một chút so với Trofeo với bộ khuếch tán nổi bật, cửa hút gió mạnh mẽ hơn và cánh lướt gió làm bằng sợi carbon. Maserati GranTurismo được chế tạo dựa trên một kiến trúc trọng lượng nhẹ mới được làm từ nhôm, magiê và thép. Tất cả các biến thể đều có hệ thống treo xương đòn kép với trục lái “bán ảo” ở phía trước và hệ thống treo đa liên kết ở phía sau với lò xo khí điều khiển điện tử được trang bị tiêu chuẩn. Những phiên bản chạy xăng trang bị động cơ tăng áp kép V6 Nettuno 3.0 lít của riêng Maserati. Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số tự động 8 cấp của ZF. Người lái có thể chọn trong số năm chế độ lái bao gồm Comfort, GT, Sport, Corsa và ESC-Off. Trong GranTurismo Modena, mẫu xe có khả năng sản sinh công suất 490 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm. Mẫu xe này có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,9 giây và tốc độ tối đa 302 km/h. GranTurismo Trofeo tập trung vào hiệu suất có phiên bản động cơ V6 mạnh mẽ hơn, sản sinh công suất 550 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm, đồng thời có bộ vi sai tự khóa điện tử. So với phần còn lại của dòng sản phẩm Maserati, động cơ này mạnh hơn mức 523 mã lực của Grecale Trofeo SUV nhưng ít hơn 621 mã lực (của siêu xe MC20). GranTurismo Trofeo tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,2 giây và có thể đạt tốc độ tối đa 320 km/h. GranTurismo Folgore chạy điện hoàn toàn là mẫu xe thương mại mạnh nhất của Maserati với công suất kết hợp 751 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm. Kiến trúc 800 volt bao gồm bộ ba mô-tơ điện nam châm vĩnh cửu sản sinh công suất 402 mã lực mỗi mô-tơ và pin 92,5 kWh hình xương chữ T sử dụng công nghệ từ Formula E. Công suất được truyền tới cả bốn bánh xe bằng sự trợ giúp của vectơ mô-men xoắn. Folgore cũng có thêm một chế độ lái xe được gọi là Max Range. Kết quả của sản lượng ấn tượng này, GranTurismo Folgore có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h (trong 2,7 giây và từ 0 - 200 km/h trong 8,8 giây, trong khi tốc độ tối đa là 320 km/h. Về cân bằng trọng lượng, Folgore có tỷ lệ hoàn hảo 50:50 giữa các trục nhờ vị trí đặt pin, trong khi Modena và Trofeo được đánh giá ở mức 52:48 do khối lượng của động cơ V6 ở phía trước. GranTurismo đi kèm với một khoang lái kỹ thuật số hoàn toàn bao gồm cụm công cụ kỹ thuật số 12,2 inch có thể cấu hình, màn hình hiển thị head-up, màn hình cảm ứng thông tin giải trí 12,3 inch và một màn hình cảm ứng 8,8 inch khác trên bảng điều khiển trung tâm. Người dùng có thể tương tác với thông tin giải trí thông qua cảm ứng, cử chỉ và lệnh thoại bằng cách sử dụng Maserati Intelligent Assistant (MIA) được cập nhật. Một chiếc xe thể thao sang trọng phải đi kèm với hệ thống âm thanh phù hợp, vì vậy Maserati đang cung cấp hệ thống 19 loa 1.195 Watt của Sonus Faber. Hiện mức giá xe Maserati GranTurismo 2023 vẫn chưa công bố. Video: Giới thiệu Maserati GranTurismo 2023 hoàn toàn mới.

