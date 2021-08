Maserati Ghibli GranSport 2021 đầu tiên về Việt Nam tại Hà Nội

Maserati Ghibli 2021 mới cập bến Việt Nam theo dạng nhập khẩu chính hãng, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ là phiên bản S hay SQ4 nhưng qua một số hình ảnh được tung ra thì nhiều khả năng đây là phiên bản S vì sở hữu bộ mâm đen 7 chấu kép. Maserati Ghibli GranSport 2021 hạng sang sở hữu một ngoại hình mạnh mẽ, thể thao với bộ cánh màu trắng cùng một số chi tiết được sơn đen tương phản tạo điểm nhấn. Phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt với thiết kế 10 nan dọc kết hợp logo “cây đinh ba” nằm giữa, hệ thống đèn pha LED Adaptive Matrix và đèn LED định vị ban ngày mang một nét sắc sảo hơn. Cản trước và hốc hút gió ở hai bên cạnh được sơn đen càng tăng thêm vẻ thể thao cho chiếc Maserati Ghibli GranSport Nhìn ngang thân xe, Maserati Ghibli có 3 lỗ thoáng với đường viền xanh đặt ở ốp sườn bánh trước và tem GranSport phía dưới. Maserati Ghibli GranSport 2021 được trang bị bộ la-zăng 7 chấu kép được sơn đen bao bởi lốp P Zero cùng cùm phanh màu xanh dương. Di chuyển ra phía sau, Maserati Ghibli GranSport 2021 có cụm đèn hậu LED được tinh chỉnh lại góc cạnh, cao cấp hơn. Phía dưới là bộ đôi ống xả kép và cản sau được sơn đen. Bước vào trong cabin, chiếc Maserati mới cập bến Việt Nam sở hữu nội thất được bọc da đen cùng một số chi tiết được làm từ sợi carbon, gỗ và kim loại mang đến vẻ cao cấp. Màn hình thông tin giải trí trung tâm đã được tăng kích thước từ 8,4 inch lên 10,1 inch và được thiết kế có viền mỏng, không khung, tích hợp hệ điều hành Maserati Intelligent Assistant (MIA) mới.Bên canh đó, Maserati Ghibli GranSport 2021 có thiết kế nội thất không quá khác biệt so với đời cũ và được trang bị một số tiện nghi đáng chú ý như: cửa sổ trời chỉnh điện, sạc điện thoại không dây, cảm biến chất lượng không khí, lẫy chuyển số thể thao sau vô-lăng và 2 tùy chọn hệ thống âm thanh Harman Kardon hoặc Bowers & Wilkins. Maserati Ghibli Grand Sport 2021 được trang bị động cơ V6 3.0 tăng áp kép do Ferrari sản xuất cho công suất 345 mã lực với phiên bản S và 404 mã lực cho bản SQ4. Cả 2 phiên bản đều đi kèm hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động cầu sau trên bản S và 4 bánh trên bản SQ4. Với khối động cơ trên, bản S có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 5,5 giây trong khi bản SQ4 nhanh hơn với mức 4,6 giây. Tốc độ tối đa của xe là 285 km/h và có 5 chế độ lái. Về trang bị an toàn, Maserati Ghibli Grand Sport 2021 sở hữu một số tính năng nổi bật gồm: hỗ trợ giữ làn đường, camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ điểm mù chủ động, nhận dạng biển báo giao thông, kiếm soát xuống dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc ( HAS), Hiện giá xe Maserati Ghibli Grand Sport 2021 mới nhập khẩu về Việt Nam vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu Maserati Ghibli và Quattroporte Trofeo thế hệ mới.

