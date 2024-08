Lynk & Co Z10 - sedan điện từ 702 triệu đồng có thể về Việt Nam?

Lynk & Co, đơn vị chiến thắng nhiều danh hiệu WTCR, đã chính thức mở đơn đặt hàng trước cho mẫu xe sedan chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của mình, Lynk & Co, Z10 2024 mới. Sự kiện này đánh dấu bước tiến đáng kể trong quá trình chuyển đổi sang xe điện của thương hiệu. Thông tin ban đầu tiết lộ, sedan điện Lynk & Co Z10 được cung cấp với năm phiên bản, nhưng chỉ có 1 bản lộ giá bán là từ 215.800 nhân dân tệ (30.100 đô la), tương đương 702 triệu đồng. Người mua sẽ được hưởng một gói sản phẩm trị giá hơn 28.000 nhân dân tệ (3.900 đô la) khi đặt hàng trong giai đoạn này. Gói sản phẩm bao gồm hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa, ghế Nappa, phiếu mua hàng sạc và nhiều hơn nữa. Được xây dựng trên cùng nền tảng Sustainable Experience Architecture (SEA) như Zeekr 001, Lynk & Co Z10 có cấu hình 400V và 800V. Các phiên bản này được cung cấp năng lượng bởi pin lithium sắt phosphate (LFP), mang lại phạm vi ấn tượng. Mẫu xe Lynk & Co Z10 tiêu chuẩn có động cơ dẫn động cầu sau 200 kW, tương đương 268 mã lực kết hợp với pin 71 kWh, cung cấp phạm vi theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc là 602 km. Các biến thể cao cấp hơn có pin 95 kWh, với các mẫu xe hàng đầu tự hào có phạm vi CLTC là 806 km. Chiếc Z10 hàng đầu, với thiết lập động cơ kép (310 kW, 416 mã lực phía sau và 270 kW, 362 mã lực phía trước), tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 3,5 giây và có thể tăng thêm 573 km phạm vi chỉ trong 15 phút, nhờ hệ thống sạc nhanh 800V. Ở thiết kế, Lynk & Co Z10 có thiết kế khí động học, bóng bẩy. Phía trước có đèn chạy ban ngày LED tách đôi, trong khi phía sau có dải đèn LED liên tục tích hợp với đèn pha chính. Hình bóng giống như xe coupe của chiếc sedan này, được xác định bởi đường mái dốc và đường viền hông xe nhô lên, góp phần tạo nên hệ số cản thấp chỉ 0,198 Cd. Kích thước của nó là chiều dài 5.028 mm, chiều rộng 1.966 mm và 1468 mm chiều cao, đưa nó vào danh mục xe sedan cỡ trung đến lớn, với chiều dài cơ sở là 3.005 mm. Bên trong, chiếc sedan chạy điện Lynk & Co Z10 mang đến một môi trường sang trọng và công nghệ tiên tiến. Cabin có bảng điều khiển kỹ thuật số hẹp 12,3:1, màn hình đa phương tiện nổi 15,4 inch nổi bật và vô lăng đa chức năng hai chấu. Sự thoải mái được ưu tiên, với ghế bọc da có chức năng sưởi ấm, thông gió và massage cho hành khách phía trước và phía sau. Những người đam mê âm thanh sẽ đánh giá cao hệ thống âm thanh Harman Kardon, bao gồm 23 loa và bộ khuếch đại 1600W được tăng cường bởi công nghệ âm thanh toàn cảnh WANOS. Được thiết lập để cạnh tranh với các mẫu xe phổ biến như Zeekr 001, BYD Han EV và Xiaomi SU7, chiếc sedan chạy điện Lynk & Co Z10 đã sẵn sàng tạo ấn tượng mạnh mẽ trên thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc. Với sự kết hợp giữa hiệu suất, công nghệ và sự sang trọng, Lynk & Co Z10 2024 chạy điện sẽ nhanh chóng thu hút khách hàng ngay từ bây giờ, cho đến khi chính thức ra mắt vào ngày 5 tháng 9. Video: Xem chi tiết Lynk & Co Z10 - sedan điện củav Trung Quốc.

Lynk & Co, đơn vị chiến thắng nhiều danh hiệu WTCR, đã chính thức mở đơn đặt hàng trước cho mẫu xe sedan chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của mình, Lynk & Co, Z10 2024 mới. Sự kiện này đánh dấu bước tiến đáng kể trong quá trình chuyển đổi sang xe điện của thương hiệu. Thông tin ban đầu tiết lộ, sedan điện Lynk & Co Z10 được cung cấp với năm phiên bản, nhưng chỉ có 1 bản lộ giá bán là từ 215.800 nhân dân tệ (30.100 đô la), tương đương 702 triệu đồng. Người mua sẽ được hưởng một gói sản phẩm trị giá hơn 28.000 nhân dân tệ (3.900 đô la) khi đặt hàng trong giai đoạn này. Gói sản phẩm bao gồm hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa, ghế Nappa, phiếu mua hàng sạc và nhiều hơn nữa. Được xây dựng trên cùng nền tảng Sustainable Experience Architecture (SEA) như Zeekr 001, Lynk & Co Z10 có cấu hình 400V và 800V. Các phiên bản này được cung cấp năng lượng bởi pin lithium sắt phosphate (LFP), mang lại phạm vi ấn tượng. Mẫu xe Lynk & Co Z10 tiêu chuẩn có động cơ dẫn động cầu sau 200 kW, tương đương 268 mã lực kết hợp với pin 71 kWh, cung cấp phạm vi theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc là 602 km. Các biến thể cao cấp hơn có pin 95 kWh, với các mẫu xe hàng đầu tự hào có phạm vi CLTC là 806 km. Chiếc Z10 hàng đầu, với thiết lập động cơ kép (310 kW, 416 mã lực phía sau và 270 kW, 362 mã lực phía trước), tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 3,5 giây và có thể tăng thêm 573 km phạm vi chỉ trong 15 phút, nhờ hệ thống sạc nhanh 800V. Ở thiết kế, Lynk & Co Z10 có thiết kế khí động học, bóng bẩy. Phía trước có đèn chạy ban ngày LED tách đôi, trong khi phía sau có dải đèn LED liên tục tích hợp với đèn pha chính. Hình bóng giống như xe coupe của chiếc sedan này, được xác định bởi đường mái dốc và đường viền hông xe nhô lên, góp phần tạo nên hệ số cản thấp chỉ 0,198 Cd. Kích thước của nó là chiều dài 5.028 mm, chiều rộng 1.966 mm và 1468 mm chiều cao, đưa nó vào danh mục xe sedan cỡ trung đến lớn, với chiều dài cơ sở là 3.005 mm. Bên trong, chiếc sedan chạy điện Lynk & Co Z10 mang đến một môi trường sang trọng và công nghệ tiên tiến. Cabin có bảng điều khiển kỹ thuật số hẹp 12,3:1, màn hình đa phương tiện nổi 15,4 inch nổi bật và vô lăng đa chức năng hai chấu. Sự thoải mái được ưu tiên, với ghế bọc da có chức năng sưởi ấm, thông gió và massage cho hành khách phía trước và phía sau. Những người đam mê âm thanh sẽ đánh giá cao hệ thống âm thanh Harman Kardon, bao gồm 23 loa và bộ khuếch đại 1600W được tăng cường bởi công nghệ âm thanh toàn cảnh WANOS. Được thiết lập để cạnh tranh với các mẫu xe phổ biến như Zeekr 001, BYD Han EV và Xiaomi SU7, chiếc sedan chạy điện Lynk & Co Z10 đã sẵn sàng tạo ấn tượng mạnh mẽ trên thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc. Với sự kết hợp giữa hiệu suất, công nghệ và sự sang trọng, Lynk & Co Z10 2024 chạy điện sẽ nhanh chóng thu hút khách hàng ngay từ bây giờ, cho đến khi chính thức ra mắt vào ngày 5 tháng 9. Video: Xem chi tiết Lynk & Co Z10 - sedan điện củav Trung Quốc.