Lynk & Co 07 - sedan Trung Quốc sắp về Việt Nam có gì hay?

Lynk & Co là thương hiệu do Geely và Volvo hợp tác phát triển và thành lập vào năm 2016 với mục tiêu sản xuất ra các mẫu xe SUV, sedan cao cấp. Tuy nhiên, trong 8 năm qua, thương hiệu xe Trung Quốc này chỉ tập trung sản xuất các dòng xe SUV, vì thế, việc cho ra mắt Lynk & Co 07 EM-P 2024 mới sẽ mang đến bộ sưu tập xe đa dạng hơn. Lynk & Co hiện cũng đã mở 2 đại lý chính hãng tại Việt Nam, vì thế, rất có thể mẫu xe sedan Lynk & Co 07 EM-P sẽ sớm được mang về nước để giới thiệu. Vào hôm qua, ngày 8/3 vừa qua, Lynk & Co đã chính thức trình làng chiếc Lynk & Co 07 EM-P, mẫu sedan cỡ trung của chiếc SUV Lynk & Co 08 Lynk & Co 07 EM-P được xây dựng dựa trên kiến trúc CMA Evo và được trang bị hệ thống plug-in hybrid 1.5T EM-P với công suất động cơ tối đa 163 mã lực. Trong tương lai, đối thủ của xe sẽ bao gồm các mẫu sedan cỡ trung plug-in hybrid như BYD Seal DM-i. Từ ngoại hình, ta dễ dàng thấy rằng, chiếc xe Lynk & Co 07 đang tiếp nối hình dáng của Lynk & Co 08, một chiếc SUV ra mắt năm ngoái, ở thiết kế đèn pha, cặp đèn LED chạy ban ngày “Dawn Light” hình chữ “H” rất dễ nhận biết, phía dưới là bộ đèn pha xuyên thấu. Hai đèn chiếu sáng cao và thấp ở bên cạnh và dải đèn LED ở giữa. Hình dáng tổng thể của phần đầu xe tương đối tròn trịa, phần gầm phía dưới được trang bị các khe hút gió lớn được nối với các rãnh dẫn gió ở hai bên, mang lại cảm giác thể thao. Nhìn từ bên hông thân xe, chiếc sedan cỡ trung Lynk & Co 07 có các cột và nóc ABC được thiết kế màu đen, có thể hạ thấp trọng tâm thị giác của xe. Bên cạnh đó, Lynk & Co 07 cũng được trang bị tay nắm cửa ẩn, mâm xe được thiết kế màu đen trắng tạo hình rất ngầu. Đi ra phần đuôi xe, mẫu xe Lynk & Co 07 sử dụng đèn hậu dạng xuyên thấu phổ biến hiện nay với 4 gờ hình chữ nhật ở giữa nhằm tăng thêm khả năng nhận diện. Phía sau xe được trang bị cánh lướt gió màu đen và viền sau lớn màu đen, phản ánh bầu không khí thể thao tốt. Về kích thước thân xe, các số đo của Lynk & Co 07 bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao sẽ lần lượt là 4.827 mm x 1.900 mm x 1.480 mm và chiều dài cơ sở là 2.843 mm. Về nội thất, Lynk & Co 07 EM-P tiếp tục phong cách thiết kế của Lynk & Co 08. Xe được trang bị bảng đồng hồ full LCD 12,3 inch hình chữ nhật và màn hình điều khiển trung tâm 15,4 inch, màn hình điều khiển trung tâm có viền siêu hẹp thiết kế đẹp mắt, độ phân giải 2.5K, được trang bị hệ thống HMI Lynk Flyme Auto Meizu. Vô lăng xe Lynk & Co 07 EM-P có thiết kế hai màu, trang trí bằng kim loại hình bầu dục ở giữa, hình dáng tổng thể rất hài hòa. Phần dưới bảng điều khiển trung tâm được trang bị đế sạc không dây cho điện thoại di động, bên dưới nắp sau có hai khay đựng cốc. Lynk & Co 07 EM-P là PHEV sử dụng động cơ BHE15-BFZ, trong đó động cơ xăng là bốn xi-lanh thẳng hàng, có tăng áp, sản sinh công suất lên tới 120 kW, tương đương 163 mã lực. Các tùy chọn động cơ điện vẫn chưa được biết nhưng có thể sẽ giống như trên 08 EM-P. Điều này có nghĩa là sẽ có hai phiên bản một có tổng công suất hệ thống là 280 kW và phiên bản còn lại có tổng công suất 436 kW, khoảng 593 mã lực. Phiên bản công suất thấp hơn có động cơ điện 160 kW ở cầu trước với mô-men xoắn cực đại 350 Nm, mô-men xoắn của hệ thống kết hợp là 615 Nm với động cơ xăng 120 kW. Trên phiên bản Performance, một động cơ 156 kW được bổ sung vào trục sau tạo ra mô-men xoắn bổ sung 290 Nm, nâng tổng mô-men xoắn là 905 Nm cho toàn bộ hệ thống. Phạm vi hoạt động của hệ thống sử dụng năng lượng thấp hơn là 1.400 km trong chu trình thử nghiệm CLTC với phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện là 102 km. Hơn nữa, 07 EM-P hỗ trợ 3,3 kilowatt phóng điện bên ngoài. Xe sử dụng pin lithium iron phosphate 18,99 kWh của CALB. mức giá xe Lynk & Co 07 EM-P 2024 hiện chưa công bố. Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan Lynk & Co 07 2024 mới.

