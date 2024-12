Tầm giá 500 triệu đồng, SUV 7 chỗ cũ nào đáng "xuống tiền"?

Thị trường ôtô Việt Nam ngày càng đa dạng, phân khúc SUV 7 chỗ vốn được biết đến với mức giá cao hơn tầm tay của nhiều người. Tuy nhiên, với ngân sách mua xe SUV cũ giá 500 triệu đồng, không ít mẫu xe đã qua sử dụng vẫn có thể nằm trong tầm ngắm, đáp ứng nhu cầu về không gian rộng rãi và khả năng vận hành linh hoạt. Toyota Fortuner 2015

Toyota Fortuner 2015 cũ là một cái tên quen thuộc trên thị trường ôtô thứ cấp tại Việt Nam, đặc biệt được ưa chuộng bởi độ phổ biến và tính ổn định trong vận hành. Là một trong những mẫu SUV 7 chỗ chủ lực của Toyota, Fortuner đã qua sử dụng đời 2015 ghi dấu ấn nhờ thiết kế mạnh mẽ, không gian nội thất rộng rãi và khả năng đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, từ gia đình đến thương mại. Mẫu xe này được trang bị hai tùy chọn động cơ. Phiên bản máy xăng sử dụng động cơ 2.7L 2TR-FE với công nghệ VVT-i, mang đến công suất tối đa 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm. Đây là một cấu hình đáng tin cậy cho khả năng vận hành êm ái trên đường phố lẫn các cung đường dài. Trong khi đó, phiên bản máy dầu 2.5L D4D có công suất 100,5 mã lực và mô-men xoắn tối đa 26,51 kg.m, lý tưởng cho những ai ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu và sức kéo vượt trội. Đi kèm với các tùy chọn động cơ là hộp số tự động 4 cấp trên bản máy xăng và số sàn 5 cấp trên bản máy dầu, mang đến sự linh hoạt cho người dùng tùy theo nhu cầu vận hành. Với chiều dài cơ sở 2.745 mm và kích thước tổng thể lớn, Fortuner 2015 đảm bảo không gian nội thất thoải mái cho cả bảy hành khách cùng hành lý. Những điểm mạnh này giúp mẫu xe trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu khi tìm kiếm SUV 7 chỗ trên thị trường ôtô cũ. Suzuki XL7 2022

Suzuki XL7 2022 là một lựa chọn nổi bật trong phân khúc xe gia đình tại Việt Nam, được định vị như một mẫu xe MPV lai SUV với thiết kế hiện đại và đa năng. Tuy nhiên, XL7 2022 thực tế không phải là một mẫu xe 7 chỗ thực thụ mà chỉ cung cấp cấu hình 5+2. Điều này có nghĩa rằng, hàng ghế thứ ba của xe chủ yếu phù hợp cho trẻ em hoặc các chuyến đi ngắn do không gian khá hạn chế. Đổi lại, mẫu xe này ghi điểm với đời xe mới, thiết kế gọn gàng và các trang bị tiện nghi đáng giá. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Suzuki XL7 2022 sử dụng động cơ 1.5L 4 xi-lanh sản sinh công suất 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Với khoảng sáng gầm xe 200 mm, XL7 2022 có khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện đường sá, từ đô thị đến địa hình xấu. Nội thất của XL7 2022 mang đến nhiều tiện ích hiện đại như màn hình giải trí 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng với cửa gió cho hàng ghế sau, và ổ cắm điện phân bố ở cả ba hàng ghế. Hệ thống an toàn của xe cũng khá đầy đủ trong tầm giá, bao gồm phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, và cảm biến lùi. Nissan X-trail 2016

Nissan X-Trail 2016 là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV cỡ trung 7 chỗ nhờ sự cân bằng giữa thiết kế hiện đại, vận hành ổn định và sự tiết kiệm hàng đầu. Mẫu xe được trang bị động cơ 2.5L hoặc 2.0L, kết hợp với hộp số tự động CVT 7 cấp ảo, mang lại cảm giác lái mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Với kích thước tổng thể dài 4.640 mm, rộng 1.830 mm, cao 1.710 mm và khoảng sáng gầm xe 210 mm, Nissan X-Trail 2016 thích nghi tốt với cả đường đô thị lẫn địa hình phức tạp. Không gian nội thất của X-Trail 2016 được thiết kế hướng đến sự tiện nghi, với ghế lái chỉnh điện 6 hướng, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cùng hệ thống giải trí hiện đại hỗ trợ kết nối USB, AUX và Bluetooth. Ngoài ra, hệ thống an toàn của xe cũng được đánh giá cao, với phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử và cảm biến lùi, mang lại sự an tâm cho người lái trên mọi hành trình. Nhờ vào những trang bị toàn diện và mức giá hợp lý trên thị trường ôtô thứ cấp, Nissan X-Trail đời 2016 đã qua sử dụng được đánh giá là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một mẫu SUV bền bỉ, đáng tin cậy trong tầm giá 500 triệu. KIA Sorento 2017

KIA Sorento 2017 là một mẫu SUV 7 chỗ được đánh giá cao trong phân khúc nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và trang bị tiện nghi đầy đủ. Mẫu xe này sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như kiểu dáng cao to, bền dáng, nội thất rộng rãi, và tích hợp nhiều tính năng hỗ trợ người lái. Đặc biệt, phiên bản máy dầu của Sorento 2017 được đánh giá cao về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, KIA Sorento 2017 cũng có một số nhược điểm cần cân nhắc. Phiên bản máy xăng thường tiêu thụ nhiên liệu khá cao, trong khi đó, các vật liệu nội thất có thể xuống cấp theo thời gian. Hệ thống âm thanh và khả năng cách âm của xe cũng chưa thực sự xuất sắc so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Xe được trang bị hai tùy chọn động cơ: bản máy xăng 2.4L cho công suất 174 mã lực và bản máy dầu 2.2L mạnh mẽ hơn với 195 mã lực. Kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và kích thước tổng thể dài 4.685 mm, rộng 1.885 mm, cao 1.755 mm, KIA Sorento 2017 mang lại khả năng vận hành linh hoạt, phù hợp cả khi di chuyển trong đô thị và trên các hành trình dài. Mitsubishi Xpander 2020-2021

Mitsubishi Xpander là một chiếc MPV lai SUV 5+2. Trên thị trường ôtô cũ đã qua sử dụng, bí vẫn được đánh giá bán chạy nhất thời gian gần đây. Kể từ năm 2021 và tính đến thời điểm hiện tại Mitsubishi Xpander luôn là mẫu xe 7 chỗ dẫn đầu phân khúc khiến Toyota Innova phải chật vật tìm khách hàng trong vài năm vừa qua. Xpander sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield trứ danh với mặt calang đồ sộ, đèn pha đặt thấp ở phía dưới và thay thế bằng đèn LED chạy ban ngày ở trên. Thân và đuôi xe Mitsubishi Xpander được thiết kế đơn giản, gọn gàng, các đường khí động học trên xe cũng giúp mang lại cảm giác khỏe khoắn cho Xpander. Khoang nội thất của Xpander cũng đáp ứng tốt nhu cầu giải trí của hành khách trên xe như: màn hình cảm ứng, điều hòa tự động, cổng sạc cho hàng ghế sau, điều hòa cho hàng ghế sau,... Động cơ sử dụng trên Mitsubishi Xpander là động cơ xăng 1.5L cho công suất tối đa 104 mã lực cùng momen xoắn cực đại 141 Nm, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động tùy phiên bản. Video: Chọn xe nào trong dàn SUV 7 chỗ tại Việt Nam?

