Lynk & Co 06 từ 650 triệu đồng sắp về Việt Nam, đấu Hyundai Creta

Thương hiệu Lynk & Co thuộc tập đoàn Geely Trung Quốc gia nhập thị trường ôtô Việt vào tháng 12/2023. Danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam đã có 3 mẫu xe gồm: Lynk & Co 01, 05 và 09. Sắp tới, Lynk & Co sẽ tung ra thị trường một mẫu ô tô mới toanh, đó là Lynk & Co 06 2024 mới. Mẫu xe SUV Lynk & Co 06 ra mắt công chúng thế giới vào năm 2020. Khi về Việt Nam, mẫu xe này sẽ được xếp chung mâm với các đối thủ thuộc phân khúc SUV cỡ B gồm Kia Seltos, Honda HR-V, Hyundai Creta, Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross. Phía đại lý chưa tiết lộ các thông số kỹ thuật liên quan đến mẫu xe này. Dự đoán, Lynk & Co 06 bán tại Việt Nam sẽ có trang bị và cấu hình tương tự mẫu xe mới ra mắt thị trường Philippines hồi tháng 4/2024. Xe được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Geely BMA, Lynk & Co 06 có kích thước dài x rộng x cao tương ứng 4.340 x 1.820 x 1.625 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.640 mm. Kích thước về chiều dài hơn hẳn đối thủ như Kia Seltos, Honda HR-V và Hyundai Creta.Ngoại thất của Lynk & Co 06 được hình thành từ phong cách thiết kế đặc trưng của thương hiệu. Phần đầu xe nổi bật với hệ thống đèn tầng. Đèn định vị ban ngày thanh mảnh nằm dọc sát với nắp ca-pô. Đèn pha đặt ở vị trí thấp hơn, nằm dưới 2 bên lưới tản nhiệt. Ngoài ra, xe còn tích hợp hốc gió trung tâm hình thang cỡ lớn cùng khe gió ở hai góc cản trước. Thân xe xuất hiện những đường gân dập nổi, đậm tính khí động học. Nửa cột C phủ sơn đen nhằm tạo hiệu ứng góc lơ lửng. Bên dưới là bộ mâm 5 chấu thiết kế đậm chất thể thao. Đuôi xe tích hợp đèn hậu LED thiết kế 3D dạng thỏi năng lượng kết hợp hài hòa với 2 đầu ống xả hình tròn và cửa cốp chỉnh điện. Nội thất chia thành 2 hàng ghế, 5 chỗ ngồi rộng rãi. Khoang lái thiết kế tối giản, phối tông màu xám nhạt. Bảng táp-lô thiết kế đa tầng, vô-lăng vát đáy thể thao và sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số tương tự như xe Volvo, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch đặt nổi, có kết nối Apple Carplay và Android Auto không dây. Trang bị trên xe gồm hệ thống điều hòa tự động 2 vùng tích hợp nút chỉnh nằm ngay bên dưới cửa gió trung tâm, cần số điện tử, sạc điện thoại không dây và ngăn chứa đồ có nắp che, hệ thống lọc không khí chủ động và hệ thống kết nối WiFi,... Toàn bộ ghế ngồi bọc da, tích hợp ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Trang bị an toàn trên xe bao gồm: 6 túi khí, đèn pha LED thích ứng, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, giám sát điểm mù, cảnh báo va chạm/dừng khẩn cấp và hỗ trợ xuống dốc. Nguồn tin từ đại lý cho thấy, xe sắp về Việt Nam được trang bị động cơ xăng 3 xi-lanh, tăng áp, 1.5L, cho công suất cực đại 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Khối động cơ này kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Phiên bản Hybrid sẽ khó xuất hiện vì Lynk & Co muốn giữ mức giá cạnh tranh. Hiện tại, giá xe Lynk & Co 06 chưa được tiết lộ. Tham khảo tại thị trường Philippines, mẫu xe này sẽ có 2 phiên bản, giá dao động từ 1,488 - 1,598 triệu Peso (tương đương 650 - 698 triệu đồng).

