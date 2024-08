Lynk & Co 01 2024 hơn 1 tỷ tại Việt Nam, đối thủ Mazda CX-5

Sau nửa năm ra mắt thị trường ôtô Việt Nam, Lynk & Co 01 2024 mới chính thức có bản nâng cấp với nhiều trang bị xịn xò hơn. Theo thông tin tiết lộ ban đầu, xe đã có mặt tại đại lý chính hãng, sẵn sàng bàn giao đến tay khách hàng đặt cọc từ trước. Mẫu xe SUV Lynk & Co 01 2024 nâng cấp sẽ có 2 lựa chọn phiên bản, gồm Louder Pro và Hyper Pro, trong khi xe cũ chỉ có 1 bản Hyper duy nhất. Sự khác biệt giữa 2 bản mới nằm ở cách phối màu, về thiết kế và trang bị hoàn toàn giống nhau. Kích thước tổng thể Lynk & Co 01 khá gọn gàng, phù hợp với một dòng xe dùng thường xuyên trong đô thị. Thông số DxRxC lần lượt là 4.549 x 1.860 x 1.689 (mm). Chiều dài cơ sở 2.734 mm không quá lớn nhưng cũng vừa đủ sự rộng rãi thoải mái cho các hàng ghế, vừa giữ được sự linh hoạt trong vận hành.Phía trước xe nổi bật với lưới hút gió Urban Matrix, liền kề là cụm đèn pha LED hiệu suất cao. Trong khi phía trên là dải đèn LED ban ngày Aurora Borealis, vốn là điểm nhận diện đặc trưng các dòng xe Lynk & Co. Thân xe trang bị la-zăng hợp kim 19 inch sơn phối 3 màu khá bắt mắt. Ở phía sau, Lynk & Co 01 có thiết kế hài hòa, năng động nhờ cản sau tích hợp ống xả kép thể thao. Phía trên trang bị cánh lướt gió và ăng-ten vây cá xếp ngược khá lạ mắt. Ngoài ra, đuôi xe còn nổi bật với cụm đèn hậu Full-LED hình khối kết hợp với các tinh thể 3D hiện đại. Tiến vào bên trong, mẫu SUV cỡ C bán chạy nhất toàn cầu của Lynk & Co nhận khá nhiều nâng cấp. Điểm dễ nhận thấy nhất là hệ thống ghế ngồi bọc da Genuine ở bản Louder Pro và là da Genuine kết hợp da Nubuck trên bản Hyper Pro, mang đến cái nhìn sang trọng hơn cho xe. Ghế lái có thêm tính năng chỉnh điện 12 hướng, nhớ ghế 2 vị trí, sưởi ấm cho 2 ghế trước và làm mát ghế lái. Ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, có sưởi ghế. Chưa hết, Lynk & Co 01 2024 còn được bổ sung thêm đèn viền nội thất dạng LED, sạc không dây, 10 loa Harman Kardon Infinity thay cho dàn âm thanh 8 loa trên bản cũ. Cùng với hơn 20 tính năng an toàn tiên tiến duy trì từ bản cũ, khách mua xe Lynk & Co 01 nâng cấp sẽ được trải nghiệm thêm loạt công nghệ mới như cảnh báo điểm mù BSD, cảnh báo phương tiện đến gần CVW, cảnh báo chuyển làn đường LCW, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA và hệ thống hỗ trợ đỗ xe, ra khỏi chỗ đỗ bán tự động - ra đa siêu âm phía trước và sau hỗ trợ đỗ xe. Lynk & Co 01 mới tiếp tục kế thừa động cơ xăng 2.0L tăng áp kết hợp số 8 cấp và dẫn động cầu trước như bản cũ, cho công suất 218 mã lực và mô-men xoắn 325 Nm, lớn nhất phân khúc. Xe có 3 chế độ lái, gồm Tiết kiệm, Êm ái và Thể thao.Giá xe Lynk & Co 01 2024 cũng đã tăng đáng kể khi được cho là chốt ở mức 1,1 tỷ đồng, cao hơn 100 triệu đồng so với giá cũ. Có thể thấy, Lynk & Co 01 không sở hữu thế mạnh về giá bán so với loạt đối thủ Hàn, Nhật, song xe lại vượt trội hơn hẳn cả về trang bị tiện nghi lẫn sức mạnh vận hành và công nghệ an toàn. Video: Chi tiết LYNK & CO 01 PHEV 2024 của Trung Quốc.

