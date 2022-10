Mitsubishi AKA Triton Race Car - bán tải đua siêu hầm hố tại VMS 2022

Mitsubishi AKA Triton Race Car độ khủng của đội đua chuyên nghiệp đầu tiên đại diện cho Việt Nam từng tham dự giải đua rally xuyên quốc gia của khu vực châu Á (AXCR - Asia Cross Country Rally) 2019 diễn ra tại Thái Lan và Myanmar. AKA Racing của Mitsubishi Motors Việt Nam được sự hỗ trợ của các Huấn luyện viên rally hàng đầu Thế giới như Mr. Hiroshi Masuoka - vận động viên đua xe huyền thoại của Mitsubishi với 2 lần vô địch Dakar Rally liên tiếp. Nhờ vậy, AKA Racing liên tiếp gặt hái thành công nhất định tại các giải đua trong và ngoài nước từ những ngày đầu ra mắt. Năm nay, đáp lại sự mong chờ của công chúng trong nước trước thềm thi đấu AXCR 2022 tổ chức vào tháng 11 tại Thái Lan và Campuchia, AKA Racing xuất hiện cùng chiếc xe đua bán tải Mitsubishi Triton, như một lời khẳng định cho những màn trình diễn đẹp mắt sắp tới. Xe đã được cập nhật bộ tem trang trí cho mùa giải 2022, ấn tượng và năng động.Mitsubishi Triton độ AKA Racing không chỉ được nâng cấp toàn bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn của Liên đoàn đua ôtô Thế giới (FIA) cho đua xe rally quốc tế mà còn được trang bị những thiết bị đặc chủng cho thể thức đua xe rally đường trường xuyên quốc gia, đảm bảo khả năng vận hành mạnh mẽ, tốc độ và bền bỉ để các tay đua tự tin chinh phục cung đường rally khắc nghiệt. Xe mang trên mình những đặc trưng của phương tiện đua off-road như bộ lốp địa hình Toyo và "ống thở" (ống hút gió) được đưa lên cao, tránh trường hợp nước lọt vào động cơ khi lội sông, suối. Ngoài ra, AKA Racing còn được trang bị hệ thống treo cải tiến với 2 phuộc ở mỗi bánh (gấp đôi so với thông thường) của thương hiệu Mỹ King Shocks với giá 135 triệu đồng/bộ tại thị trường Việt Nam, tăng hiệu quả giảm xóc đồng thời nâng cao khoảng sáng gầm cho xe. Ở phía sau, thùng xe đã được tinh chỉnh nhiều, có thêm giá để lốp, tời điện, tay vịn gắn thêm để dễ dàng leo lên lấy lốp dự phòng, tấm chống trượt, dụng cụ sửa chữa... Bên cạnh đó, không còn nắp thùng nguyên bản nữa mà thay vào đó là tấm lưới giằng để tránh rơi các công cụ trên thùng trong trường hợp những đai hay chốt chằng bị tuột. Tham gia giải AXCR 2022 với chiếc Triton này, đội đua AKA Racing sẽ bao gồm tay lái chính là Trần Công Phát, lái phụ Trần Quang Tiến và lái phụ dự bị Nguyễn Tiến Lâm. Tên của lái chính và lái phụ cùng nhóm máu được ghi trên cánh cửa và trên quần áo của các tay đua. Sở dĩ cần thông tin này là để khi có tai nạn có thể truyền máu kịp thời. Quần áo của các tay đua là loại chống cháy, khi mang thêm găng tay, giầy, mặt nạ sẽ che kín toàn bộ cơ thể để đảm bảo an toàn trước lửa, kính vỡ, vật thể bay... Trên bộ đồ đua có thêm đai ở cầu vai, tạo điểm cầm nắm để người khác nhấc, kéo tay đua ra khỏi vùng nguy hiểm. Trên mũ của từng tay đua có bộ mic và tai nghe, kết nối với bộ Intercom trên xe, giúp liên lạc với nhau thuận tiện bất chấp tiếng động cơ và tiếng ngoại cảnh ồn ào trong lúc đua. Bên trong cabin, AKA Triton Race Car chỉ còn giữ lại táp-lô và gương hậu nguyên bản. Mọi trang bị tiện nghi và các tấm ốp chống ồn, trang trí khác đã bị loại bỏ. Xe được lắp đặt bộ ghế Sparco Rev ôm sát thân người ngồi, đi kèm dây an toàn đa điểm, vô-lăng Sparco, các thiết bị định vị, liên lạc và sổ ghi chép - để lái phụ nắm bắt thông tin quan trọng trên đường, các điểm rẽ và truyền lại cho lái chính. Đặc biệt là sự hiện diện của bộ khung chống lật bằng thép ống gia cường, với thông số kỹ thuật tuân thủ đúng quy định của FIA để bảo vệ 2 người ngồi trong xe trong các tình huống tai nạn. Các ống chính sẽ sử dụng ống lớn có độ dày cao như D45 x 2,5 mm (đường kính 45 mm, dày 2,5 mm) hoặc D50 x 2 mm, các ống phụ sẽ sử dụng ống D38 x 2,5 mm hoặc D40 x 2 mm. Độ cứng của ống phải chịu được lực tác động vuông góc trên bề mặt tối thiểu là 350 N/m2. Xe cũng được tinh chỉnh lại một số tính năng nhằm thuận tiện hơn cho các tay đua, chẳng hạn như có bình nước lắp sau ghế gắn sẵn ống hút nối ra phía trước, có thêm nút ngắt khẩn cấp Emergency Stop để tắt nhanh toàn bộ hệ thống điện kết hợp dây nối ra bên ngoài để ngắt bằng tay, có bổ sung mô-tơ bơm nước giúp phun nước và gạt kính liên tục để nhanh chóng rửa hết bùn, sình, bụi bẩn bắn lên kính xe trong quá trình đua... Về hệ thống truyền động, chiếc xe đua AKA Triton Race Car đã được thay map động cơ mới cho cỗ máy dầu MIVEC DIESEL 2.4L và thay đổi hệ thống xả HKS hiệu năng cao. Cơ chế gài cầu nhanh Super Select 4WD-II với 4 lựa chọn, kết hợp cùng 4 chế độ tối ưu chạy địa hình và trang bị vi sai trung tâm duy nhất trong phân khúc chính là những ưu điểm để Triton được đội đua AKA "chọn mặt gửi vàng". video: Cùng tay đua Trần Phát khám phá Mitsubishi Triton AKA Racing.

